Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Việt Nam lên tiếng về cáo buộc của Mỹ với Đại tướng Raul Castro

Bộ Ngoại giao Việt Nam bày tỏ quan ngại sâu sắc trước việc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ ban hành cáo trạng hình sự đối với cựu lãnh đạo Cuba Raul Castro.

Theo PV/VOV
nguoi-phat-ngon-bng.jpg
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng.

Ngày 22/5/2026, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước cáo buộc của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đối với Đại tướng Raul Castro, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ:

“Việt Nam quan ngại sâu sắc về biện pháp tư pháp của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ ban hành cáo trạng hình sự đối với nguyên Bí thư thứ Nhất Đảng Cộng sản Cuba, nguyên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cuba Raul Castro.

Việt Nam kêu gọi đối thoại xây dựng trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc, tôn trọng độc lập, chủ quyền và không can thiệp vào các công việc nội bộ của các quốc gia. Một lần nữa, Việt Nam khẳng định mạnh mẽ tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống với nhân dân Cuba anh em, kêu gọi việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc yêu cầu dỡ bỏ bao vây, cấm vận đơn phương chống Cuba".

#Việt Nam #cáo buộc #Đại tướng Raúl Castro #Bộ Ngoại giao #cáo trạng

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung nguồn lực cho các cực tăng trưởng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung nguồn lực cho các cực tăng trưởng

Sáng nay (20/05) tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với các cơ quan liên quan nhằm đánh giá nguồn lực phục vụ phát triển đất nước gắn với mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số và xác lập mô hình tăng trưởng mới, cùng dự có Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.