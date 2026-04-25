Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đà Nẵng phải đổi mới tư duy, mô hình tăng trưởng

Theo báo cáo của lãnh đạo Thành phố trong năm 2025, GRDP tăng trưởng khá đạt 9,18%, xếp thứ 9/34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; thu ngân sách nhà nước tăng vượt bậc đạt 63.624 tỷ đồng, vượt 25,4% dự toán. Trong quý I/2026, GRDP thành phố tăng 8,45%; xếp thứ 3/6 thành phố trực thuộc Trung ương; quy mô nền kinh tế đạt 75.594 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, thành phố đã thu hút 2.045 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư là 804.775,42 tỷ đồng và 1.102 dự án FDI với tổng vốn đầu tư khoảng 10,7 tỷ USD. Việc quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ 1 Đảng bộ thành phố được triển khai bài bản; mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bước đầu vận hành ổn định, không để gián đoạn hoạt động của bộ máy và dịch vụ công…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành uỷ Thành phố Đà Nẵng về tình hình triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng và một số nhiệm vụ chính trị trọng tâm của thành phố Đà Nẵng.

Kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Đà Nẵng trong thời gian qua; đáng chú ý Thành phố đã chủ động hơn trong việc cụ thể hóa các định hướng lớn của Trung ương thành chương trình hành động, nhiệm vụ trọng tâm và kịch bản điều hành; đồng thời tích cực triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù mới, xử lý dự án tồn đọng và chuẩn bị không gian phát triển mới; mặc dù vậy Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng cho rằng, giai đoạn tới sẽ nhiều thách thức hơn chính vì vậy, Thành phố phải đổi mới tư duy, nâng cấp nhanh mô hình tăng trưởng theo hướng hiện đại, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, xanh, có sức cạnh tranh cao nhưng đồng thời phải vững về nội lực, chủ động về hạ tầng, năng lượng, chuỗi cung ứng và nâng cao chất lượng điều hành.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, Đà Nẵng tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và hiệu quả tổ chức thực hiện.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: "Đà Nẵng phải tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai đồng bộ các nghị quyết, kết luận, quy định mới của Trung ương về công tác xây dựng Đảng; giữ vững đoàn kết, thống nhất; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, tổ chức, kiểm tra, giám sát, nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Phải gắn chặt công tác xây dựng Đảng với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, với hiệu quả xử lý công việc cụ thể, với chất lượng phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp, với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu, Thành phố tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hiệu quả vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm bộ máy mới thực sự tinh gọn hơn, hiệu lực hơn, hiệu quả hơn; trong đó, phải đặc biệt coi trọng công tác đánh giá, sử dụng cán bộ, đúng người, đúng việc, khuyến khích người có tư duy đổi mới, có tầm nhìn phát triển, có năng lực thực thi, xử lý công việc phức tạp, có bản lĩnh và tinh thần dấn thân. Phải mạnh dạn trọng dụng cán bộ trẻ có năng lực; đồng thời phải có cơ chế bảo vệ những cán bộ dám đổi mới, dám đột phá vì lợi ích chung.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu: "Tập trung cao độ cho mục tiêu tăng trưởng nhanh, nhưng phải bền vững, thực chất và có chất lượng; Mô hình tăng trưởng mới của Thành phố phải thực sự dựa trên năng suất, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chất lượng nguồn nhân lực và hiệu quả phân bổ nguồn lực.

Phải phát triển mạnh những lĩnh vực có giá trị gia tăng cao và có sức lan tỏa lớn như dịch vụ chất lượng cao, du lịch chất lượng cao, logistics, công nghiệp công nghệ cao, bán dẫn, tài chính, kinh tế số, công nghiệp sáng tạo, kinh tế biển, đặc biệt, phải thúc đẩy ứng dụng AI sâu rộng trong các ngành, lĩnh vực, tao bước tiến đột phá về năng suất lao động và chất lượng tăng trưởng”.

Cho rằng, cần ưu tiên phát triển hạ tầng chiến lược, hạ tầng số và hạ tầng đổi mới sáng tạo, coi đây là nền tảng của giai đoạn phát triển mới; dịp này Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị, Thành phố phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa, xã hội, con người và môi trường, hiện thực hóa mục tiêu đưa Đà Nẵng trở thành thành phố đáng sống, an toàn, văn minh, giàu bản sắc, có chất lượng sống cao; đặc biệt phải gắn chặt phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại và ổn định chính trị - xã hội.

