Nguyên Bí thư Bắc Giang Bùi Văn Hải vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng

Ông Bùi Văn Hải, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gây hậu quả rất nghiêm trọng, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Chiều 20/5, Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát thông cáo kỳ họp thứ 6 diễn ra các ngày 8, 20/5/2026, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh.

Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm tại Đảng bộ các tỉnh Quảng Ninh và Bắc Ninh.

Kỳ họp thứ 6 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy, tại Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh, các ông Nguyễn Đức Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh; Điệp Văn Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ninh, đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Đồng thời vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và địa phương, cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Tại Đảng bộ tỉnh Bắc Giang (nay là tỉnh Bắc Ninh), ông Bùi Văn Hải, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và địa phương, cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Các ông Nguyễn Văn Linh, nguyên: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh; Lại Thanh Sơn, nguyên: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trịnh Hữu Thắng, nguyên: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Bùi Thế Sơn, nguyên: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Phạm Giang, nguyên: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng; Nguyễn Tiến Cơi, nguyên: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính; Nguyễn Văn Khái, nguyên: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Nguyễn Văn Sơn, nguyên Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải, đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và địa phương, cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật Cảnh cáo các đồng chí: Nguyễn Văn Linh, Lại Thanh Sơn, Trịnh Hữu Thắng, Bùi Thế Sơn, Phạm Giang, Nguyễn Tiến Cơi, Nguyễn Văn Khái, Nguyễn Văn Sơn.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật các đồng chí: Nguyễn Đức Thành, Điệp Văn Chiến, Bùi Văn Hải.

