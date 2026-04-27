Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

Chiều 27/4, tại TP.HCM, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM.

Về phía Trung ương, tham gia đoàn công tác có ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam;

Ông Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; bà Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, chiều 27/4. Ảnh: LÊ THOA

Tham dự buổi làm việc còn có lãnh đạo Bộ, ban, ngành Trung ương: ông Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; bà Lâm Thị Phương Thanh, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL; ông Đỗ Thanh Bình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; ông Ngô Văn Tuấn, Bộ trưởng Bộ Tài chính; ông Trịnh Việt Hùng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; ông Vũ Hải Quân, Bộ trưởng Bộ KH&CN; ông Lê Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Công Thương…

Về phía lãnh đạo TP.HCM có ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; cùng lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.HCM, sở, ban, ngành…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, chiều 27/4. Ảnh: LÊ THOA

Theo kế hoạch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM để nghe báo cáo về các nội dung quan trọng.

Bao gồm kết quả công tác chuẩn bị kỷ niệm 50 năm TP mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; quy hoạch phát triển TP.HCM; tình hình phát triển kinh tế - xã hội bốn tháng đầu năm 2026 và kế hoạch tăng trưởng kinh tế hai con số; công tác bảo đảm an ninh, an sinh xã hội.

Sơ kết về thực hiện chính quyền địa phương hai cấp; những khó khăn, vướng mắc hiện nay và kiến nghị, đề xuất của TP.HCM…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, chiều 27-4. Ảnh: LÊ THOA

Sáng cùng ngày, tại TP.HCM, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đã đến thăm các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước: Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; trước đó đã đi thăm nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Huỳnh Thị Lơ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn Công tác của Trung ương cũng đã đến thăm, động viên công nhân, người lao động tại TP.HCM.

Cũng trong sáng 27/4, tại Tây Ninh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, tri ân các Anh hùng Liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Tân Biên.

Trước đó, nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026), cũng tại TP.HCM, chiều 26/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác của Trung ương đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ: Tổng Bí thư Lê Duẩn, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công, Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, Thủ tướng Võ Văn Kiệt tại nhà riêng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các lãnh đạo tiền bối và tri ân những công lao đóng góp to lớn, cống hiến trọn đời cho Đảng, cho dân tộc, vì lý tưởng cao đẹp cho Tổ quốc Việt Nam độc lập, thống nhất và đi lên chủ nghĩa xã hội, nhân dân Việt Nam có cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn công tác cũng đã thăm hỏi tình hình đời sống, công tác của thân nhân các cố lãnh đạo và gửi tới toàn thể gia đình lời chúc sức khỏe, hạnh phúc.

Bài liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đà Nẵng phải đổi mới tư duy, mô hình tăng trưởng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Thành uỷ Thành phố Đà Nẵng về tình hình triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Theo báo cáo của lãnh đạo Thành phố trong năm 2025, GRDP tăng trưởng khá đạt 9,18%, xếp thứ 9/34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; thu ngân sách nhà nước tăng vượt bậc đạt 63.624 tỷ đồng, vượt 25,4% dự toán. Trong quý I/2026, GRDP thành phố tăng 8,45%; xếp thứ 3/6 thành phố trực thuộc Trung ương; quy mô nền kinh tế đạt 75.594 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, thành phố đã thu hút 2.045 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư là 804.775,42 tỷ đồng và 1.102 dự án FDI với tổng vốn đầu tư khoảng 10,7 tỷ USD. Việc quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ 1 Đảng bộ thành phố được triển khai bài bản; mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bước đầu vận hành ổn định, không để gián đoạn hoạt động của bộ máy và dịch vụ công…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành uỷ Thành phố Đà Nẵng về tình hình triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng và một số nhiệm vụ chính trị trọng tâm của thành phố Đà Nẵng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành uỷ Thành phố Đà Nẵng về tình hình triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng và một số nhiệm vụ chính trị trọng tâm của thành phố Đà Nẵng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Lễ đón Tổng thống Hàn Quốc

Chiều 22/4, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đã chủ trì Lễ đón chính thức Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân Kim Hae Kyung thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đón Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đón Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đón Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đón Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh 5 vấn đề cấp bách trong công cuộc phát triển

Báo Tri thức và Cuộc sống trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các cấp ủy đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương,

Thưa các đồng chí đảng viên, cán bộ, đồng bào cả nước.

