Công an tỉnh Phú Thọ trao tặng quà Tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách

Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã đến thăm, trao tặng 40 suất quà Tết cho các hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn xã Bình Phú.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, sáng 27/1, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã đến thăm, trao tặng 40 suất quà Tết cho các hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn xã Bình Phú.

Toàn cảnh chương trình tặng quà.

Tại buổi trao quà, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ ân cần thăm hỏi, động viên các hộ nghèo, gia đình chính sách; gửi lời chúc mừng năm mới, chúc bà con đón Tết cổ truyền của dân tộc vui tươi, đầm ấm, an toàn.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ ân cần thăm hỏi và trao tặng quà Tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách tại xã Bình Phú.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn nhấn mạnh, Công an tỉnh Phú Thọ luôn xác định công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện trách nhiệm và tình cảm của lực lượng Công an đối với Nhân dân.

Hoạt động trao tặng quà Tết thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, qua đó góp phần động viên, khích lệ tinh thần các gia đình chính sách, hộ nghèo, giúp bà con đón Tết cổ truyền của dân tộc trong không khí đầm ấm, nghĩa tình.