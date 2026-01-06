Hà Nội

Xe

BYD Việt Nam giảm phí trước bạ, tặng sạc và phụ kiện đầu 2026

BYD Việt Nam chính thức khởi động chương trình ưu đãi lớn đầu năm, áp dụng cho tất cả khách hàng mua xe mới trong hệ thống từ ngày 1/1 đến hết ngày 28/2/2026.

Thảo Nguyễn
Video: Đánh giá BYD Sealion 6 Hybrid cắm sạc tại Việt Nam.

Chương trình áp dụng cho 9 mẫu xe thuộc các phân khúc khác nhau – từ xe điện đô thị, sedan DM-i Super Hybrid, SUV gia đình đến các dòng xe cao cấp với tổng giá trị ưu đãi có thể lên tới hàng chục triệu đồng cho mỗi xe.

Ngoài hỗ trợ tài chính như giảm 50% lệ phí trước bạ hoặc quà tặng tiền mặt, khách hàng còn nhận được loạt trang bị hữu ích như gói bảo hiểm vật chất, bộ sạc treo tường BYD 7kW (bao gồm phí lắp đặt), thiết bị sạc cầm tay, phụ kiện chính hãng, camera hành trình, thảm sàn và gói bảo hành pin mở rộng tùy theo từng mẫu xe.

11-9328.jpg
BYD Việt Nam giảm phí trước bạ, tặng sạc và phụ kiện đầu 2026.

Một số mẫu xe nổi bật được áp dụng ưu đãi bao gồm: BYD SEALION 6 Dynamic: hỗ trợ 50% phí trước bạ, tặng bộ sạc, bảo hiểm và phụ kiện chính hãng. BYD ATTO 3 Dynamic: tặng tiền mặt 20 triệu đồng, bảo hiểm vật chất và bộ sạc treo tường. BYD SEAL Performance: ưu đãi tiền mặt đến 30 triệu đồng, bảo hiểm vật chất, phụ kiện và sạc.

Ngoài ra, BYD cũng dành các gói ưu đãi riêng cho khách hàng kinh doanh dịch vụ, đặc biệt là dòng xe đa dụng BYD M6 với bảo hành pin lên tới 300.000 km. BYD cho biết, thông qua chương trình khuyến mãi đầu năm, hãng kỳ vọng mang đến cho người tiêu dùng cơ hội tiếp cận xe điện và hybrid dễ dàng hơn trong thời điểm mua sắm sôi động trước Tết Nguyên đán.

22.jpg
Ngoài ra, BYD cũng dành các gói ưu đãi riêng cho khách hàng kinh doanh dịch vụ, đặc biệt là dòng xe đa dụng BYD M6 với bảo hành pin lên tới 300.000 km

Hiện toàn bộ dải sản phẩm của BYD tại Việt Nam đều được hưởng chính sách bảo hành tiêu chuẩn 6 năm hoặc 150.000 km cho xe, và 8 năm hoặc 160.000 km cho mô-tơ điện, bộ điều khiển và pin. Hệ thống hơn 35 đại lý, trung tâm dịch vụ và trạm sạc trải dài trên toàn quốc đóng vai trò hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng.

Xe

BYD Sealion 06 EV 2026 lộ thông số, sạc đầy lăn bánh được 710 km

BYD sắp ra phiên bản mới của mẫu SUV thuần điện Sealion 06 với những nâng cấp đáng kể về pin và hiệu năng, trong khi thiết kế tổng thể gần như không thay đổi.

11-9377.jpg
Theo các thông tin được công bố, Sealion 06 EV mới sẽ có hai tùy chọn pin Blade (lithium iron phosphate) với dung lượng 75.616 kWh và 82.732 kWh, cho phạm vi hoạt động theo chuẩn CLTC lần lượt là 620 km và 710 km. Đây được xem là bước tiến rõ rệt so với phiên bản hiện hành, vốn chỉ đạt tối đa 605 km.
12-6975.jpg
Việc nâng cấp pin kéo theo sự gia tăng trọng lượng không tải, ở mức 2.040 kg và 2.080 kg tương ứng với từng cấu hình, trong đó riêng trọng lượng cụm pin lần lượt là 538,6 kg và 571,3 kg.
Xem chi tiết

Xe

Honda N-Box - kei car quốc dân Nhật Bản sắp có bản EV đấu BYD Racco

Honda chính thức lên kế hoạch điện hóa N-Box vào 2027, mẫu xe bán chạy nhất Nhật Bản để đối đầu trực diện với "tân binh" BYD Racco và bảo vệ vị thế xe quốc dân.

10.jpg
Honda vừa thực hiện một bước đi chiến lược khi công bố kế hoạch ra mắt phiên bản thuần điện của N-Box mẫu xe bán chạy nhất tại thị trường Nhật Bản. Dự kiến trình làng vào khoảng năm tài chính 2027, N-Box EV không chỉ là lời giải cho bài toán xanh hóa của Honda mà còn là "lá chắn" bảo vệ thị phần trước làn sóng xâm nhập mạnh mẽ từ các hãng xe điện Trung Quốc, tiêu biểu là BYD.
5.jpg
Ra mắt lần đầu từ năm 2011, Honda N-Box đã trở thành một hiện tượng văn hóa tại Nhật Bản nhờ thiết kế hình hộp tối ưu không gian và mức giá cực kỳ dễ tiếp cận, chỉ từ 1,7 triệu Yen (khoảng 11.000 USD). Tính riêng trong năm 2024, hơn 200.000 chiếc N-Box đã đến tay khách hàng, giúp mẫu xe này vượt mặt cả Toyota Corolla để giữ vững ngôi vương doanh số năm thứ ba liên tiếp.
Xem chi tiết

Xe

BYD Việt Nam tung ưu đãi khủng dịp cuối năm

Từ xe điện đô thị, SUV đến sedan, chương trình ưu đãi tháng 12 của BYD Việt Nam cho thấy cách tiếp cận bài bản, đặt trọng tâm vào giá trị sử dụng bền vững.

Giai đoạn cận kề Giáng sinh và năm mới luôn được xem là “thời điểm vàng” của thị trường ô tô. Khi nhu cầu mua sắm tăng cao, tâm lý chốt xe để kịp đón Tết trở nên rõ nét hơn, các chương trình ưu đãi mang tính tổng lực thường đóng vai trò quyết định trong lựa chọn của khách hàng. Trong bối cảnh đó, chương trình “Rinh Xe Xịn – Đón Noel” do BYD Việt Nam triển khai trong tháng 12 được xem là một trong những gói ưu đãi toàn diện và đáng chú ý nhất ở phân khúc xe năng lượng mới.

2-3764.jpg
BYD Việt Nam tung ưu đãi khủng dịp cuối năm cho khách mua xe.
Xem chi tiết

