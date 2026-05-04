Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri Hà Nội
Sáng 4/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các vị đại biểu Quốc hội thuộc Đơn vị bầu cử số 1 TP Hà Nội tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.
Theo Trường Phong - Như Ý/Tiền Phong
Đơn vị bầu cử số 1 TP Hà Nội gồm các phường: Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Láng, Ô Chợ Dừa. Các đại biểu Quốc hội trúng cử tại Đơn vị bầu cử số 1, gồm: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thiếu tướng Lưu Nam Tiến – Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; ông Nguyễn Hoàng Trường – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cửa Nam.
Tại hội nghị, đại biểu Quốc hội, Thiếu tướng Lưu Nam Tiến – Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, báo cáo về kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Hoàng Trường – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cửa Nam, báo cáo kết quả giải quyết của các cơ quan chức năng về các kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ X, Quốc hội khóa XV.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ Thượng cờ "Thống nhất non sông"
Lễ Thượng cờ là dịp thiêng liêng nhắc nhớ về những trang sử hào hùng của dân tộc và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha ông.
Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), ngày 29/4, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương- Bến Hải (tỉnh Quảng Trị), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ thượng cờ "Thống nhất non sông" năm 2026.
Tham dự Lễ thượng cờ có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; cùng các đồng chí: Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Lê Minh Trí, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an và các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội, lãnh đạo ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và tỉnh Quảng Trị, cùng đông đảo nhân dân, du khách trong, ngoài tỉnh.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trò chuyện với công nhân, người lao động TPHCM
Ngày 27/4, nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thăm, gặp gỡ, trò chuyện với công nhân, người lao động TP HCM.
Báo Tri thức và Cuộc sống xin trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung bài nói chuyện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với anh chị em công nhân, người lao động Thành phố Hồ Chí Minh.
Sáng 3/5, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae rời Hà Nội, kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1 - 3/5, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng.
Ngày 28/4, nhân dịp tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN – EU (AEMM) lần thứ 25 tại Brunei, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có các cuộc gặp song phương quan trọng với lãnh đạo ngoại giao các nước Lào, Thái Lan và nhiều đối tác châu Âu.
"Đảng ủy Chính phủ đã báo cáo và được Bộ Chính trị thống nhất điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ 2.340.000 đồng lên 2.530.000 đồng từ ngày 1/7”, Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội (Bộ Nội vụ) thông tin.
Sáng 28/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh chủ trì Phiên họp thứ nhất Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2026-2031, sau khi Quốc hội khóa XVI phê chuẩn các thành viên Hội đồng nhiệm kỳ mới.