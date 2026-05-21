Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam XI

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 được tổ chức trọng thể từ ngày 11 đến ngày 13/5/2026 tại Thủ đô Hà Nội.

Ngày 13/5, thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ký ban hành Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Tham dự Đại hội có 1.136 đại biểu chính thức, đại diện cho các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo và người Việt Nam ở nước ngoài, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp; 200 đại biểu khách mời là các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy; đại diện Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới; đại diện một số đại sứ quán và tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam dự và có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Đại hội. Đại diện lãnh đạo Chính phủ phát biểu thông tin về tình hình và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, công tác phối hợp giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đại diện lãnh đạo Quốc hội phát biểu về công tác phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, đoàn kết, Đại hội đã hoàn thành toàn bộ các nội dung chương trình đề ra. Đại hội thống nhất, quyết nghị:

1. Thông qua Báo cáo chính trị của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X trình Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

1.1. Thống nhất với đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2026. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thể hiện rõ nét và phát huy mạnh mẽ vai trò nòng cốt chính trị trong củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, qua đó khẳng định vị thế, trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên đã chủ động đổi mới tư duy và phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, địa bàn khu dân cư; kịp thời nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, thực hiện dân chủ, đồng thuận xã hội và củng cố mối liên hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân; chủ động tham gia, đóng góp hiệu quả vào việc hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật, quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình mới; tham gia tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Vận động Nhân dân tham gia thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua; hỗ trợ thiết thực đối với người dân chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, bão lũ, nhất là người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người yếu thế.

Những kết quả nêu trên là minh chứng sinh động cho tính thiết thực, hiệu quả trong hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, góp phần tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; khơi dậy và phát huy vai trò trung tâm, chủ thể của Nhân dân trong đời sống xã hội. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc cụ the hoá và tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở một số lĩnh vực kết quả chưa cao. Nội dung và phương thức vận động, tập hợp xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc có lúc, có việc chưa đáp ứng được yêu cầu; chưa theo kịp với những thay đổi nhanh chóng và yêu cầu mới của xã hội... Chuyển đổi số trong công tác Mặt trận chưa đồng đều và chưa thực sự hiệu quả.

Đại hội khẳng định trong thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc cần phát huy vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, làm nòng cốt trong củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, quán triệt sâu sắc quan điểm “Dân là gốc”, Nhân dân là chủ thể, là trung tâm của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp tục đổi mới toàn diện về tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thực chất, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở, gần dân, sát dân, đồng hành cùng Nhân dân. Tăng cường vai trò chủ trì của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sự phối hợp, thống nhất hành động của các tổ chức thành viên. Làm tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; thực hành dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động của Mặt trận một cách thực chất và có tầm nhìn dài hạn. Xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận có bản lĩnh chính trị, tận tâm, tận lực vì Nhân dân, có uy tín trong cộng đồng, có kỹ năng vận động, đối thoại, thuyết phục. Chú trọng nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của Nhân dân; tham mưu xây dựng và triển khai Chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045.

1.2. Thống nhất thông qua phương hướng, mục tiêu, 15 chỉ tiêu cụ thể, 03 nhiệm vụ đột phá và 07 Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chương trình 1: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chương trình 2: Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, thực hiện dân chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị.

Chương trình 3: Động viên các tầng lớp nhân dân thi đua học tập, lao động, sáng tạo, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, chăm lo đời sống Nhân dân, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chương trình 4: Phát huy vai trò làm chủ, tinh thần tự quản của Nhân dân, xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc.

Chương trình 5: Thực hiện hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, hợp tác quốc tế.

Chương trình 6: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; hoàn thiện, vận hành tổ chức bộ máy chuyên trách tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Chương trình 7: Tham gia phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, xây dựng xã hội số; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

2. Thông qua Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X, giai đoạn 2024 - 2026.

3. Đại hội đã tiến hành thảo luận và thống nhất thông qua Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sửa đổi, bổ sung.

4. Đại hội thông qua số lượng: Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI là 405 vị, Đoàn Chủ tịch từ 72 đến 100 vị, Ban Thường trực là 12 vị; Phó Chủ tịch không chuyên trách là 08 vị. Đại hội đã hiệp thương cử 397 vị tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá XI. Tại Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ nhất khóa XI đã hiệp thương cử 70 vị tham gia Ủy viên Đoàn Chủ tịch, 12 vị tham gia Ban Thường trực, 08 vị tham gia Phó Chủ tịch không chuyên trách. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X tiếp tục được tín nhiệm cao, hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội giao Ủy ban Trung ương và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI tiếp tục kiện toàn nhân sự khi có đủ điều kiện.

5. Đại hội giao Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tiếp thu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; ý kiến phát biểu của đại diện lãnh đạo Chính phủ, của đại diện lãnh đạo Quốc hội; các ý kiến tham luận, thảo luận của đại biểu tại Đại hội để hoàn chỉnh, công bố các Văn kiện của Đại hội và tổ chức thực hiện.

6. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có trách nhiệm tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện thắng lợi phương hướng, mục tiêu, Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã được Đại hội thông qua.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 kêu gọi toàn thể đồng bào ta ở trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài phát huy mạnh mẽ truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nêu cao ý chí tự chủ, tự lực, tự cường, sáng tạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, 100 năm thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tạo nền tảng vững chắc bước vào kỷ nguyên mới vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Nghị quyết này đã được Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 biểu quyết thông qua.

