Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ Thượng cờ "Thống nhất non sông"

Lễ Thượng cờ là dịp thiêng liêng nhắc nhớ về những trang sử hào hùng của dân tộc và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha ông.

Hạo Nhiên

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), ngày 29/4, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương- Bến Hải (tỉnh Quảng Trị), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ thượng cờ "Thống nhất non sông" năm 2026.

Tham dự Lễ thượng cờ có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; cùng các đồng chí: Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Lê Minh Trí, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an và các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội, lãnh đạo ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và tỉnh Quảng Trị, cùng đông đảo nhân dân, du khách trong, ngoài tỉnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương tham dự buổi lễ.

Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương cho biết, sau Hiệp định Geneva năm 1954, sông Bến Hải tại Vĩ tuyến 17 trở thành giới tuyến quân sự tạm thời với kỳ vọng sẽ tiến tới tổng tuyển cử thống nhất đất nước.

Tuy nhiên, do âm mưu và hành động phá hoại của đế quốc Mỹ và chính quyền tay sai, hiệp định đã không được thực thi, khiến đất nước ta phải chịu cảnh chia cắt suốt 21 năm.

Trong bối cảnh đó, Quảng Trị cùng với quân và dân cả nước đã kiên cường, bất khuất chiến đấu, bảo vệ vững chắc giới tuyến, ngăn chặn âm mưu mở rộng chiến tranh ra miền Bắc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thả chim bồ câu trên cầu Hiền Lương. Ảnh: QT

Dưới mưa bom bão đạn của quân thù, lá cờ trên kỳ đài Hiền Lương kiêu hãnh tung bay trở thành biểu tượng của niềm tin và ý chí thống nhất của 2 miền Nam- Bắc.

Chính từ tinh thần ấy, quân và dân ta đã lập nên nhiều chiến công oanh liệt gắn với các địa danh như Thành cổ Quảng Trị, Địa đạo Vịnh Mốc, Bến phà Gianh, Đường 20 quyết thắng, góp phần viết nên bản anh hùng ca bất tử, khẳng định chân lý thiêng liêng: Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn núi, có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị khẳng định, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Trị tiếp tục nâng cao ý chí quyết tâm biến niềm tự hào thành động lực phát triển, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tưởng niệm, tri ân Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: QT

Kết thúc buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu cùng thả chim bồ câu tại cầu Hiền Lương lịch sử. Những cánh chim tung bay giữa bầu trời trong xanh mang theo thông điệp về khát vọng hòa bình, đoàn kết và phát triển bền vững của dân tộc Việt Nam.

Sáng cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương đã đến dâng hương, dâng hoa tại Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp (xã Phú Trạch) và Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Bến phà Gianh (phường Bắc Gianh).

