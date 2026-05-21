Vì sao nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Bùi Văn Hải bị đề nghị kỷ luật?

Ông Bùi Văn Hải, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Mạnh Hưng

Trong các ngày 8/5, 20/5/2026, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 6 dưới sự chủ trì của ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Theo kết luận tại kỳ họp, ông Bùi Văn Hải, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Ông Bùi Văn Hải tại kỳ họp năm 2018.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho rằng, các vi phạm của ông Bùi Văn Hải gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và địa phương, cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Cùng vụ việc, các ông Nguyễn Văn Linh, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; Lại Thanh Sơn, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trịnh Hữu Thắng, nguyên Giám đốc Sở KH&ĐT; Bùi Thế Sơn, nguyên Giám đốc Sở GTVT; Phạm Giang, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng; Nguyễn Tiến Cơi, nguyên Giám đốc Sở Tài chính; Nguyễn Văn Khái, nguyên Giám đốc Sở NN&PTNT; Nguyễn Văn Sơn, nguyên Phó Giám đốc Sở GTVT bị xác định có vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, các vi phạm đã gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương.

Căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với các ông Nguyễn Văn Linh, Lại Thanh Sơn, Trịnh Hữu Thắng, Bùi Thế Sơn, Phạm Giang, Nguyễn Tiến Cơi, Nguyễn Văn Khái và Nguyễn Văn Sơn; đồng thời đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Bùi Văn Hải.

Được biết, Ông Bùi Văn Hải (sinh năm 1960, quê quán Bắc Giang (nay là Bắc Ninh); Trình độ Thạc sĩ Xây dựng Đảng, cử nhân tâm lý giáo dục; là một cán bộ có quá trình trưởng thành và gắn bó lâu năm với tỉnh Bắc Giang, từng giữ nhiều cương vị lãnh đạo chủ chốt của tỉnh.

Giai đoạn trước năm 2010: Ông từng đảm nhiệm các chức vụ Bí thư Huyện ủy Yên Thế, Phó Chủ tịch rồi Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang.

Chủ tịch UBND tỉnh (2010-2015): Từ tháng 12/2010 đến tháng 2/2015, ông giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh (2015-2020): Tháng 2/2015, ông được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII (tháng 1/2016), ông được bầu vào Ủy ban Trung ương Đảng. Ông giữ cương vị Bí thư Tỉnh ủy đến tháng 10/2020 và Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang đến tháng 12/2020 trước khi nghỉ công tác theo chế độ.

Phòng chống tham nhũng trong giai đoạn mới: Xử lý vi phạm từ sớm, từ xa

Bộ Chính trị yêu cầu xử lý nghiêm minh nhưng xem xét kỹ bối cảnh lịch sử, ưu tiên thu hồi tối đa tài sản, khuyến khích chủ động khắc phục hậu quả.

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 18/5/2026 thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú
Phòng chống lãng phí, kiểm soát quyền lực bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng

Trong lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nội dung quan trọng trong xây dựng Đảng và phát triển kinh tế-xã hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Phòng, chống lãng phí - yêu cầu cấp thiết

Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc kiểm tra sân bay Gia Bình, Vành đai 4 Vùng Thủ đô

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc kiểm tra tiến độ sân bay Gia Bình, tuyến kết nối Hà Nội và dự án Vành đai 4 Vùng Thủ đô.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: VGP/Phương Nguyên
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: VGP/Phương Nguyên

Tham gia đoàn công tác có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng; lãnh đạo một số bộ, ngành, thành phố Hà Nội, tỉnh Bắc Ninh và Hưng Yên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung nguồn lực cho các cực tăng trưởng

Sáng nay (20/05) tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với các cơ quan liên quan nhằm đánh giá nguồn lực phục vụ phát triển đất nước gắn với mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số và xác lập mô hình tăng trưởng mới, cùng dự có Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.