Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho bà Nguyễn Thị Bình

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình.

Thiên Tuấn

Sáng 25/8, trong khuôn khổ lễ kỷ niệm 80 năm ngành thành lập ngành Ngoại giao, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao danh hiệu Anh hùng lao động tặng nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình.

Chủ tịch nước đã quyết định về việc phong tặng Anh hùng Lao động với bà Nguyễn Thị Bình (Nguyễn Thị Châu Sa), nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Chính phủ lâm thời Cách mạng miền Nam Việt Nam đã có công lao to lớn trong lĩnh vực đối ngoại, đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình.

ngoai-giao-80-nam-25082025-05.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho đồng chí Nguyễn Thị Bình, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Bộ Trưởng Bộ Ngoại giao Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình chia sẻ, cuộc đàm phán giữa ta và Mỹ tại hội nghị Paris về chấm dứt chiến tranh tại Việt Nam là một sự kiện đặc biệt quan trọng trong lịch sử 80 năm của ngành Ngoại giao.

Ngày nay, chúng ta có hòa bình, có độc lập, có thống nhất, với đường lối của Đảng hội nhập quốc tế sâu rộng và mục tiêu là xây dựng Việt Nam trở thành một nước phát triển hùng cường, thịnh vượng, ngoại giao trở thành mặt trận đi đầu.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình tin tưởng rằng, với truyền thống 80 năm và với kinh nghiệm, bài học lịch sử quý báu, ngành Ngoại giao sẽ phát triển mạnh mẽ, đáp ứng yêu cầu của đất nước, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Bà Nguyễn Thị Bình (Nguyễn Thị Châu Sa) sinh ngày 26/5/1927.

Trong giai đoạn 1969-1976, bà là Trưởng đoàn đàm phán của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại Hội nghị Paris về chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình ở Việt Nam; Bộ trưởng Ngoại giao, phụ trách toàn diện công tác đối ngoại, đối thoại quốc tế, vận động dư luận, đấu tranh ngoại giao.

Bà cũng lãnh đạo trực tiếp các hoạt động tuyên truyền, đối ngoại nhân dân và xây dựng mạng lưới quan hệ quốc tế với hơn 40 quốc gia và tổ chức quốc tế tiến bộ.

Trên cương vị Bộ trưởng Ngoại giao và Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ Cách mạng lâm thời, đại diện cho nhân dân miền Nam chiến đấu, bà Nguyễn Thị Bình rất tích cực vận động chính giới, giới trí thức, báo chí Pháp và phương Tây ủng hộ cuộc kháng chiến của nhân dân miền Nam.

Bà đã đi thăm nhiều nước ở khắp các châu lục, dự nhiều cuộc mít tinh tập hợp lực lượng, biểu tình, diễu hành ở Việt Nam; qua đó, đưa cuộc chiến đấu anh hùng của nhân dân miền Nam Việt Nam đến với thế giới, kéo thế giới đến với Việt Nam, góp phần tăng cường và mở rộng mặt trận nhân dân thế giới ủng hộ cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do của nhân dân miền Nam.

Bà từng được tặng thưởng nhiều huân, huy chương cao quý như: Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Chiến công hạng nhất, Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, Huân chương Đại đoàn kết, Huân chương Tự do hạng nhất của Lào.

