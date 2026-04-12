Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Tiếp tục củng cố thật vững chắc thế trận lòng dân

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương về dự và trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân tặng Quân khu 1, Bộ Quốc phòng.

Theo Văn Hiếu/VOV

Sáng 12/4, tại Thái Nguyên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương về dự và trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân tặng Quân khu 1, Bộ Quốc phòng.

Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh; Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung.

Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gửi lẵng hoa chúc mừng.

Ra đời từ phong trào đấu tranh cách mạng của quần chúng, trưởng thành trong khói lửa chiến tranh, lớn mạnh trong sự đùm bọc của nhân dân các dân tộc Việt Bắc, lực lượng vũ trang Quân khu 1 đã trải qua hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành; không ngừng hun đúc, bồi đắp nên truyền thống vẻ vang: “Trung hiếu, tiên phong, đoàn kết, chiến thắng”.

Điều rất đáng trân trọng là trong bất cứ hoàn cảnh nào, lực lượng vũ trang Quân khu 1 cũng luôn giữ trọn bản chất, truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”; gắn bó máu thịt với nhân dân, bám dân, gần dân, hiểu dân, giúp dân. Từ công tác dân vận, giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nông thôn mới, đến phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn - ở đâu khó khăn, gian khổ, ở đó có dấu chân, có mồ hôi, có trách nhiệm và nghĩa tình của cán bộ, chiến sĩ Quân khu 1…

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trân trọng trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân tặng Quân khu 1, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc của lực lượng vũ trang Quân khu trong hơn 80 năm qua, đồng thời nhấn mạnh, đối với Quân khu 1, địa bàn biên giới rộng, địa hình phức tạp, nhiều dân tộc cùng sinh sống, trình độ phát triển giữa các vùng còn chênh lệch, lại thường xuyên bị các thế lực xấu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây mất ổn định từ cơ sở.

Điều đó đòi hỏi lực lượng vũ trang Quân khu phải luôn tỉnh táo, vững vàng, chủ động, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là. Chính vì vậy, thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị, Quân khu 1 tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó phải tiếp tục quán triệt thật sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; nắm chắc địa bàn, dự báo sớm, đánh giá đúng tình hình, tham mưu kịp thời, không để bị động, bất ngờ trong bất cứ tình huống nào. Xây dựng khu vực phòng thủ trên địa bàn Quân khu ngày càng vững chắc; gắn chặt quốc phòng với an ninh, đối ngoại và phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững chủ quyền, biên giới, giữ yên địa bàn, giữ chắc lòng dân từ sớm, từ xa, từ cơ sở.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Tiếp tục củng cố thật vững chắc thế trận lòng dân.

“Chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện, trước hết là vững mạnh về chính trị. Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân; có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí chiến đấu cao, kỷ luật nghiêm, trách nhiệm lớn. Tiếp tục xây dựng lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật; nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, trình độ chỉ huy, hiệp đồng tác chiến, khả năng cơ động và sức chiến đấu trong mọi điều kiện địa hình, thời tiết, nhất là ở khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tiếp tục củng cố thật vững chắc thế trận lòng dân - đây là nền tảng sâu xa và bền vững nhất của sức mạnh quốc phòng toàn dân”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả vũ khí, trang bị kỹ thuật; chủ động nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, sáng kiến cải tiến kỹ thuật; nâng cao năng lực bảo đảm trong điều kiện chiến đấu mới, trong phòng thủ dân sự, trong tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và ứng phó thiên tai, dịch bệnh.

“Tập trung xây dựng Đảng bộ Quân khu thật sự trong sạch, vững mạnh tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ. Thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kiên quyết phòng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; thực hiện tốt “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa” và “5 vững”; giữ nghiêm kỷ luật, giữ trọn niềm tin của nhân dân đối với Quân đội, với Đảng, với chế độ”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.

