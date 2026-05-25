Mitsubishi tặng 12 ôtô và nhiều cụm động cơ, hộp số cho 15 trường đại học

Mitsubishi Motors Việt Nam (MMV) khẳng định cam kết hỗ trợ nâng cao chất lượng giảng dạy trao tặng 12 ôtô cùng nhiều cụm động cơ, hộp số cho 15 trường đại học.

Nguyễn Thảo
Video: Đánh giá Mitsubishi Destinator tại Việt Nam.

Năm 2026 cũng ghi nhận quy mô tài trợ lớn nhất với mẫu xe Xpander và Destinator hoàn toàn mới, thuộc nhóm dẫn đầu thị trường về doanh số - được đưa vào phục vụ đào tạo. Chương trình đã tạo điều kiện cho hơn 10.000 sinh viên được tiếp cận và thực hành trên các dòng xe hiện đại, góp phần tăng cường tính thực tiễn trong giảng dạy.

Bên cạnh hoạt động tài trợ thiết bị, MMV mở ra cơ hội để sinh viên kiến tập và thực tập tại hệ thống xưởng dịch vụ của Nhà phân phối ủy quyền trên toàn quốc, nơi các kỹ sư tương lai có thể rèn luyện tay nghề, tiếp cận môi trường vận hành thực tế của ngành ôtô hiện nay.

Đây là minh chứng cho cam kết dài hạn của MMV trong việc hỗ trợ hoạt động đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp ôtô Việt Nam.

Hệ thống trường được trao tặng trải dài từ Bắc đến Nam, bao gồm các cơ sở đào tạo thế mạnh về chuyên ngành kỹ thuật, công nghệ và cơ khí: Đại học Điện lực; Đại học Sao Đỏ; Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên; Đại học Quy Nhơn; Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng; Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh; Đại học Bách khoa TP.HCM; Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM; Đại học Công Nghệ TP.HCM – HUTECH; Đại học Văn Lang; Đại học Bình Dương; Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Bình Dương; Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long; Đại học Cần Thơ; Đại học Kiên Giang.

