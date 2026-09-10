Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, ngày 9/9/2026, tại Điện Kremlin, sau Lễ đón trọng thị với nghi thức cấp nhà nước, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm đã hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Vladimir Putin nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Nga; khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là dấu mốc mới trong quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga, tiếp nối các cuộc trao đổi, tiếp xúc cấp cao thời gian qua, thể hiện quyết tâm của lãnh đạo hai nước đưa quan hệ bước vào giai đoạn phát triển mới, ngày càng sâu sắc, thực chất và hiệu quả. Tổng thống Putin khẳng định Việt Nam luôn là đối tác tin cậy, là ưu tiên trong chính sách của Nga ở Châu Á - Thái Bình Dương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp hẹp Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng thăm lại đất nước Nga tươi đẹp và giàu lòng mến khách; cảm ơn Tổng thống Vladimir Putin và lãnh đạo Liên bang Nga dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu, thắm tình hữu nghị; chuyển tới Tổng thống Vladimir Putin và các nhà lãnh đạo Liên bang Nga lời thăm hỏi và những tình cảm tốt đẹp của lãnh đạo, nhân dân Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng, ghi nhớ sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, chí nghĩa, chí tình và sự hợp tác hiệu quả mà các thế hệ lãnh đạo, đặc biệt là Tổng thống Putin và Nhân dân Nga đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước ngày nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam coi Nga là ưu tiên hàng đầu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam và Nga là đối tác chiến lược toàn diện, tin cậy, tự nhiên và bền vững trong suốt chiều dài lịch sử, ủng hộ chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa của nhau. Việt Nam luôn coi Nga là đối tác quan trọng và là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại cua Việt Nam; định vị lại quan hệ Việt Nam - Nga theo hướng không ngừng nâng cao hiệu quả hợp tác là định hướng lớn của Đảng và Nhà nước Việt Nam không chỉ trong nhiệm kỳ tới mà là của kỷ nguyên phát triển mới.

Trong không khí hữu nghị, chân thành, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Vladimir Putin đã thông tin về tình hình mỗi nước, trao đổi sâu rộng về quan hệ song phương và các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm; cùng nhìn lại những kết quả đạt được kể từ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Tổng Bí thư Tô Lâm tháng 5/2025 và việc triển khai các thỏa thuận cấp cao giữa hai nước thời gian qua. Hai nhà lãnh đạo vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga tiếp tục phát triển tích cực; tin cậy chính trị không ngừng được củng cố; trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp được duy trì thường xuyên; hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế - thương mại, đầu tư, năng lượng - dầu khí, quốc phòng - an ninh, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân đạt nhiều kết quả tích cực.

Định hướng hợp tác toàn diện và các trụ cột chiến lược giữa hai nước

Hai bên đã trao đổi, thống nhất các định hướng lớn phát triển và làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai nước trong giai đoạn mới. Hai Nhà Lãnh đạo nhất trí tăng cường trao đổi thường xuyên và thực chất ở tất cả các cấp đặc biệt ở cấp cao nhất; đẩy mạnh hợp tác qua kênh đảng và Quốc hội hai nước.

Hai bên thống nhất triển khai các biện pháp mạnh mẽ để hợp tác kinh tế phát huy vai trò tiên phong đưa quan hệ Việt Nam - Nga phát triển thực chất hơn; chú trọng nâng cao vai trò của Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật; phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 15 tỷ USD. Hai nhà lãnh đạo nhất trí khuyến khích doanh nghiệp hai nước tăng cường kết nối, mở rộng đầu tư, hình thành các chuỗi sản xuất và cung ứng mới và các lĩnh vực mới có nhiều tiềm năng; hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp – thực phẩm – chăn nuôi quy mô lớn, chế biến thủy sản, kinh tế biển, công nghiệp chế biến và sản xuất hàng tiêu dùng tại chỗ, chế biến gỗ, đóng tàu, lao động kỹ thuật, giáo dục và dịch vụ.

Hai nhà lãnh đạo khẳng định năng lượng và dầu khí tiếp tục là những trụ cột quan trọng của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga và mở rộng sang các lĩnh vực năng lượng mới như điện hạt nhân, điện gió, điện khí… Hai nhà lãnh đạo dành thời gian trao đổi về hợp tác năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, đánh giá đây là lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược, có khả năng tạo dấu ấn mới cho quan hệ hai nước trong giai đoạn phát triển mới. Tổng thống Nga khẳng định sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, công nghệ, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực và triển khai các nội dung hợp tác phù hợp với nhu cầu của Việt Nam.

