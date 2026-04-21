Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác TW đã đến dâng hoa, dâng hương tại khu mộ và khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập ở xã Cẩm Hưng (Hà Tĩnh).

Hạo Nhiên

Nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906-24/4/2026), sáng 21/4, đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cùng đoàn công tác Trung ương đã đến dâng hoa, dâng hương tại khu mộ và khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập ở xã Cẩm Hưng (Hà Tĩnh).

Tham gia đoàn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Trần Sỹ Thanh, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương, Phó Chủ tịch nước; Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; đại diện các bộ, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo Quân khu 4, tỉnh Nghệ An.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hoa, dâng hương Khu di tích cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Trước anh linh Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh thành kính dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến to lớn, sự hy sinh cao cả của đồng chí Hà Huy Tập vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc ta.

Noi gương đồng chí Hà Huy Tập, kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử, đời sống người dân không ngừng cải thiện, nâng cao, nâng tầm uy tín, vị thế đất nước trên trường quốc tế.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những cống hiến lớn lao của Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Phát huy truyền thống đó, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nguyện đoàn kết một lòng, quyết tâm cao, thống nhất ý chí và hành động thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác cũng đã đến dâng hoa, dâng hương trước bàn thờ Tổng Bí thư Hà Huy Tập và bàn thờ song thân của Tổng Bí thư tại khu lưu niệm; tham quan các hiện vật, kỷ vật tại nhà lưu niệm.

Đồng chí Hà Huy Tập sinh ra trong một gia đình nhà nho nghèo tại làng Kim Nặc, tổng Thổ Ngọa (nay là xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh). Đồng chí Hà Huy Tập là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam giai đoạn 1936 – 1938. Với 35 tuổi đời, 16 năm hoạt động cách mạng, gần 2 năm làm Tổng Bí thư của Đảng, đồng chí Hà Huy Tập đã có những đóng góp to lớn cho Đảng và cách mạng Việt Nam.

Sự nghiệp cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập đã để lại tấm gương sáng ngời về nhà lãnh đạo xuất sắc, người chiến sỹ cộng sản kiên trung, trọn đời chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc, ấm no của nhân dân.

Bài liên quan

Chính trị

Quảng Ngãi tổ chức lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh Thủ tướng Phạm Văn Đồng

Sự kiện quy mô với nhiều hoạt động ý nghĩa, ghi nhớ công lao và di sản của Thủ tướng Phạm Văn Đồng, người học trò xuất sắc của Hồ Chí Minh.

Sáng 01/3/2026, tại Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng thuộc xã Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Quảng Ngãi đã trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Thủ tướng Phạm Văn Đồng (01/3/1906 - 01/3/2026).

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các ban, bộ, ngành Trung ương dâng hoa, viếng hương kỷ niệm 120 năm ngày sinh Thủ tướng Phạm Văn Đồng.
Xem chi tiết

Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Chương trình kỷ niệm 85 năm ngày Bác Hồ về nước

Tối 28/1, tại Cao Bằng, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Chương trình kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN.
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN.

Kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941-28/1/2026), tối 28/1, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp thực hiện Chương trình cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” tại 4 địa danh lịch sử: Cao Bằng - Hà Nội - Nghệ An - Thành phố Hồ Chí Minh.

Xem chi tiết

Chính trị

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Sáng 20/1/2026, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).

>> Mời quý độc giả đón xem chương trình Truyền hình trực tiếp Lễ khai mạc
﻿Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Nguồn: VTV.

* 10h20’: Kết thúc Lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Đại hội đã hoàn thành rất tốt đẹp toàn bộ chương trình làm việc của phiên khai mạc. Buổi chiều, Đại hội làm việc tại đoàn theo chương trình Đại hội đã thông qua. Đề nghị đại biểu phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm và kinh nghiệm phong phú của mình trong hoạt động thực tiễn, phát biểu sôi nổi, chất lượng, hiệu quả về các văn kiện của Đại hội.

Xem chi tiết

