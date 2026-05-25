Tesla vốn hóa gấp 31 lần Volkswagen vì AI

Dù tài sản thấp hơn Volkswagen tới 5 lần, Tesla vẫn có vốn hóa gấp 31 lần nhờ “giấc mơ AI” đang làm thay đổi toàn bộ logic định giá Phố Wall.

Thiên Trang (TH)
Trong khi các hãng xe truyền thống vẫn sở hữu hàng loạt nhà máy tỷ USD cùng hệ thống sản xuất khổng lồ, Tesla lại đang khiến Phố Wall thay đổi hoàn toàn tư duy định giá nhờ tham vọng trí tuệ nhân tạo và robot tự hành.
Tính đến giữa năm 2026, vốn hóa của Tesla đã vượt mốc 1,5 nghìn tỷ USD, cao gấp khoảng 31 lần Volkswagen dù tổng tài sản thực tế của hãng xe điện Mỹ thấp hơn đối thủ tới khoảng 5 lần.
Nghịch lý này cho thấy giới đầu tư hiện không còn quá quan tâm tới số lượng nhà máy, dây chuyền sản xuất hay tài sản vật lý mà doanh nghiệp sở hữu, thay vào đó họ sẵn sàng trả giá cực cao cho những “câu chuyện AI” có tiềm năng thống trị tương lai.
Theo nhiều tổ chức tài chính lớn như Bank of America hay Morgan Stanley, Tesla hiện được nhìn nhận không đơn thuần là hãng xe điện mà là công ty AI, robot và dữ liệu với tham vọng xây dựng mạng lưới robotaxi tự lái cùng robot hình người Optimus.
Các chuyên gia nhận định hệ thống tự lái FSD, dữ liệu thu thập từ hàng triệu chiếc xe đang lưu thông và khả năng thương mại hóa robotaxi chính là yếu tố khiến cổ phiếu Tesla được định giá ở mức “không tưởng” so với ngành ô tô truyền thống.
Xu hướng này cũng đang lan rộng toàn ngành công nghệ khi OpenAI hay NVIDIA đạt mức định giá khổng lồ dù không sở hữu quá nhiều tài sản vật lý như các tập đoàn công nghiệp lâu đời.
Đặc biệt, NVIDIA đã vượt mốc vốn hóa hơn 5.500 tỷ USD nhờ vai trò gần như độc quyền trong cuộc đua chip AI toàn cầu, cho thấy dữ liệu, thuật toán và hệ sinh thái phần mềm đang trở thành “mỏ vàng” mới của nền kinh tế số.
Dù nhiều chuyên gia vẫn cảnh báo nguy cơ bong bóng AI tương tự thời kỳ Dot-com, giới đầu tư Phố Wall hiện dường như đã gửi đi một thông điệp rõ ràng: trong kỷ nguyên AI, doanh nghiệp được đánh giá không phải bằng số lượng nhà máy họ xây dựng, mà bằng khả năng họ vẽ ra tương lai công nghệ lớn đến mức nào.