Hai bên nhất trí tiếp tục củng cố trụ cột hợp tác chiến lược quốc phòng - an ninh và kỹ thuật quân sự; phối hợp ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống; phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao và xử lý các tình huống khẩn cấp.

Hai bên nhất trí trong giai đoạn phát triển mới cần đưa khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành một động lực mới của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Hai bên hoan nghênh Năm giao lưu giáo dục, khoa học và công nghệ Việt Nam - Liên bang Nga 2026 và thống nhất tăng cường kết nối giữa các viện nghiên cứu, trường đại học, trung tâm đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp công nghệ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị phía Nga tiếp tục tạo điều kiện để cán bộ, sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam học tập, nghiên cứu trong những ngành khoa học cơ bản và công nghệ cao mà Nga có thế mạnh, khuyến khích giao lưu các nhà khoa học trẻ hai nước.

Hai nhà lãnh đạo khẳng định giáo dục - đào tạo và giao lưu nhân dân có ý nghĩa đặc biệt đối với việc gìn giữ và phát huy truyền thống hữu nghị Việt Nam - Nga. Hai bên nhất trí tăng cường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; mở rộng liên kết giữa các trường đại học và cơ sở nghiên cứu. Hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy hơn nữa hợp tác văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch; tạo thuận lợi cho công dân hai nước đi lại, học tập, làm việc và du lịch; tăng cường các hoạt động giao lưu nhân văn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh Tổng thống Putin xem xét tích cực việc miễn thị thực cho công dân Việt Nam; khẳng định Việt Nam sẵn sàng phối hợp tổ chức “Mùa Văn hóa Nga tại Việt Nam” trong năm 2027. Tổng thống Putin đánh giá cao thành công rực rỡ của Lễ hội Văn hóa Việt Nam năm 2025 diễn ra trên quảng trường Đỏ và việc khai trương Không gian di sản và kết nối văn hóa Nga – Việt tại Đại học Điện ảnh trong khuôn khổ chuyến thăm nhân kỷ niệm 70 năm thế hệ sinh viên Việt Nam đầu tiên đến học tập.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Nga hỗ trợ để khai thác các nguồn tư liệu, hình ảnh quý về cách mạng Việt Nam, về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quá trình Việt Nam xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn Chính phủ và chính quyền các địa phương Nga đã quan tâm, tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc ổn định tại Liên bang Nga; đề nghị tiếp tục tạo thuận lợi để cộng đồng người Việt hội nhập tốt, đóng góp tích cực cho sự phát triển của Nga và trở thành cầu nối hữu nghị giữa hai nước.

Trao đổi về tình hình khu vực và quốc tế, hai nhà lãnh đạo khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, an ninh và ổn định quốc tế; cùng thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, đề cao vai trò của Liên hợp quốc, Hiến chương Liên hợp quốc và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế. Việt Nam ủng hộ việc tăng cường quan hệ giữa Nga và ASEAN, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trân trọng mời Tổng thống Putin thăm cấp nhà nước Việt Nam và dự Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc vào tháng 11/2027. Tổng thống Nga trân trọng cảm ơn lời mời, khẳng định Nga ủng hộ và sẽ phối hợp với Việt Nam, góp phần vào sự thành công của Hội nghị cấp cao APEC 2027.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đón nhận Giải thưởng Hòa bình Quốc tế Lev Tolstoy

Nhân dịp này, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã cùng dự Lễ trao Giải thưởng Hòa bình Quốc tế Lev Tolstoy năm 2026 cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Giải thưởng được trao nhằm ghi nhận những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đối với sự nghiệp củng cố hòa bình, tăng cường hợp tác và hiểu biết giữa các dân tộc; những đóng góp trong thúc đẩy công bằng, tôn trọng luật pháp quốc tế, đồng thời lan tỏa ra thế giới truyền thống yêu chuộng hòa bình, tinh thần nhân văn và đối thoại của đất nước, con người Việt Nam.

Trân trọng đón nhận Giải thưởng mang tên đại văn hào Lev Tolstoy, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định đây không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mà còn thể hiện sự đánh giá cao đối với truyền thống yêu chuộng hòa bình của dân tộc Việt Nam, đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, cũng như những đóng góp tích cực, có trách nhiệm của Việt Nam đối với hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới; khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục cùng cộng đồng quốc tế nỗ lực thúc đẩy đối thoại, tăng cường hiểu biết và tin cậy, giải quyết các bất đồng, tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, vì một thế giới hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.

Đây là hoạt động cuối cùng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Liên bang Nga.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam bắt đầu lên đường thăm chính thức Cộng hoà Pháp và dự hội nghị Thượng đỉnh không gian vũ trụ.