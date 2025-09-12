Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ ra mắt Trang thông tin điện tử 'Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV'

Cùng dự có các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc và Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng.

Toàn cảnh lễ ra mắt Trang thông tin điện tử "Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV"

Trang thông tin điện tử chuyên đề Đảng Cộng sản Việt Nam – Đại hội XIV được xây dựng nhằm cung cấp thông tin chính thống, đầy đủ và kịp thời các hoạt động tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Trang thông tin sẽ được cập nhật hằng ngày, với nguồn thông tin chính thống từ các cơ quan chức năng, phục vụ đối tượng bạn đọc là cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân Việt Nam và kiều bào ở nước ngoài. Trong bối cảnh cả nước đang thực hiện cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Trang thông tin điện tử đã có đầy đủ thông tin về đại hội đảng bộ 3.321 xã, phường, đặc khu trên toàn quốc; đồng thời cập nhật thông tin về đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương và đảng bộ các tỉnh, thành phố. Trang tin điện tử có 10 chuyên mục trong đó có các chuyên mục nổi bật như hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, những chặng đường vẻ vang của Đảng, nhìn lại nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng hay các bài viết, phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm…

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại sự kiện

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại, định hình tầm nhìn, mục tiêu và những đột phá cho giai đoạn phát triển mới của đất nước. Trong bối cảnh truyền thông đa nền tảng, thông tin lưu chuyển cực nhanh, đa chiều đan xen, mỗi thông tin chính thống đều có giá trị như một “điểm tựa” để xã hội định hướng nhận thức và hành động. Vì vậy, Trang tin điện tử phải hoàn thành ba nhiệm vụ cốt lõi: cung cấp thông tin đúng-đủ-kịp thời; định hướng dư luận bằng luận cứ khoa học và dữ kiện chính xác; kết nối-tương tác tạo đồng thuận xã hội trong và ngoài nước. Tổng Bí thư cũng cho rằng, trong thời đại bùng nổ dữ liệu, cuộc chiến giành niềm tin là cuộc chiến vì sự thật. Các thế lực thù địch và phần tử cơ hội lợi dụng không gian mạng để bóp méo, xuyên tạc, gieo rắc hoài nghi, chia rẽ. Càng trong bối cảnh đó, thông tin chính thống càng phải giữ vị thế “điểm tựa”. Trang tin vì thế càng cần trở thành vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng-văn hóa: nhanh nhưng không vội, chắc nhưng không chậm, ngắn gọn mà thuyết phục, kiên định mà nhân văn.

Các đại biểu tham dự sự kiện

Do đó, thời gian tới để vận hành hiệu quả Trang tin, Tổng Bí thư đề nghị thực hiện 6 yêu cầu trọng tâm, coi đó là “kỷ luật vận hành” của Trang tin, trong đó cần tuân thủ tuyệt đối kỷ luật thông tin; mọi nội dung bám sát chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cơ quan liên quan theo thẩm quyền; tuyệt đối không suy đoán; không rò rỉ, không sơ suất: “Phải chính xác -kịp thời, thiết lập lịch công bố rõ ràng; phát hành đồng bộ văn bản, đồ họa, video; cung cấp đồng thời cho báo chí, nền tảng số và các kênh đối ngoại. Tiêu chí là “đúng- đủ-nhanh- gọn- hay”; an toàn -an ninh. Vận hành bảo mật nhiều lớp; giám sát 24/7; có kịch bản ứng phó với tấn công, giả mạo, chiếm đoạt; dự phòng máy chủ, nội dung và nhân sự; không để “mất sóng”, không để bị động, bất ngờ trong bất cứ hoàn cảnh nào. Phối hợp nhịp nhàng, kết nối thông suốt giữa Ban Tuyên giáo-dân vận Trung ương, Văn phòng Trung ương, Bộ Khoa học và công nghệ, các cơ quan báo chí, bộ, ngành, địa phương; thống nhất một đầu mối phát ngôn; phản hồi nhanh những vấn đề dư luận quan tâm; chia sẻ tài nguyên thông tin và chuẩn thuật ngữ để tránh sai sót. Chú trọng đối ngoại, chuẩn bị gói thông tin dành cho phóng viên quốc tế; tài liệu giải thích ngắn gọn, chuẩn mực; phản hồi kịp thời, văn minh, tôn trọng thông lệ quốc tế; tạo điều kiện thuận lợi để bạn bè năm châu tiếp cận chính xác đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta. Và lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, chủ động tạo chủ đề tốt, câu chuyện đẹp, con số biết nói; lan tỏa điển hình hay trong xây dựng Đảng, phát triển kinh tế -xã hội, bảo đảm quốc phong- an ninh; đồng thời kiên quyết phản bác luận điệu sai trái bằng lý lẽ khoa học, bằng chứng thuyết phục, thái độ điềm tĩnh, chuẩn mực".

Dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng yêu cầu, trang thông tin cần phát huy thế mạnh của dữ liệu và công nghệ. Mỗi bản tin nên kèm dữ liệu gốc và liên kết tới văn bản quy phạm liên quan; mỗi số liệu có nguồn trích dẫn; mỗi thông điệp lớn có phiên bản tóm tắt và phiên bản đầy đủ để phục vụ đa dạng đối tượng. Tăng cường công cụ tìm kiếm thông minh, gợi ý theo chủ đề, thông báo theo dõi nội dung mới; chuẩn hóa quy trình chuyển tải để cơ quan báo chí, nhà nghiên cứu và công chúng sử dụng thuận tiện mà không sai lệch, chú ý trách nhiệm dữ liệu, bản quyền và quyền riêng tư của người dùng.