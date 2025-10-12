Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
'Ái nữ đại gia Minh Nhựa' Joyce Phạm bị nghi mang bầu lần 5

Cộng đồng trẻ

'Ái nữ đại gia Minh Nhựa' Joyce Phạm bị nghi mang bầu lần 5

Mới đây, cộng đồng mạng lại xôn xao khi "ái nữ đại gia Minh Nhựa" là Joyce Phạm vướng nghi vấn mang bầu lần thứ 5, chỉ sau khoảng 3 tháng hạ sinh con trai út.

Thiên Anh
Nghi vấn về mang bầu lần 5 bắt đầu từ đoạn vlog mà Joyce Phạm (Phạm Trần Nguyễn Minh Anh) đăng tải trên trang cá nhân ngày 8/10, ghi lại chuyến du lịch “chữa lành” tại Đà Nẵng.
Nghi vấn về mang bầu lần 5 bắt đầu từ đoạn vlog mà Joyce Phạm (Phạm Trần Nguyễn Minh Anh) đăng tải trên trang cá nhân ngày 8/10, ghi lại chuyến du lịch “chữa lành” tại Đà Nẵng.
Trong clip, "ái nữ đại gia Minh Nhựa" xuất hiện rạng rỡ với phong cách giản dị nhưng sang trọng. Cô nhẹ nhàng hôn tạm biệt 4 nhóc tỳ đang say giấc rồi cùng ông xã Tâm Nguyễn đến sân bay.
Trong clip, "ái nữ đại gia Minh Nhựa" xuất hiện rạng rỡ với phong cách giản dị nhưng sang trọng. Cô nhẹ nhàng hôn tạm biệt 4 nhóc tỳ đang say giấc rồi cùng ông xã Tâm Nguyễn đến sân bay.
Mọi thứ vốn chỉ là một video du lịch bình thường, cho đến khi cư dân mạng tinh mắt nhận ra vòng 2 của Joyce Phạm có phần tròn hơn thường lệ, dù đã được che khéo bằng trang phục dáng suông.
Mọi thứ vốn chỉ là một video du lịch bình thường, cho đến khi cư dân mạng tinh mắt nhận ra vòng 2 của Joyce Phạm có phần tròn hơn thường lệ, dù đã được che khéo bằng trang phục dáng suông.
Ngay lập tức, bình luận dưới clip bùng nổ. Nhiều người cho rằng hot mom Gen Z lại có “tin vui”, nhất là khi trước đó cô từng mang thai bé thứ 4 chỉ 3 tháng sau khi sinh con thứ 3. Một loạt bình luận rôm rả xuất hiện: "Joyce lại siêu nhân nữa rồi", "Sinh 4 bé chưa đủ sao, chắc muốn có đội bóng mini quá"...
Ngay lập tức, bình luận dưới clip bùng nổ. Nhiều người cho rằng hot mom Gen Z lại có “tin vui”, nhất là khi trước đó cô từng mang thai bé thứ 4 chỉ 3 tháng sau khi sinh con thứ 3. Một loạt bình luận rôm rả xuất hiện: "Joyce lại siêu nhân nữa rồi", "Sinh 4 bé chưa đủ sao, chắc muốn có đội bóng mini quá"...
Trước loạt suy đoán ngày càng lan rộng, Joyce Phạm nhanh chóng lên tiếng đính chính. Cô cho biết clip được quay từ đầu tháng 8, thời điểm cô mới sinh bé út được 2 tháng nên vóc dáng chưa kịp hồi phục:
Trước loạt suy đoán ngày càng lan rộng, Joyce Phạm nhanh chóng lên tiếng đính chính. Cô cho biết clip được quay từ đầu tháng 8, thời điểm cô mới sinh bé út được 2 tháng nên vóc dáng chưa kịp hồi phục:
“Dạ để tui xin đính chính lại để mọi người hiểu nha. Video này tui đi từ hồi đầu tháng 8, mà lúc đó tui mới sinh em bé được 2 tháng thôi nên chưa về dáng lại. Vì là sinh bé thứ 4 rồi nên cần nhiều thời gian hơn để giảm bụng”, Joyce Phạm viết.
“Dạ để tui xin đính chính lại để mọi người hiểu nha. Video này tui đi từ hồi đầu tháng 8, mà lúc đó tui mới sinh em bé được 2 tháng thôi nên chưa về dáng lại. Vì là sinh bé thứ 4 rồi nên cần nhiều thời gian hơn để giảm bụng”, Joyce Phạm viết.
Chia sẻ chân thành ấy của Joyce Phạm khiến dân mạng “thở phào nhẹ nhõm”. Không ít người gửi lời động viên và dành cho 9X sự ngưỡng mộ vì thái độ khéo léo, điềm đạm trước tin đồn.
Chia sẻ chân thành ấy của Joyce Phạm khiến dân mạng “thở phào nhẹ nhõm”. Không ít người gửi lời động viên và dành cho 9X sự ngưỡng mộ vì thái độ khéo léo, điềm đạm trước tin đồn.
Joyce Phạm tên thật là Phạm Trần Nguyễn Minh Anh, biệt danh là Joyce, sinh năm 1999, là con gái cả của đại gia Minh Nhựa, cháu nội ông Phạm Văn Mười, tổng giám đốc công ty nhựa danh tiếng.
Joyce Phạm tên thật là Phạm Trần Nguyễn Minh Anh, biệt danh là Joyce, sinh năm 1999, là con gái cả của đại gia Minh Nhựa, cháu nội ông Phạm Văn Mười, tổng giám đốc công ty nhựa danh tiếng.
Joyce Phạm kết hôn với thiếu gia Tâm Nguyễn năm 2019, 9X nhanh chóng xây dựng tổ ấm nhỏ tràn ngập tiếng cười.
Joyce Phạm kết hôn với thiếu gia Tâm Nguyễn năm 2019, 9X nhanh chóng xây dựng tổ ấm nhỏ tràn ngập tiếng cười.
Chỉ một năm sau đám cưới, tiểu thư Việt sinh con trai đầu lòng Jayden (2020), rồi lần lượt đón bé Jayla (2022), quý tử Jayson (2024) và nhóc út Jayric (2025). Trong suốt 4 thai kỳ, Joyce Phạm luôn duy trì phong độ nhan sắc ấn tượng với làn da sáng, thần thái tươi tắn và nụ cười hiền hậu khiến cô trở thành hình mẫu “mẹ bỉm Gen Z” được yêu thích nhất. Ảnh sử dụng trong bài: FBNV
Chỉ một năm sau đám cưới, tiểu thư Việt sinh con trai đầu lòng Jayden (2020), rồi lần lượt đón bé Jayla (2022), quý tử Jayson (2024) và nhóc út Jayric (2025). Trong suốt 4 thai kỳ, Joyce Phạm luôn duy trì phong độ nhan sắc ấn tượng với làn da sáng, thần thái tươi tắn và nụ cười hiền hậu khiến cô trở thành hình mẫu “mẹ bỉm Gen Z” được yêu thích nhất. Ảnh sử dụng trong bài: FBNV
Thiên Anh
#Joyce Phạm #Minh Nhựa #bầu lần 5 #sinh con #tin đồn #gia đình nổi tiếng

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT