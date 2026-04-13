Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao các quyết định về chỉ định nhân sự

Chiều 13/4, các quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định nhân sự tham gia các cấp ủy, tổ chức Đảng đã được công bố.

Chiều 13/4, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định nhân sự tham gia Quân ủy, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030; tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030; Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030; Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.​​​​​​​

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định chỉ định tham gia Quân ủy, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: TTXVN.

Theo đó, Bộ Chính trị chỉ định nhân sự tham gia Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 28 người; Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 9 người.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tái cử giữ chức Bí thư Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, tái cử giữ chức Phó Bí thư Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.

Cùng với đó, Bộ Chính trị chỉ định nhân sự tham gia Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 29 người; Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 11 người.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, tái cử giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.

Bộ Chính trị chỉ định nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 45 người; Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 22 người.

Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, tái cử giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Long Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, tái cử giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025 -2030.

Tái cử giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025 -2030 còn có 3 ông, bà: Nguyễn Thị Hoàng Vân, Đỗ Việt Hà, Nguyễn Quang Trường.

Bộ Chính trị chỉ định nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 39 người; Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 14 người.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tái cử giữ chức Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên Trung ương Đảng, tái cử giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.

Các ông Nguyễn Thái Học, Ngô Văn Cương, giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.