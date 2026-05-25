[GALLERY] iPhone hoàn toàn khác biệt cho phiên bản kỷ niệm 20 năm

Các thông tin rò rỉ mới đây đã xác nhận báo cáo trước đó rằng các mẫu iPhone 19 Pro ra mắt vào năm sau sẽ sở hữu thiết kế hoàn toàn mới kỷ niệm 20 năm iPhone.

Tuệ Minh
Năm 2027 sẽ đánh dấu kỷ niệm 20 năm ra mắt iPhone, và những rò rỉ mới đây đã xác nhận thông tin trước đó rằng các mẫu iPhone 19 Pro của Apple sẽ sở hữu một thiết kế hoàn toàn đột phá.
Mặc dù iPhone 18 Pro và Pro Max vẫn chưa được ra mắt, nhưng những tin đồn về chuỗi cung ứng đã tập trung vào những gì gã khổng lồ công nghệ này đang lên kế hoạch cho lễ kỷ niệm 20 năm thành lập vào năm 2027.
Đầu tháng này, nhà phân tích Jeff Pu đã công bố một báo cáo mang lại nhiều thông tin rõ ràng về kế hoạch phát triển iPhone của Apple trong năm tới.
Giới công nghệ đã kỳ vọng Apple sẽ trình làng một thiết kế đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 20 năm với các điểm nhấn như màn hình cong 4D cho trải nghiệm không viền, Face ID tích hợp dưới màn hình, chỉ còn lại một lỗ nhỏ hoặc thậm chí không có lỗ cắt nào.
Trước khi có báo cáo của Pu, nhiều nguồn tin cho rằng mẫu ‘iPhone 20’ sẽ là một dòng sản phẩm hoàn toàn mới. Tuy nhiên, Pu khẳng định thiết kế mới này thực chất sẽ xuất hiện trên các mẫu Pro và Pro Max vào năm 2027.
Hiện tại, thông tin này đã được một nguồn rò rỉ uy tín trong chuỗi cung ứng, Digital Chat Station, xác nhận.
Trong một bài đăng mới trên Weibo và phần trả lời sau đó, Digital Chat Station khẳng định dòng ‘iPhone 19 Pro’ của Apple—hoặc có thể sẽ mang một tên gọi đặc biệt khác—sẽ sở hữu thiết kế màn hình cong bốn cạnh như những tin đồn trước đó.
Theo bài đăng, thiết kế mới này đang trải qua giai đoạn “kiểm tra đánh giá” trên dây chuyền sản xuất hàng loạt. Việc Digital Chat Station xác nhận thông tin trước đó của Pu càng củng cố khả năng thiết kế kỷ niệm 20 năm của Apple sẽ không phải là một mẫu máy hoàn toàn tách biệt.
Thay vào đó, như nhà báo Mark Gurman từng đưa tin, đây là một cuộc “lột xác” dành cho iPhone 19 Pro và Pro Max. Dự kiến, các mẫu Pro mới này sẽ được bổ sung trong dòng sản phẩm năm 2027 cùng với iPhone Ultra thế hệ thứ hai. Ngoài ra, một mẫu iPhone Air mới cũng có thể sẽ ra mắt.
Đầu tuần này, Momentary Digital cũng đăng tải trên Weibo, cho rằng Apple có thể đang xem xét thay đổi các vật liệu được sử dụng trong các mẫu iPhone tương lai. Theo nguồn tin, gã khổng lồ công nghệ vùng Cupertino có thể sẽ không còn sử dụng hợp kim nhôm như trên dòng iPhone 17 Pro và có thể cả iPhone 18 Pro và Pro Max nữa.
Ý tưởng chiếc iPhone "tràn viền" cho kỷ niệm 20 năm mẫu smartphone thay đổi thế giới.
