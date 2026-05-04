Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Ấn Độ: Mở ra các cơ hội hợp tác mới

Chuyên gia Ấn Độ bày tỏ kỳ vọng chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tạo thêm động lực mới cho quan hệ song phương vững mạnh và mở ra các cơ hội hợp tác mới giữa hai bên.

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 - 7/5/2026.

Nhân dịp này, PV Đài Tiếng nói Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Giáo sư Reena Marwah, tại Đại học Delhi, đồng thời là Tổng thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, về ý nghĩa chuyến thăm đúng dịp 10 năm kể từ khi hai nước thiết lập Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.

PV: Thưa Giáo sư, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm diễn ra đúng dịp kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Việt Nam và Ấn Độ. Sự kiện này mang ý nghĩa như thế nào?

Giáo sư Reena Marwah: Chúng tôi đang hết sức mong chờ chuyến thăm của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Ấn Độ.

Đặc biệt, đây là một trong những chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam sau khi Quốc hội kiện toàn bộ máy mới. Chính điều này đã nói lên rất nhiều về tầm quan trọng mà lãnh đạo Việt Nam dành cho mối quan hệ với Ấn Độ. Vì vậy, tôi cho rằng đây là một cột mốc quan trọng trong mối quan hệ hai nước.

Giáo sư Reena Marwah làm việc tại Đại học Delhi, đồng thời là Tổng thư ký Hiệp hội các học giả châu Á

Thêm vào đó, chuyến thăm diễn ra khi chúng ta sắp kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, được thiết lập vào tháng 9/2016 trong dịp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi thăm Việt Nam. Chúng tôi kỳ vọng chuyến thăm sẽ tạo thêm động lực mới cho quan hệ song phương vững mạnh và mở ra các cơ hội hợp tác mới giữa hai bên.

Theo tôi, Chính phủ Ấn Độ luôn coi Việt Nam là một quốc gia vô cùng quan trọng trong khối ASEAN. Đây là một trong những mối quan hệ đối tác vững mạnh nhất mà Ấn Độ có được tại khu vực. Nhân dịp chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam tới Ấn Độ, hai bên sẽ có rất nhiều hợp tác được đẩy mạnh hơn nữa trong thời gian tới.

PV: Nhìn lại thập kỷ vừa qua kể từ khi Việt Nam và Ấn Độ thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, theo quan điểm của bà, những lĩnh vực hợp tác thực chất nào đã đóng vai trò là trụ cột chiến lược then chốt của mối quan hệ song phương này và những yếu tố nào đã giúp mối quan hệ duy trì đà phát triển vững chắc trong bối cảnh đầy biến động của khu vực và thế giới?

Giáo sư Reena Marwah: Chúng tôi vô cùng vui mừng khi hai bên sắp kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện. Chúng ta cần hiểu rằng thành quả này có được là nhờ vào sự tin cậy chính trị sâu sắc hiện hữu giữa hai nước - một nền tảng đã được gây dựng từ nhiều thế hệ. Sự tin cậy chính trị sâu sắc này đã góp phần xây dựng mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện và đưa quan hệ này vươn tới những tầm cao mới.

Trong 10 năm qua, số lượng các lĩnh vực mà Ấn Độ và Việt Nam cùng hợp tác đã không ngừng gia tăng. Điều này không chỉ thể hiện qua việc chúng ta cùng triển khai các dự án chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, mà còn qua sự hợp tác trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực. Bên cạnh đó, chúng ta cũng đang tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như logistics, phát triển cảng biển và năng lượng. Hiện nay, phạm vi hợp tác giữa hai nước đã mở rộng ra rất nhiều lĩnh vực khác nhau.

Cả Ấn Độ và Việt Nam hiện nay đều kiên định với chính sách tự chủ chiến lược. Do đó, chúng ta cùng mong muốn có thể mở rộng quan hệ với nhiều quốc gia khác nhau, theo một phương thức giúp chúng ta duy trì được nguyên tắc thượng tôn pháp luật và trật tự dựa trên luật lệ.

Trong thời gian tới, chúng ta cần phải đưa mối quan hệ đối tác này trở nên cụ thể hơn, mang tính định hướng tương lai rõ nét hơn; qua đó, giúp Ấn Độ và Việt Nam - hai quốc gia tại châu Á và trên trường quốc tế - trở thành những tiếng nói tiên phong, những đại diện hàng đầu của Nam bán cầu (Global South), đồng thời cùng nhau tiến bước trên lộ trình trở thành các quốc gia phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm đã thể hiện niềm tin vững chắc này và hiện thực hóa bằng những ý tưởng cụ thể và các biện pháp thiết thực đang được triển khai nhằm đưa đất nước tiến tới mục tiêu đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao, với nền kinh tế hiện đại, bền vững dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tương tự, Ấn Độ cũng mong muốn trở thành một nền kinh tế phát triển hiện đại - vào năm 2047, đúng dịp kỷ niệm 100 năm ngày độc lập của đất nước chúng tôi. Đó chính là phương thức mà chúng ta cần tiếp bước: 10 năm tới sẽ là giai đoạn củng cố vững chắc hơn nữa niềm tin chính trị giữa hai bên, qua đó tạo thêm động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của mối quan hệ song phương.

