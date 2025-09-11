Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình dự khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi.

Sáng ngày 11/9/2025, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã chính thức khai mạc. Tham dự đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; cùng lãnh đạo, đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo lực lượng vũ trang, các tỉnh thành bạn và Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVTND, Anh hùng Lao động…

Không khí trang nghiêm tại phiên khai mạc, với sự tham dự của 450 đại biểu đại diện cho gần 92.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Phát biểu khai mạc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh ý nghĩa chính trị của đại hội trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, phát biểu khai mạc.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, nhiệm kỳ qua, dù chịu tác động của dịch bệnh và thiên tai, Đảng bộ tỉnh đã đạt nhiều kết quả toàn diện về xây dựng Đảng, phát triển kinh tế–xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân ước đạt 7,3%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp, dịch vụ; hạ tầng được đầu tư nâng cấp; thu ngân sách 5 năm vượt dự toán, có năm tăng cao; an sinh xã hội được chăm lo, đời sống người dân cải thiện; trật tự an toàn xã hội giữ vững, lòng tin của nhân dân với Đảng được củng cố.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình dự chỉ đạo Đại hội.

"Trách nhiệm trước Nhân dân và tương lai của tỉnh không cho phép chúng ta dừng lại hay bằng lòng với những thành quả đã đạt được. Quảng Ngãi phải kiến tạo tương lai bằng tư duy đổi mới, vươn mình bằng sức mạnh đại đoàn kết", Bí thư Tỉnh ủy nói.

Tại Đại hội, các đại biểu sẽ thảo luận sâu 16 chuyên đề để cụ thể hóa định hướng phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới; đồng thời cho ý kiến vào báo cáo tổng hợp góp ý dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Đại hội cũng nghe công bố quyết định của Trung ương về công tác tổ chức, nhân sự: chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa I, nhiệm kỳ 2025–2030; thông qua Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang báo cáo kết quả phiên trù bị.

Dấu ấn tăng trưởng kinh tế - xã hội 2020 - 2025

Theo báo cáo chính trị tại Đại hội, trong giai đoạn 2020 - 2025, địa phương đã duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, đời sống nhân dân ngày càng cải thiện, quy mô nền kinh tế mở rộng. Trong đó, GRDP năm 2025 ước đạt gần 189 nghìn tỷ đồng, tăng bình quân 7,3%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, công nghiệp - xây dựng và dịch vụ chiếm hơn 70% GRDP.

Công nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò động lực, đặc biệt là Khu kinh tế Dung Quất - trung tâm lọc hóa dầu và luyện kim của cả nước với hơn 360 dự án, tổng vốn gần 400 nghìn tỷ đồng. Nhà máy lọc dầu Dung Quất, sau 16 năm vận hành, đã đóng góp gần 245 nghìn tỷ đồng cho ngân sách, đáp ứng khoảng 30% nhu cầu xăng dầu trong nước.

Về nông, lâm, ngư nghiệp phát triển theo hướng bền vững, chú trọng dược liệu và thủy sản. Diện tích trồng Sâm Ngọc Linh dưới tán rừng đã đạt hơn 4.000ha, tỷ lệ che phủ rừng đạt 59,45%. Ngư dân nâng cao ý thức trong khai thác thủy sản, tích cực tham gia chống khai thác IUU.

Đối với lĩnh vực dịch vụ - du lịch có nhiều bước tiến. Du lịch Quảng Ngãi năm 2025 ước đón gần 5 triệu lượt khách, doanh thu đạt 2.640 tỷ đồng. Đặc khu Lý Sơn và Măng Đen nổi lên như trung tâm du lịch mới, gắn kết sản phẩm sinh thái, văn hóa, cộng đồng.

Hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư mạnh mẽ. Nhiều dự án trọng điểm như đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, Hoàng Sa - Dốc Sỏi, cao tốc Bắc - Nam đoạn qua tỉnh đã được triển khai. Công suất điện tái tạo đạt hơn 1.190MW. Trong giai đoạn, tỉnh thu hút gần 190 dự án trong nước và 23 dự án FDI, vốn đăng ký gần 123 nghìn tỷ đồng.

Định hướng phát triển bền vững, toàn diện

Bước vào giai đoạn 2025 - 2030, theo dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội, Quảng Ngãi xác định phương hướng phát triển toàn diện, bền vững; mục tiêu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá, là trung tâm công nghiệp lọc hóa dầu, luyện kim và đóng tàu của cả nước.

Trong công nghiệp, tỉnh định hướng phát triển theo hướng hiện đại, công nghệ cao, thu hút các dự án quy mô lớn, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất, triển khai Khu liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất 2, các dự án điện tuabin khí hỗn hợp. Trong nông nghiệp, ưu tiên phát triển bền vững, công nghệ cao, hữu cơ; hình thành các vùng sản xuất tập trung, chuỗi giá trị khép kín từ chế biến đến tiêu thụ; xây dựng vùng dược liệu trọng điểm quốc gia.

Với dịch vụ - du lịch, Quảng Ngãi đặt mục tiêu hình thành chuỗi du lịch rừng - biển độc đáo, lấy Lý Sơn và Măng Đen làm trung tâm. Song song đó là phát triển thương mại - logistics gắn với cảng biển, sân bay, cửa khẩu. Đặc biệt, tỉnh sẽ tập trung đầu tư hạ tầng chiến lược: cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum, đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, nâng cấp Quốc lộ 24, nghiên cứu xây dựng sân bay Lý Sơn, sân bay Măng Đen. Đồng thời, đẩy mạnh hạ tầng số, cắt giảm 30% thủ tục hành chính, tạo môi trường thông thoáng cho doanh nghiệp.