Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao các quyết định về chỉ định nhân sự

Chiều 13/4, các quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định nhân sự tham gia các cấp ủy, tổ chức Đảng đã được công bố.

Thiên Tuấn

Chiều 13/4, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định nhân sự tham gia Quân ủy, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030; tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030; Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030; Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.​​​​​​​

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định chỉ định tham gia Quân ủy, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: TTXVN.

Theo đó, Bộ Chính trị chỉ định nhân sự tham gia Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 28 người; Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 9 người.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tái cử giữ chức Bí thư Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, tái cử giữ chức Phó Bí thư Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.

Cùng với đó, Bộ Chính trị chỉ định nhân sự tham gia Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 29 người; Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 11 người.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, tái cử giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.

Bộ Chính trị chỉ định nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 45 người; Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 22 người.

Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, tái cử giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Long Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, tái cử giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025 -2030.

Tái cử giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025 -2030 còn có 3 ông, bà: Nguyễn Thị Hoàng Vân, Đỗ Việt Hà, Nguyễn Quang Trường.

Bộ Chính trị chỉ định nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 39 người; Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 14 người.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tái cử giữ chức Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên Trung ương Đảng, tái cử giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.

Các ông Nguyễn Thái Học, Ngô Văn Cương, giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.

Mời quý độc giả xem video: Không khí bầu cử ở Hà Nội.
#tổng bí thư #chủ tịch nước #nhân sự #bổ nhiệm #phan văn giang #Tô Lâm

Khai mạc Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 7 khoá X

Chiều 12/4, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã khai mạc Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 7, khóa X.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cho biết, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 7, khóa X để xem xét, cho ý kiến góp ý đối với các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 với các nội dung: Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031; Dự thảo Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X; Dự thảo Chương trình Đại hội; Dự thảo Quy chế của Đại hội; Dự thảo Điều lệ MTTQ Việt Nam sửa đổi, bổ sung; Đề án nhân sự Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa 11. Đồng thời, Hiệp thương nhân sự tham gia Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực và giữ các chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị.
Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới