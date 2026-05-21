Vì sao nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Bùi Văn Hải bị đề nghị kỷ luật?

Trong các ngày 8/5, 20/5/2026, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 6 dưới sự chủ trì của ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Theo kết luận tại kỳ họp, ông Bùi Văn Hải, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Ông Bùi Văn Hải tại kỳ họp năm 2018.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho rằng, các vi phạm của ông Bùi Văn Hải gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và địa phương, cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Cùng vụ việc, các ông Nguyễn Văn Linh, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; Lại Thanh Sơn, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trịnh Hữu Thắng, nguyên Giám đốc Sở KH&ĐT; Bùi Thế Sơn, nguyên Giám đốc Sở GTVT; Phạm Giang, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng; Nguyễn Tiến Cơi, nguyên Giám đốc Sở Tài chính; Nguyễn Văn Khái, nguyên Giám đốc Sở NN&PTNT; Nguyễn Văn Sơn, nguyên Phó Giám đốc Sở GTVT bị xác định có vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, các vi phạm đã gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương.

Căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với các ông Nguyễn Văn Linh, Lại Thanh Sơn, Trịnh Hữu Thắng, Bùi Thế Sơn, Phạm Giang, Nguyễn Tiến Cơi, Nguyễn Văn Khái và Nguyễn Văn Sơn; đồng thời đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Bùi Văn Hải.

Được biết, Ông Bùi Văn Hải (sinh năm 1960, quê quán Bắc Giang (nay là Bắc Ninh); Trình độ Thạc sĩ Xây dựng Đảng, cử nhân tâm lý giáo dục; là một cán bộ có quá trình trưởng thành và gắn bó lâu năm với tỉnh Bắc Giang, từng giữ nhiều cương vị lãnh đạo chủ chốt của tỉnh.

Giai đoạn trước năm 2010: Ông từng đảm nhiệm các chức vụ Bí thư Huyện ủy Yên Thế, Phó Chủ tịch rồi Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang.

Chủ tịch UBND tỉnh (2010-2015): Từ tháng 12/2010 đến tháng 2/2015, ông giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh (2015-2020): Tháng 2/2015, ông được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII (tháng 1/2016), ông được bầu vào Ủy ban Trung ương Đảng. Ông giữ cương vị Bí thư Tỉnh ủy đến tháng 10/2020 và Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang đến tháng 12/2020 trước khi nghỉ công tác theo chế độ.