PV: Nhìn về thập kỷ tới, theo giáo sư, những lĩnh vực hợp tác nào giữa Việt Nam và Ấn Độ vẫn chưa được khai thác nhưng lại nắm giữ tiềm năng to lớn nhất cho mối quan hệ song phương. Hai bên cần thực hiện những bước đi cụ thể nào để hiện thực hóa tiềm năng này thành những kết quả thiết thực?

Giáo sư Reena Marwah: Quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ còn nhiều dư địa phát triển, đặc biệt trong các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo (AI) và thu hút đầu tư từ khu vực tư nhân. Với quy mô dân số khổng lồ và sức mua ngày càng gia tăng, Ấn Độ thực sự là một thị trường rộng lớn, giàu tiềm năng đối với hàng hóa Việt Nam.

Với hơn 600 triệu người thuộc tầng lớp trung lưu, nhu cầu tiêu dùng tại Ấn Độ không chỉ lớn mà còn ngày càng đa dạng, luôn tìm kiếm những sản phẩm mới mẻ. Đây là cơ hội mà doanh nghiệp Việt Nam cần tận dụng hiệu quả hơn nữa để thúc đẩy tăng trưởng thương mại song phương.

Ở lĩnh vực công nghiệp, đặc biệt là ô tô, sự hiện diện của VinFast tại Ấn Độ là một tín hiệu tích cực. Doanh nghiệp này đang từng bước mở rộng hoạt động, hướng tới phát triển các dòng xe phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng Ấn Độ - vốn đề cao tính kinh tế, tiết kiệm nhiên liệu và xu hướng xe điện. Khi hội tụ được các yếu tố này, sản phẩm sẽ có sức cạnh tranh rất lớn trên thị trường.

Trong lĩnh vực năng lượng, Ấn Độ đang có những bước tiến mạnh mẽ, nhất là năng lượng mặt trời, đồng thời là một trong những quốc gia tiên phong trong thực hiện các mục tiêu phát thải ròng bằng không. Đây cũng là lĩnh vực hai bên có thể tăng cường hợp tác nhằm hướng tới phát triển bền vững.

Trong khuôn khổ hợp tác chiến lược - cụ thể là về năng lực quốc phòng - đây là một lĩnh vực vô cùng quan trọng. Hiện nay, Ấn Độ đang rút ra những bài học từ những cuộc xung đột trên thế giới, từ đó đưa ra những chiến lược phát triển quốc phòng, trong đó ưu tiên lĩnh vực tên lửa, tàu chiến và máy bay không người lái. Đây chính là một lĩnh vực mà hai bên có thể tiếp tục mở rộng hợp tác.

Chúng ta cũng không thể không nhắc tới lĩnh vực du lịch. Việt Nam có rất nhiều điểm du lịch đẹp và ẩm thực phong phú. Lượng khách du lịch Ấn Độ đến Việt Nam ngày càng đông đảo. Vì vậy, hai bên có thể cân nhắc việc mở thêm các đường bay thẳng từ các thành phố của Ấn Độ đến Việt Nam và ngược lại. Điều này cũng sẽ giúp tăng cường sự kết nối, giao lưu giữa người dân hai nước.

Ngoài ra, quản lý tài nguyên nước và hệ thống sông cũng là một hướng hợp tác quan trọng, khi cả hai quốc gia đều có những con sông lớn như Mekong và Hằng, cùng mạng lưới thủy điện dày đặc. Việc chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý, khai thác và bảo vệ tài nguyên nước, cũng như phát triển kinh tế biển, sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.

Bên cạnh đó, các ngành đóng tàu, sửa chữa và bảo trì tàu, cùng với nguồn nhân lực kỹ sư chất lượng cao, hay các lĩnh vực công nghệ thông tin và xuất khẩu dịch vụ số của Ấn Độ, cũng mở ra nhiều cơ hội hợp tác sâu rộng hơn nữa. Tất cả những yếu tố này cho thấy quan hệ Việt Nam - Ấn Độ có nhiều tiềm năng phát triển, đang từng bước chuyển hóa thành những hợp tác cụ thể, thực chất và bền vững trong tương lai.

PV: Xin cảm ơn Giáo sư!