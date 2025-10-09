Hà Nội

Hinata hóa cô dâu kiều diễm nhờ AI, fan Naruto “ngất ngây”

Số hóa

Hinata hóa cô dâu kiều diễm nhờ AI, fan Naruto “ngất ngây”

Hình ảnh Hinata diện váy cưới trắng tinh khôi do AI tạo ra khiến cộng đồng fan Naruto phát sốt vì quá chân thực và đẹp đến khó tin.

Thiên Trang (TH)
Cộng đồng người hâm mộ Naruto đang sôi sục với video Hinata hóa thân thành cô dâu trong bộ váy cưới trắng được AI tái hiện sống động.
Cộng đồng người hâm mộ Naruto đang sôi sục với video Hinata hóa thân thành cô dâu trong bộ váy cưới trắng được AI tái hiện sống động.
Từ đường nét khuôn mặt, làn da trắng mịn đến mái tóc dài óng ả, mọi chi tiết đều được trí tuệ nhân tạo khắc họa tinh tế.
Từ đường nét khuôn mặt, làn da trắng mịn đến mái tóc dài óng ả, mọi chi tiết đều được trí tuệ nhân tạo khắc họa tinh tế.
Nhiều fan cho rằng phiên bản AI này khiến Hinata vừa giữ được nét dịu dàng, vừa toát lên thần thái mạnh mẽ đúng với tính cách gốc.
Nhiều fan cho rằng phiên bản AI này khiến Hinata vừa giữ được nét dịu dàng, vừa toát lên thần thái mạnh mẽ đúng với tính cách gốc.
Ánh mắt e ấp nhưng chứa đựng sự kiên định của “cô dâu” Hinata khiến người xem không khỏi rung động.
Ánh mắt e ấp nhưng chứa đựng sự kiên định của "cô dâu" Hinata khiến người xem không khỏi rung động.
Video không chỉ làm sống lại ký ức về nhân vật mà còn chứng minh sức mạnh sáng tạo ngày càng thực tế của AI.
Video không chỉ làm sống lại ký ức về nhân vật mà còn chứng minh sức mạnh sáng tạo ngày càng thực tế của AI.
Người hâm mộ gọi đây là “đám cưới trong mơ” mà họ từng tưởng tượng khi theo dõi Naruto những năm tuổi thơ.
Người hâm mộ gọi đây là "đám cưới trong mơ" mà họ từng tưởng tượng khi theo dõi Naruto những năm tuổi thơ.
Hiệu ứng lan tỏa nhanh chóng khiến Hinata trở thành tâm điểm của hàng loạt bài viết, ảnh chế và fanart AI.
Hiệu ứng lan tỏa nhanh chóng khiến Hinata trở thành tâm điểm của hàng loạt bài viết, ảnh chế và fanart AI.
Giấc mơ nhìn thấy Hinata mặc váy cưới nay đã thành hiện thực nhờ bàn tay “ảo diệu” của trí tuệ nhân tạo.
Giấc mơ nhìn thấy Hinata mặc váy cưới nay đã thành hiện thực nhờ bàn tay "ảo diệu" của trí tuệ nhân tạo.
Thiên Trang (TH)
#Hinata #Naruto #váy cưới #AI #fanart #hình ảnh Naruto

