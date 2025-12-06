Hà Nội

Bí ẩn quỹ từ thiện 14 tỷ USD của Elon Musk

Số hóa

Bí ẩn quỹ từ thiện 14 tỷ USD của Elon Musk

Musk Foundation sở hữu khối tài sản khổng lồ nhưng phần lớn tiền lại chảy vào các tổ chức liên quan.

Thiên Trang (TH)
Musk Foundation hiện là một trong những quỹ từ thiện lớn nhất nước Mỹ với tài sản hơn 14 tỷ USD.
Năm 2024, quỹ giải ngân 474 triệu USD nhưng phần lớn chuyển cho tổ chức gắn liền với hệ sinh thái của Musk.
Hơn 370 triệu USD được rót vào một trường tiểu học ở Texas, nơi nhiều nhân viên của Musk sinh sống.
Quỹ cũng chuyển 35 triệu USD vào quỹ tư vấn Fidelity, nơi Musk vẫn giữ ảnh hưởng phân bổ tài sản.
Musk Foundation nhiều năm liền không đạt mức chi tối thiểu 5% tài sản theo luật định.
Ban điều hành quỹ chỉ gồm ba tình nguyện viên, hoạt động trung bình vài phút mỗi tuần.
Ngoài các tổ chức liên quan, quỹ cũng tài trợ cho cộng đồng ở Nam Texas và một số trường học.
Dù bị chỉ trích, Musk khẳng định mục tiêu là “cho tiền sao cho thực sự có ích” trong dài hạn.
Thiên Trang (TH)
GALLERY MỚI NHẤT