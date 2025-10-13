Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Cận cảnh penthouse 80 tỷ của Ngân 98 trước khi vướng vòng lao lý

Bất động sản

Cận cảnh penthouse 80 tỷ của Ngân 98 trước khi vướng vòng lao lý

Penthouse của Ngân 98 có diện tích rộng, thiết kế hiện đại với nhiều điểm nhấn độc đáo và tông màu trầm chủ đạo. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Trước khi bị bắt để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm theo Điều 193 Bộ luật Hình sự, Ngân 98 sống cùng Lương Bằng Quang trong căn penthouse 80 tỷ đồng tại TP HCM. Ảnh: FBNV
Trước khi bị bắt để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm theo Điều 193 Bộ luật Hình sự, Ngân 98 sống cùng Lương Bằng Quang trong căn penthouse 80 tỷ đồng tại TP HCM. Ảnh: FBNV
Trên trang cá nhân, Ngân 98 từng hé lộ căn penthouse sang trọng, có diện tích một sàn lớn nhất quận 2 (cũ) TP HCM. Ảnh: FBNV
Trên trang cá nhân, Ngân 98 từng hé lộ căn penthouse sang trọng, có diện tích một sàn lớn nhất quận 2 (cũ) TP HCM. Ảnh: FBNV
Phòng khách thiết kế hiện đại khiến nhiều người choáng ngợp. Ảnh: FBNV
Phòng khách thiết kế hiện đại khiến nhiều người choáng ngợp. Ảnh: FBNV
Căn penthouse sử dụng tông trầm chủ đạo. Ảnh: FBNV
Căn penthouse sử dụng tông trầm chủ đạo. Ảnh: FBNV
Phòng bếp và bàn ăn mang phong cách hiện đại. Ảnh: FBNV
Phòng bếp và bàn ăn mang phong cách hiện đại. Ảnh: FBNV
Tủ đồ thời trang của Ngân 98 có kích thước lớn thoải mái để giày dép, túi xách, phụ kiện...Ảnh: FBNV
Tủ đồ thời trang của Ngân 98 có kích thước lớn thoải mái để giày dép, túi xách, phụ kiện...Ảnh: FBNV
Phòng ngủ có giường thiết kế trên cao, dưới là ghế sofa để nghỉ ngơi. Ảnh: FBNV
Phòng ngủ có giường thiết kế trên cao, dưới là ghế sofa để nghỉ ngơi. Ảnh: FBNV
Khu vực trang điểm với tường kính lớn. Ảnh: FBNV
Khu vực trang điểm với tường kính lớn. Ảnh: FBNV
Phòng tắm lát đá tông trầm, phù hợp với tổng thể căn nhà. Ảnh: FBNV
Phòng tắm lát đá tông trầm, phù hợp với tổng thể căn nhà. Ảnh: FBNV
Phòng làm việc nhìn từ bên ngoài. Ảnh: FBNV
Phòng làm việc nhìn từ bên ngoài. Ảnh: FBNV
Khu vực thư giãn lý tưởng. Ảnh: FBNV
Khu vực thư giãn lý tưởng. Ảnh: FBNV
Một phòng ngủ khác trong penthouse của Ngân 98. Ảnh: FBNV
Một phòng ngủ khác trong penthouse của Ngân 98. Ảnh: FBNV
Hoàng Minh (tổng hợp)
#Ngân 98 #penthouse của Ngân 98 #căn hộ của Ngân 98 #Ngân 98 bị bắt #khối tài sản của Ngân 98 #Ngân 98 và Lương Bằng Quang

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT