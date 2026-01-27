Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Công an tỉnh Phú Thọ trao tặng quà Tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách

Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã đến thăm, trao tặng 40 suất quà Tết cho các hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn xã Bình Phú.

Bảo Ngân

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, sáng 27/1, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã đến thăm, trao tặng 40 suất quà Tết cho các hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn xã Bình Phú.

1.jpg
Toàn cảnh chương trình tặng quà.

Tại buổi trao quà, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ ân cần thăm hỏi, động viên các hộ nghèo, gia đình chính sách; gửi lời chúc mừng năm mới, chúc bà con đón Tết cổ truyền của dân tộc vui tươi, đầm ấm, an toàn.

3.jpg
2.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ ân cần thăm hỏi và trao tặng quà Tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách tại xã Bình Phú.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn nhấn mạnh, Công an tỉnh Phú Thọ luôn xác định công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện trách nhiệm và tình cảm của lực lượng Công an đối với Nhân dân.

Hoạt động trao tặng quà Tết thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, qua đó góp phần động viên, khích lệ tinh thần các gia đình chính sách, hộ nghèo, giúp bà con đón Tết cổ truyền của dân tộc trong không khí đầm ấm, nghĩa tình.

#Công an tỉnh Phú Thọ #Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!

Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, kết tinh ý chí, trí tuệ và khát vọng vươn lên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.