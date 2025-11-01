Hà Nội

Toàn cảnh penthouse 300 tỷ của Trương Ngọc Ánh trước khi vướng lao lý

Bất động sản

Penthouse của Trương Ngọc Ánh được thông tầng bởi 2 căn hộ, diện tích hơn 300m2, có tone màu trắng, xám, đen chủ đạo, toát lên vẻ hiện đại, trang nhã. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Trước khi bị khởi tố và bắt tạm giam, Trương Ngọc Ánh từng khiến nhiều người trầm trồ khi sống trong penthouse sang trọng giá trị lên đến triệu đô tại Quận 2 (cũ), TP HCM. Ảnh: FBNV
Penthouse của Trương Ngọc Ánh được thông tầng bởi 2 căn hộ và có tổng diện tích hơn 300m2. Ảnh: FBNV
Penthouse của Trương Ngọc Ánh được thông tầng bởi 2 căn hộ và có tổng diện tích hơn 300m2. Ảnh: FBNV
Nữ diễn viên chủ yếu lựa chọn những món đồ thuộc tone màu trắng, xám, đen nhằm toát lên vẻ thanh lịch, hiện đại, trang nhã. Ảnh: FBNV
Tại không gian tầng trệt rộng rãi, nữ diễn viên bố trí khu vực phòng khách sang trọng với sofa, bàn, tivi. Ảnh: FBNV
Cạnh cầu thang xoắn, Trương Ngọc Ánh tạo điểm nhấn bằng cách đặt cây đàn piano đen. Ảnh: FBNV
Hầu hết các cửa phòng đều có tông trắng đơn giản, nhẹ nhàng và trông thích mắt. Ảnh: FBNV
Căn penthouse thường xuyên được Trương Ngọc Ánh cho "lên sóng", đặc biệt là khu vực bếp. Ảnh: FBNV
Căn nhà được tô điểm bởi hoa tươi. Ảnh: FBNV
Tuy nhiên, khoảng cuối năm 2023, Trương Ngọc Ánh đăng thông tin bán lại căn penthouse này do không sử dụng. Ảnh: FBNV
