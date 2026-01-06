BYD Việt Nam chính thức khởi động chương trình ưu đãi lớn đầu năm, áp dụng cho tất cả khách hàng mua xe mới trong hệ thống từ ngày 1/1 đến hết ngày 28/2/2026.

Video: Đánh giá BYD Sealion 6 Hybrid cắm sạc tại Việt Nam.

Chương trình áp dụng cho 9 mẫu xe thuộc các phân khúc khác nhau – từ xe điện đô thị, sedan DM-i Super Hybrid, SUV gia đình đến các dòng xe cao cấp với tổng giá trị ưu đãi có thể lên tới hàng chục triệu đồng cho mỗi xe.

Ngoài hỗ trợ tài chính như giảm 50% lệ phí trước bạ hoặc quà tặng tiền mặt, khách hàng còn nhận được loạt trang bị hữu ích như gói bảo hiểm vật chất, bộ sạc treo tường BYD 7kW (bao gồm phí lắp đặt), thiết bị sạc cầm tay, phụ kiện chính hãng, camera hành trình, thảm sàn và gói bảo hành pin mở rộng tùy theo từng mẫu xe.

BYD Việt Nam giảm phí trước bạ, tặng sạc và phụ kiện đầu 2026.

Một số mẫu xe nổi bật được áp dụng ưu đãi bao gồm: BYD SEALION 6 Dynamic: hỗ trợ 50% phí trước bạ, tặng bộ sạc, bảo hiểm và phụ kiện chính hãng. BYD ATTO 3 Dynamic: tặng tiền mặt 20 triệu đồng, bảo hiểm vật chất và bộ sạc treo tường. BYD SEAL Performance: ưu đãi tiền mặt đến 30 triệu đồng, bảo hiểm vật chất, phụ kiện và sạc.

Ngoài ra, BYD cũng dành các gói ưu đãi riêng cho khách hàng kinh doanh dịch vụ, đặc biệt là dòng xe đa dụng BYD M6 với bảo hành pin lên tới 300.000 km. BYD cho biết, thông qua chương trình khuyến mãi đầu năm, hãng kỳ vọng mang đến cho người tiêu dùng cơ hội tiếp cận xe điện và hybrid dễ dàng hơn trong thời điểm mua sắm sôi động trước Tết Nguyên đán.

Ngoài ra, BYD cũng dành các gói ưu đãi riêng cho khách hàng kinh doanh dịch vụ, đặc biệt là dòng xe đa dụng BYD M6 với bảo hành pin lên tới 300.000 km

Hiện toàn bộ dải sản phẩm của BYD tại Việt Nam đều được hưởng chính sách bảo hành tiêu chuẩn 6 năm hoặc 150.000 km cho xe, và 8 năm hoặc 160.000 km cho mô-tơ điện, bộ điều khiển và pin. Hệ thống hơn 35 đại lý, trung tâm dịch vụ và trạm sạc trải dài trên toàn quốc đóng vai trò hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng.