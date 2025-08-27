Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô lâm tại cuộc gặp mặt các thế hệ ĐBQH

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, với tình cảm và sự quan tâm đặc biệt, người đứng đầu Đảng ta chủ trì cuộc gặp mặt các thế hệ đại biểu Quốc hội - những người đã đóng góp quan trọng, góp phần làm nên hành trình vẻ vang gần 80 năm của Quốc hội Việt Nam. Báo Tri thức và Cuộc sống trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại cuộc gặp mặt.

Kính thưa các đồng chí Lãnh đạo, Nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,

Kính thưa các đồng chí Lãnh đạo, Nguyên lãnh đạo Quốc hội và Đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ,

Thưa toàn thể các đồng chí.

Mỗi dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của dân tộc, Ban Chấp hành Trung ương đều tổ chức các cuộc gặp gỡ để thăm hỏi, ghi nhận, tri ân những người có công với nước, đã có những đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước; để ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc, của Đảng, của Nhân dân, để lắng nghe ý kiến của các đồng chí nhằm tiếp tục lãnh đạo điều hành đất nước, đưa đất nước tiếp tục được trường tồn vĩnh cửu trong hòa bình và phát triển. Nhân kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công, 80 năm Quốc khánh nước CHXNCN Việt Nam, Lãnh đạo Đảng tổ chức các cuộc gặp với các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng các LLVTND, anh hùng lao động, những người có công và thân nhân người có công với đất nước, với cách mạng; tướng lĩnh, sĩ quan, cựu chiến binh, những người chiến sĩ trong lực lượng vũ trang nhân dân, các thế hệ lãnh đạo chính phủ, đại biểu quốc hội qua các thời kỳ; trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ, các doanh nghiệp, đại diện những người lao động, đại diện các tôn giáo, các dân tộc, đại diện các tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế... cuộc gặp hôm nay nằm trong chuỗi các sự kiện đó và tôi được biết đây là lần đầu tiên Quốc hội tổ chức cuộc gặp gỡ với tất cả các Đại biểu quốc hội qua các thời kỳ.

Trước hết, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi trân trọng gửi tới các đồng chí lão thành cách mạng, các vị tiền bối tiêu biểu, các vị đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ và toàn thể các đồng chí lời thăm hỏi ân cần, lời tri ân sâu sắc nhất, chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc các đồng chí lão thành trường thọ, tiếp tục sống vui, sống khỏe cùng con cháu chứng kiến những thành tựu của đất nước, của dân tộc trong tương lai.

Trong giờ phút đặc biệt này, chúng ta cùng nhau tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và các bậc tiền bối đã khai mở con đường độc lập, tự do; tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã hy sinh vì Tổ quốc. Chính từ những hy sinh to lớn ấy, chúng ta mới có một Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân, có một Quốc hội- Cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, là nơi kết tinh trí tuệ, ý chí, khát vọng của dân tộc.

80 năm nhìn lại, con đường phát triển của Quốc hội Việt Nam là một hành trình kiên định, sáng tạo và không ngừng đổi mới. Từ cuộc Tổng tuyển cử lịch sử ngày 06-01-1946, cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên trong lịch sử nước ta, Quốc hội đã quyết nghị những vấn đề hệ trọng nhất của quốc gia: thông qua Hiến pháp, xác lập nền tảng pháp lý cho một nhà nước độc lập; quyết định đường lối, chính sách lớn; giám sát tối cao hoạt động của bộ máy nhà nước; đồng thời thông qua đối ngoại nghị viện, góp phần nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế. Trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ, rồi thời kỳ thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; bước vào công cuộc Đổi mới và hội nhập sâu rộng, Quốc hội luôn đồng hành cùng dân tộc, là nơi những quyết sách trọng đại thể theo ý chí và nguyện vọng của Nhân dân được thảo luận dân chủ, thông qua thận trọng, triển khai quyết liệt.

Hôm nay, chúng ta tôn vinh Quốc hội không chỉ như một thiết chế quyền lực nhà nước cao nhất, mà trước hết là một Ngôi nhà chung của những người đại biểu nhân dân - đã từng mang trên vai trách nhiệm nặng nề mà cao quý: lắng nghe dân, nói tiếng nói của dân, bảo vệ lợi ích chính đáng của dân. Trong mỗi đạo luật, mỗi nghị quyết có dấu ấn mồ hôi, công sức, trí tuệ tập thể của biết bao thế hệ đại biểu; là kết tinh của những chuyến đi cơ sở sống với Nhân dân, thở với nhịp thở của Nhân dân, những phiên thảo luận nhiều ngày, những câu chữ được cân nhắc kỹ càng để vừa đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, vừa đảm bảo tính khả thi, hiệu quả, tinh gọn, sáng rõ.

Chúng ta đặc biệt tri ân các vị đại biểu lão thành-những người đã đi qua một phần chiều dài của lịch sử Quốc hội nước ta, qua những giai đoạn đầy thử thách: cải cách ruộng đất, công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh, thống nhất đất nước, những năm tháng khó khăn đầu Đổi mới, rồi bước ngoặt hội nhập kinh tế quốc tế, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Các bác, các đồng chí là tấm gương sáng về khí phách, trí tuệ, liêm chính và tận tuỵ với Tổ quốc, với Nhân dân. Những câu chuyện đời, những kinh nghiệm xương máu, những bài học thành công và cả những bài học không thành công đều vô cùng quý báu đối với lớp lớp đại biểu hôm nay và mai sau.

Trong hành trình 80 năm, có những cột mốc đã định hình tầm vóc của Quốc hội chúng ta. Đó là Hiến pháp 1946, văn bản lập hiến đầu tiên khẳng định quyền lực thuộc về Nhân dân; là những quyết định hệ trọng trong thời chiến, huy động sức người, sức của cho tiền tuyến, củng cố hậu phương lớn; là các Hiến pháp 1959, 1980, 1992 và 2013 và các lần sửa đổi, bổ sung Hiến pháp vào năm 2001, năm 2025… mỗi bản Hiến pháp là một bước phát triển tư duy, thể chế, phản ánh trình độ phát triển mới của đất nước; là việc thể chế hoá đường lối Đổi mới, tạo hành lang pháp lý cho kinh tế tư nhân phát triển, cho hội nhập quốc tế toàn diện, cho quyền con người, quyền công dân ngày càng được bảo đảm; là những đạo luật quan trọng về tổ chức bộ máy nhà nước, về quốc phòng-an ninh, văn hóa-xã hội, tài chính- ngân sách, giáo dục- y tế, tài nguyên- môi trường, khoa học-công nghệ, lao động -việc làm, về chuyển đổi số, chuyển dịch năng lượng công bằng, về kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn… Mỗi đạo luật ra đời là một bước tiến của Nhà nước pháp quyền, là nền tảng để đất nước vươn lên.

Trong hội trường hôm nay, với sự hiện diện của hơn 2.200 đại biểu, có nhiều mái đầu bạc trắng, những đôi mắt ấm áp ánh tương lai, đó là các bác, các anh chị, các đồng chí nguyên đại biểu Quốc hội từ khóa 2, khóa 3 tới nay, các đồng chí lão thành chính là "kho báu" của ký ức nghị trường, là "thư viện sống" của lập pháp Việt Nam. Mỗi câu chuyện các đồng chí chia sẻ hôm nay, mỗi dòng ghi chép các đồng chí để lại, mỗi góp ý thẳng thắn trong một dự thảo luật, tất cả đều quý giá, ý nghĩa. Chúng tôi mong được lắng nghe nhiều hơn, được học hỏi nhiều hơn, được soi mình vào tấm gương các đồng chí nhiều hơn, để con đường phía trước vững chãi hơn, rộng mở hơn.

Thưa các đồng chí,

Trong cuộc gặp hôm nay, tôi xin báo cáo với các đồng chí một số thành tựu cũng như một số định hướng phát triển đất nước trong thời gian tới, đặc biệt là việc phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII và chuẩn bị thật tốt để tổ chức thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đảm bảo thực hiện thắng lợi hai mục tiêu 100 năm mà Đảng đã đề ra, nhất là 3 phương hướng cụ thể, gồm: (1) Bảo đảm chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ gìn hòa bình, ổn định, trật tự xã hội;(2) phát triển đất nước nhanh và bền vững và (3) không ngừng nâng cao, thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao về đời sống vật chất tinh thần của nhân dân- Đây cũng chính là mục tiêu cao nhất của Đảng, của CNXH. Tôi xin báo cáo các đồng chí 5 nội dung chính

Thứ nhất, về sắp xếp tổ chức của hệ thống chính trị, tổ chức lại không gian hành chính của đất nước để phát triển.

Kể từ Hội nghị Trung ương 10 khóa XIII (tháng 9/2024) đến nay, Ban Chấp hành Trung ương đã giải quyết một khối lượng công việc khổng lồ để quyết tâm, quyết liệt thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, đạt các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của nhiệm kỳ 2020-2025, đặc biệt là việc triển khai mạnh mẽ, quyết liệt, khoa học Nghị quyết số 18 ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và quyết định tổ chức chính quyền 3 cấp gồm 2 cấp ở địa phương với việc cơ cấu lại không gian phát triển của địa giới hành chính cấp Tỉnh, Thành phố và cấp Xã, Phường, Đặc khu. Đó là thành quả của sự quyết liệt đổi mới tư duy của Đảng; tạo đột phá mạnh mẽ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; tạo ra khí thế mới, động lực mới cho sự nghiệp tiếp tục đổi mới toàn diện; đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Về cơ bản, sau 2 tháng hoạt động, guồng máy hoạt động của các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị 3 cấp, đặc biệt là cấp Xã hoạt động đồng bộ, thông suốt, cơ bản đáp ứng được yêu cầu của Nhân dân, phục vụ người dân tốt hơn, thuận tiện hơn. Mối liên hệ giữa cấp Trung ương, cấp Tỉnh và cấp Xã đang dần dần hoàn thiện trong một chỉnh thể hành chính mới.

Việc tổ chức, sắp xếp lại bộ máy đã giúp chức năng quản trị xã hội, quản trị địa phương hiệu quả hơn, thông minh hơn, cải cách hành chính mạnh mẽ và sâu rộng, sát thực tế hơn, Nhân dân được phục vụ nhanh hơn, tốt hơn. Cách tổ chức mới đã rõ người, rõ việc, phân công, phân cấp, phân quyền rõ ràng, trách nhiệm của cấp cơ sở nặng nề hơn nhưng sát dân, gần dân và thiết thực với nhu cầu của dân hơn.

Quá trình tinh gọn bộ máy, sắp xếp lại địa giới hành chính cũng tiết kiệm ngân sách, tài sản, thời gian cho Nhà nước hơn. Nhưng điều quan trọng nhất ở đây là tạo ra một không gian, một cơ hội, một thế và lực mới cho phát triển, cho mục tiêu "cất cánh" của dân tộc.

Nhiều việc khó, việc lớn được đưa ra bàn bạc trong tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư và xin ý kiến của Ban Chấp hành Trung ương, về cơ bản những nội dung quan trọng, chiến lược, cách mạng đó đều đạt thống nhất cao về chủ trương, phương án, kế hoạch, lộ trình triển khai... chính vì vậy mà những công việc mà Ban Chấp hành Trung ương thực hiện vừa qua được coi là "đúng", "trúng", được cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng tình ủng hộ; khối lượng công việc được giải quyết được đánh giá đã thể hiện đúng tinh thần "nói đi đôi với làm".

Thứ hai, tập trung phát triển nhanh, bền vững.

Việc Bộ Chính trị Ban hành 4 Nghị quyết chiến lược thể hiện tầm nhìn dài hạn và quyết tâm tiếp tục đổi mới, hội nhập, tháo gỡ những khó khăn, rào cản để đưa đất nước phát triển. Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ra đời ngày 22/12/2024 được coi là "Kim chỉ nam mới" cho phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm tạo lợi thế cạnh tranh quốc gia, coi khoa học, công nghệ là động lực then chốt để nâng cao năng suất, chất lượng cạnh tranh, đưa khoa học công nghệ từ vị trí hỗ trợ sang vị trí trụ cột phát triển kinh tế, xã hội, là giải pháp căn cốt để đưa nước ta tránh nguy cơ tụt hậu; Nghị quyết 59 ngày 24/01/2025 về Hội nhập kinh tế quốc tế, là Nghị quyết để chúng ta có thể hội nhập nhanh hơn, sâu hơn toàn diện hơn và nền chính trị thế giới, nền kinh tế quốc tế và nền văn minh nhân loại bởi hội nhập kinh tế là mạch nguồn cho các hình thái hội nhập khác trong đời sống xã hội của nhân loại; "con đường tơ lụa" từ bao đời nay vẫn là dải kết nối giữa các nền kinh tế, kết nối con người với con người. Nghị quyết 66 ra đời ngày 30/04/2025 tạo bước ngoặt trong cải cách thể chế và pháp quyền, không chỉ tháo gỡ các rào cản, điểm nghẽn hành lang pháp lý hiện nay mà còn kiến tạo môi trường thể chế toàn diện, minh bạch, thúc đẩy đổi mới và phát triển, đồng thời Nghị quyết 66 cũng tăng cường vai trò lãnh đạo và kiểm soát của Đảng, tạo đột phá trong xây dựng và thực thi pháp luật; Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân ra đời ngày 04/05/2025 xác định Kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia, thể hiện quan điểm đổi mới và tầm nhìn khoa học, thực tiễn, phát triển của Đảng đối với nền kinh tế quốc gia. Để xã hội phát triển thì ai ai cũng phải làm việc, mọi người đều phải lao động tạo ra của cải vật chất, từng cá nhân, từng hộ gia đình, từng nhóm kinh tế cá thể đến hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa, doanh nghiệp lớn, các tập đoàn, tổng công ty đều tham gia phát triển kinh tế, có vậy của cải vật chất mới dồi dào, đất nước mới có thể cất cánh. Hy vọng đến năm 2030, chúng ta có 2 triệu doanh nghiệp tư nhân trong đó có 20 doanh nghiệp lớn tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, đóng góp 55-58% GDP, tạo việc làm cho 84-85% lực lượng lao động; tăng năng suất lao động từ 8,5-9,5%/năm... đến năm 2045 có ít nhất 3 triệu doanh nghiệp tư nhân, đóng góp trên 60% GDP với năng lực cạnh tranh quốc tế và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Tuy nhiên, Đảng ta vẫn luôn xác định kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, do vậy tới đây Bộ Chính trị sẽ ra Nghị quyết mới về kinh tế nhà nước để tạo điều kiện hơn nữa cho thành phần kinh tế xương sống của đất nước tiếp tục phát triển và thực sự giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân.

Đảng, Nhà nước, Chính phủ chỉ đạo tập trung nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại, trong đó ưu tiên các công trình hạ tầng giao thông trọng điểm, hệ thống sân bay, cảng biển, đường bộ cao tốc, đường sắt tốc độ cao, các dự án có tính liên vùng, liên tỉnh. Ví dụ Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Dự án xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ; Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam; dự án nhà máy điện hạt nhân... và ngày hôm qua, cả nước đã tổ chức khánh thành và khởi công 250 công trình lớn tại cả 34 tỉnh thành với trị giá lên gần 1, 3 triệu tỷ đồng.

Thứ ba, về nâng cao đời sống nhân dân.

Về thành tựu kinh tế, có thể khái quát một vài con số như sau: Quy mô GDP từ 346 tỷ USD năm 2020, xếp thứ 37 trên thế giới, dự kiến tăng lên trên 510 tỷ USD năm 2025, gấp 1,48 lần so với năm 2020, xếp thứ 32 thế giới và thứ 4 trong khu vực ASEAN; GDP bình quân đầu người gấp 1,4 lần, tăng từ 3.552 USD lên khoảng 5.000 USD. Thu nhập quốc dân (GNI) bình quân đầu người tăng từ 3.400 USD lên khoảng 4.750 USD vào năm 2025, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đây là kết quả đáng tự hào trong bối cảnh hết sức khó khăn trong giai đoạn 5 năm vừa qua.

Trong 06 tháng đầu năm 2025, tình hình thế giới, khu vực đối mặt với nhiều thách thức, trở ngại, trong đó có việc kinh tế thế giới chưa thực sự phục hồi trở lại, chuỗi cung ứng vẫn đứt gãy, việc Hoa Kỳ công bố chính sách thuế đối ứng ở mức cao trên diện rộng đã tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế thế giới nhưng Đảng và chính phủ vẫn giữ mục tiêu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch phát triển KTXH năm 2025, nhất là mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 từ 8% trở lên. Tăng trưởng GDP qúy I/2025 đạt 6,93%; Quý II đạt 7,96%, tính chung trong 6 tháng ước đạt 7,52%. Về tổng thể, nền kinh tế của ta tăng trưởng ổn định những cũng rất cần có các biện pháp phù hợp để đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định nền tài chính, tiền tệ; tập trung đầu tư cho sản xuất, kinh doanh... quan tâm, tạo điều kiện, tháo gỡ khó khăn để kinh tế tư nhân tiếp tục phát triển.

Tuổi thọ và chỉ số sức khỏe của người dân của cả nước được cải thiện. Tuổi thọ trung bình hiện nay là 75 tuổi, số năm sống khỏe là 67 năm. Tỷ lệ bảo hiểm y tế tăng từ mức 90,0% năm 2020 lên mức 95,15 năm 2025. 95% người cao tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế, được quan tâm khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe. Về mục tiêu phấn đấu, chúng ta phải nâng những năm sống khỏe lên bên cạnh nâng tuổi thọ trung bình của người dân.

Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều đến cuối năm 2024 tỷ lệ còn 1,93% (tỷ lệ đầu kỳ là 5,2%) đạt chỉ tiêu quốc hội, chính phủ giao, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số đến cuối năm 2024 còn 12,55% (đầu kỳ là 25,91%) đạt chỉ tiêu Quốc hội, chính phủ giao.

Tính đến ngày 2/8/2025 cả nước đã hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo 268.970 căn. Quyết tâm đến 31/8/2025 sẽ xóa hết nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi toàn quốc.

Từ năm 2021 đến nay, cả nước có 692 dự án nhà ở xã hội đã được triển khai với quy mô 633.559 căn, trong đó có: 142 dự án dự án hoàn thành với quy mô 93.793 căn; 139 dự án dự án đã khởi công xây dựng với quy mô 125.714 căn; 411 dự án dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư với quy mô 414.052 căn.

Quyết định miễn học phí cho học sinh phổ thông từ mầm non đến hết trung học phổ thông từ năm học mới này; chủ trương xây dựng trường liên cấp I-II cho 248 xã biên giới trên bộ; tăng cường hỗ trợ bảo hiểm y tế... đang là những nỗ lực lớn của Đảng và Chính phủ trong mục tiêu thực hiện chính sách xã hội của nhà nước XHCN đối với nhân dân và được nhân dân đồng tỉnh, ủng hộ, đánh giá cao.

Trong thời gian tới Bộ Chính trị sẽ ban hành nghị quyết mới về giáo dục, đào tạo và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Hy vọng với việc ra đời của hai nghị quyết này sẽ tạo ra những bước chuyển biến mới đối với nền giáo dục của nước ta và người dân sẽ được hưởng những chính sách tốt hơn hiện nay về chế độ chăm sóc sức khỏe, và y tế.

Thứ tư, về Quốc phòng- an ninh- đối ngoại.

Tình hình thế giới hiện nay diễn biến nhanh, phức tạp. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn rất gay gắt, quyết liệt. Các nước lớn đều chuyển trọng tâm về khu vực Châu Á- Thái Bình Dương, nơi đang có sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản; nơi cọ sát, đối đầu chiến lược Mỹ- Trung Quốc; nơi Mỹ- Trung Quốc- Ấn Độ- Nga- Nhật Bản- Hàn Quốc- ASEAN đều muốn thể hiện vai trò và vị thế của mình. Áp lực chọn bên đối với khu vực này cũng gay gắt nhất. Những thỏa thuận giữa các nước lớn có thể đẩy các nước nhỏ vào thế bị động, cô lập hoặc khó khăn trong phát triển. Cạnh tranh địa chính trị, xung đột vũ trang, tranh chấp lãnh thổ, các hình thái chiến tranh mới, an ninh phi truyền thống; cạnh tranh kinh tế, chiến tranh kinh tế, những đứt gãy trong chuỗi cung ứng, chính sách thuế, biện pháp tài chính tiền tệ, thiên tai, dịch bệnh; những bất ổn ở khu vực có thể dẫn đến xung đột như ở Biển Đông, Biển Nhật Bản, Bán đảo Triều Tiên, trong ASEAN... tất cả những cái đó đòi hỏi chúng ta phải rất tỉnh táo trong xử lý các mối quan hệ. Nhưng điều quan trọng là nội lực phải mạnh, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phải đoàn kết, đồng lòng. Quốc phòng- an ninh phải được củng cố...

Chưa giai đoạn nào mà Đảng và Nhà nước lại quan tâm đầu tư phát triển cho Quốc phòng- an ninh như giai đoạn hiện nay. Lực lượng vũ trang nhân dân của chúng ta đang tiến nhanh đến mục tiêu Chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; đủ sức chiến đấu và chiến thắng trước mọi loại hình chiến tranh; đủ sức giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, không để đất nước rơi vào tình huống bị động, bất ngờ. Quốc phòng an ninh hiện nay là kênh đối ngoại hiệu quả để giữ hòa bình, ổn định và phát triển cho đất nước.

Cả Quân đội và Công an đều được tổ chức lại theo hướng tinh, gọn, mạnh; thế trận quốc phòng- an ninh được bố trí phù hợp với không gian phát triển mới của đất nước; nghệ thuật quân sự, nghệ thuật an ninh được nâng lên một bước phù hợp với tình hình hiện nay. Lực lượng, vũ khí, trang thiết bị quân sự, an ninh đủ sức đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc. Chủ quyền lãnh thổ, toàn vẹn quốc gia được bảo đảm và giữ vững; sức mạnh quốc phòng- an ninh mạnh hơn trước rất nhiều, Quân đội, công an đã làm chủ, sản xuất nhiều loại vũ khí, thiết bị hiện đại. Hy vọng cuộc diễu binh ngày 2/9 tới sẽ giới thiệu một phần sức mạnh của lực lượng vũ trang nhân dân với các đồng chí.

Vì sức mạnh nội tại của chúng ta hiện nay đang ở tầm khu vực nên vị thế và vai trò của chúng ta trên trường quốc tế được nâng lên đáng kể. Tiếng nói của ta trên diễn đàn quốc tế đã khác xưa, bạn bè năm châu đã nhìn ta với con mắt mới, nhiều nước mong muốn thiết lập, thúc đẩy, nâng cấp quan hệ với Việt Nam. Chúng ta hiện nay có quan hệ ngoại giao với 194 nước và vùng lãnh thổ, trong đó có 13 quốc gia có mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện; 10 đối tác Chiến lược;15 đối tác toàn diện.

Trong 6 tháng đầu năm 2025 có 25 đoàn lãnh đạo cấp cao các nước vào thăm chính thức Việt Nam, chúng ta có 12 đoàn cấp cao thăm các nước. Tổng số có hơn 250 văn kiện hợp tác quốc tế được ký kết trong 6 tháng đầu năm 2025, gấp hai so với số văn kiện hợp tác được ký kết trong năm 2024. Giá trị các cam kết đạt được trong thỏa thuận cấp cao 6 tháng đầu năm 2025 ước khoảng trên 62 tỷ USD. Việt Nam đang là thị trường, bạn hàng, đối tác hợp tác kinh tế của nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ ngoài các bạn bè truyền thống trước đây.

Nguyên thủ các nước đã có 13 cuộc điện đàm với lãnh đạo ta trong vòng 6 tháng qua để thảo luận những vấn đề hai bên cùng quan tâm, thậm chí thảo luận những vấn đề liên quan đến tình hình khu vực, quốc tế trong tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, an ninh, quốc phòng... những điều đó đã giúp chúng ta hội nhập sâu rộng hơn vào nền chính trị thế giới, nền kinh tế quốc tế và nền văn minh nhân loại.

Thứ năm, về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Theo dự kiến, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ được tiến hành vào quý I/2026. Đến nay Trung ương đang tích cực chuẩn để Đại hội XIV trở thành Đại hội lịch sử, tạo dấu ấn để đưa nước ta bước vào kỷ nguyên giàu mạnh, phát triển bền vững, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Điểm mới trong Đại hội XIV là sẽ tích hợp 3 Văn kiện Đại hội gồm (i) Báo cáo chính trị, (ii) báo cáo kinh tế xã hội, (iii) báo cáo công tác xây dựng đảng thành một báo cáo tổng hợp với tên gọi "Báo cáo chính trị" và Đại hội cũng sẽ thông qua "Chương trình hành động" cho cả nhiệm kỳ Đại hội XIV. Các Văn kiện trình Đại hội XIV đang được gửi lấy ý kiến các Đảng bộ, chi bộ, toàn thể đảng viên và quần chúng nhân dân.

Về nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV: Chủ trương của Đảng là phải đặc biệt coi trọng chất lượng của đội ngũ Ủy viên Trung ương khóa XIV. Có số lượng, cơ cấu phù hợp để đáp ứng yêu cầu lãnh đạo toàn diện, chú ý tăng cường Uỷ viên Trung ương Đảng ở những vị trí, địa bàn, lĩnh vực quan trọng được ưu tiên. Tỉ lệ Uỷ viên Trung ương Đảng (gồm cả chính thức và dự khuyết) dự kiến cán bộ trẻ dưới 47 tuổi khoảng trên 10%; cán bộ nữ khoảng từ 10 - 12%; cán bộ người dân tộc thiểu số khoảng từ 10 - 12%. Những đồng chí được lựa chọn phải thật sự tiêu biểu, trong sạch, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám hy sinh lợi ích cá nhân vì cái chung, đặt lợi ích tập thể, lợi ích nhân dân, lợi ích quốc gia lên trên hết, là người có uy tín trong Đảng và được nhân dân tín nhiệm...

Thưa các đồng chí,

Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 là dịp để ôn lại quá khứ, để chiếu rọi tương lai. Từ khát vọng độc lập đến khát vọng hùng cường, từ chân lý "Không có gì quý hơn độc lập tự do" đến mục tiêu phấn đấu "Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc, sánh vai các cường quốc năm châu", chúng ta đang đi trên một hành trình nối dài khát vọng. Trên hành trình đó, Quốc hội phải đi trước một bước về thể chế; phải dám mở đường, dám sửa đường, dám quyết định những vấn đề khó, những việc mới, những lĩnh vực chưa từng có tiền lệ. Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược gay gắt, biến đổi khí hậu phức tạp, khoa học, công nghệ bứt phá, chúng ta không thể "đi sau, về muộn". Chúng ta phải "đi cùng thời đại", thậm chí "đi tắt đón đầu", "đi trước mở đường" ở những lĩnh vực đặc thù. Chúng ta phải lấy khoa học công nghệ, tinh thần, trí tuệ Việt Nam nền tảng, làm "đột phá khẩu", phải tập trung phát triển dữ liệu mở; chính phủ số, kinh tế số, xã hội số; năng lượng tái tạo và công nghệ tiết kiệm năng lượng; công nghiệp bán dẫn; công nghệ sinh học; logistics thông minh; nông nghiệp xanh, tuần hoàn; du lịch chất lượng cao; y tế dự phòng và chăm sóc sức khoẻ toàn dân.

Thưa các đồng chí,

Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn ghi nhớ và trân quý những đóng góp to lớn của các đồng chí. Tôi tin tưởng rằng, các bác, các anh chị, dù đã nghỉ hưu, đã chuyển công tác, các đồng chí tiếp tục đồng hành, tiếp tục góp trí, góp tâm, góp kế, góp công với Quốc hội, với Đảng, với Nhân dân, để trí tuệ, uy tín, trải nghiệm của các đồng chí được truyền lửa cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Nhân dịp lễ trọng thể này, một lần nữa, thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ. Ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các đoàn đại biểu, từng đại biểu Quốc hội trong suốt thời gian qua. Mong muốn và tin tưởng rằng, với truyền thống vẻ vang, với bản lĩnh chính trị vững vàng, với trí tuệ tập thể, với khát vọng đổi mới và tinh thần phục vụ Nhân dân, Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục xứng đáng là niềm tin của Nhân dân, là hiện thân sinh động của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Xin kính chúc các đồng chí lão thành cách mạng, các vị tiền bối, các vị đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ luôn mạnh khoẻ, trường thọ, hạnh phúc. Xin gửi tới các đồng chí đương nhiệm lời chúc sức khoẻ, trí tuệ, quyết tâm và thành công trong thực hiện trọng trách trước Nhân dân.

Xin trân trọng cảm ơn!