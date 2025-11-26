Hà Nội

Lý do penthouse đắt nhất thế giới 6.500 tỷ đồng rao bán mãi vẫn "ế"

Bất động sản

Lý do penthouse đắt nhất thế giới 6.500 tỷ đồng rao bán mãi vẫn "ế"

Sau nhiều năm rao bán, căn penthouse đắt nhất thế giới gồm trải dài 3 tầng trên nóc tòa chung cư Central Park Tower ở New York vẫn chưa có người mua.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Căn penthouse trên đỉnh tòa nhà dân cư cao nhất thế giới Central Park Tower ở New York (Mỹ) thu hút sự chú ý khi được niêm yết với giá 250 triệu USD (tương đương hơn 6.500 tỷ đồng). Ảnh: CNBC
Căn penthouse trên đỉnh tòa nhà dân cư cao nhất thế giới Central Park Tower ở New York (Mỹ) thu hút sự chú ý khi được niêm yết với giá 250 triệu USD (tương đương hơn 6.500 tỷ đồng). Ảnh: CNBC
Căn penthouse có diện tích khoảng 1.600 m2, trải dài qua ba tầng từ tầng 129 đến tầng 131, được thiết kế như một “dinh thự trên không”. Ảnh: Evan Joseph
Căn penthouse có diện tích khoảng 1.600 m2, trải dài qua ba tầng từ tầng 129 đến tầng 131, được thiết kế như một “dinh thự trên không”. Ảnh: Evan Joseph
Căn nhà gồm 7 phòng ngủ, hơn 11 phòng tắm, hai nhà bếp, cùng hàng loạt không gian chức năng cho nhu cầu sống sang trọng và giải trí riêng tư. Ảnh: CNBC
Căn nhà gồm 7 phòng ngủ, hơn 11 phòng tắm, hai nhà bếp, cùng hàng loạt không gian chức năng cho nhu cầu sống sang trọng và giải trí riêng tư. Ảnh: CNBC
Kính trong suốt từ sàn đến trần giúp toàn bộ căn hộ ngập tràn ánh sáng tự nhiên và mở ra tầm nhìn toàn cảnh Công viên Trung tâm. Ảnh: CNBC
Kính trong suốt từ sàn đến trần giúp toàn bộ căn hộ ngập tràn ánh sáng tự nhiên và mở ra tầm nhìn toàn cảnh Công viên Trung tâm. Ảnh: CNBC
Ngoài các phòng giải trí, phòng đọc sách, phòng làm việc hay thậm chí là phòng khiêu vũ riêng, căn penthouse còn sở hữu sân hiên ngoài trời rộng gần 130m2. Ảnh: Realtor
Ngoài các phòng giải trí, phòng đọc sách, phòng làm việc hay thậm chí là phòng khiêu vũ riêng, căn penthouse còn sở hữu sân hiên ngoài trời rộng gần 130m2. Ảnh: Realtor
Nội thất và vật liệu hoàn thiện đều được chọn lọc thuộc phân khúc siêu cao cấp, đúng chuẩn phong cách sống của giới thượng lưu. Ảnh: CNBC
Nội thất và vật liệu hoàn thiện đều được chọn lọc thuộc phân khúc siêu cao cấp, đúng chuẩn phong cách sống của giới thượng lưu. Ảnh: CNBC
Dù sở hữu mọi tiêu chuẩn xa hoa nhiều tỷ phú mong muốn, căn penthouse vẫn có nguy cơ trở thành “căn hộ ma” khi liên tục không có người mua. Ảnh: CNBC
Dù sở hữu mọi tiêu chuẩn xa hoa nhiều tỷ phú mong muốn, căn penthouse vẫn có nguy cơ trở thành “căn hộ ma” khi liên tục không có người mua. Ảnh: CNBC
Tháng 6/2024, giá căn penthouse giảm từ 250 triệu USD niêm yết ban đầu xuống còn 195 triệu USD, thậm chí nhà đầu tư sẵn sàng chi hoa hồng tới 10 triệu USD cho người tìm được khách chốt giao dịch nhưng thị trường vẫn im lặng. Ảnh: CNBC
Tháng 6/2024, giá căn penthouse giảm từ 250 triệu USD niêm yết ban đầu xuống còn 195 triệu USD, thậm chí nhà đầu tư sẵn sàng chi hoa hồng tới 10 triệu USD cho người tìm được khách chốt giao dịch nhưng thị trường vẫn im lặng. Ảnh: CNBC
Đáng chú ý, lý do khiến căn penthouse ế ẩm không nằm ở mức giá hay thiết kế mà ở các thách thức thực tế khi sinh hoạt ở độ cao gần 500 mét. Ảnh: CNBC
Đáng chú ý, lý do khiến căn penthouse ế ẩm không nằm ở mức giá hay thiết kế mà ở các thách thức thực tế khi sinh hoạt ở độ cao gần 500 mét. Ảnh: CNBC
Việc sống ở đỉnh tòa nhà dân cư cao nhất thế giới khiến người sở hữu căn hộ có nguy cơ phải đối mặt với tiếng gió rít mạnh không ngừng, mặt nước trong bồn tắm lắc nhẹ khi gió đổi hướng và đôi khi là cảm giác rung lắc của tòa nhà...Ảnh: CNBC
Việc sống ở đỉnh tòa nhà dân cư cao nhất thế giới khiến người sở hữu căn hộ có nguy cơ phải đối mặt với tiếng gió rít mạnh không ngừng, mặt nước trong bồn tắm lắc nhẹ khi gió đổi hướng và đôi khi là cảm giác rung lắc của tòa nhà...Ảnh: CNBC
Dù các chuyên gia kiến trúc và kỹ thuật đã lắp đặt hệ thống giảm chấn để hạn chế tối đa sự rung động của tòa nhà nhưng vẫn không thể hoàn toàn loại bỏ cảm giác bất an khi sống cùng gió bão trên cao. Ảnh: CNBC
Dù các chuyên gia kiến trúc và kỹ thuật đã lắp đặt hệ thống giảm chấn để hạn chế tối đa sự rung động của tòa nhà nhưng vẫn không thể hoàn toàn loại bỏ cảm giác bất an khi sống cùng gió bão trên cao. Ảnh: CNBC
