Cận cảnh penthouse 2 tầng rộng 400m2 của Hoàng Thùy Linh

Penthouse 2 tầng của Hoàng Thùy Linh tại TP HCM rộng 400m2, góc nào cũng toát lên sự sang trọng, hiện đại. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Ngoài ngôi nhà ở Tam Đảo, Hoàng Thùy Linh từng khoe chi tiết căn penthouse ở TP HCM. Ảnh: FBNV
Penthouse 2 tầng rộng 400m2 của Hoàng Thùy Linh được ước tính trị giá hàng chục tỷ đồng. Ảnh: FBNV
Căn hộ được nữ ca sĩ sinh năm 1988 tậu vào năm 2020, thiết kế theo phong cách hiện đại và tông màu đen - trắng chủ đạo. Ảnh chụp màn hình
Mọi không gian trong nhà được chia riêng biệt, từ phòng khách, nhà ăn đến phòng làm việc, phòng trưng bày,... đều rất rộng rãi, chỉn chu. Ảnh chụp màn hình
Nội thất thiết kế hài hòa, với nhiều vật trang trí như đèn chùm, bình hoa...Ảnh: FBNV
Tầng 1 và tầng 2 liên kết bởi cầu thang bằng gỗ và kính, cây và hoa tươi được đặt khắp lối đi. Ảnh: FBNV
Hoàng Thùy Linh thích trang trí khắp nơi trong nhà. Ảnh: FBNV
Phòng riêng của Hoàng Thùy Linh có màu đen chủ đạo, nội thất khá đơn giản. Ảnh: FBNV
Trên sân thượng, nữ ca sĩ trồng nhiều hoa và cây cảnh tạo không gian thoáng cho căn nhà. Ảnh: FBNV
Khu sân vườn có hệ thống trồng rau thủy canh. Ảnh: FBNV
Nữ ca sĩ cũng thường xuyên quay video ngay trong chính căn penthouse của mình, nhìn qua đủ thấy quá sang chảnh. Ảnh chụp màn hình
