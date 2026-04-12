Toàn cảnh hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 7 của UBTƯMTTQ Việt Nam

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 7, khóa X
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ bảy khóa X.
Tham dự Hội nghị có bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; bà Hà Thị Khiết, Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; bà Nguyễn Thị Doan, Nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; ông Nguyễn Phi Long, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương; bà Lê Thị Thủy, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; ông Trần Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.
Đưa công tác chính trị, tư tưởng đi trước, mở đường: Tầm nhìn chiến lược từ Quy định số 19-QĐ/TW của Đảng
Tổng Bí thư Tô Lâm vừa ký ban hành một văn kiện mang tầm vóc chiến lược, đặt ra những chuẩn mực toàn diện, khắt khe và sâu sắc nhằm nâng tầm công tác chính trị, tư tưởng, bảo đảm vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
ngày 8/4/2026, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chính thức ký ban hành Quy định số 19-QĐ/TW về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng. Đây được xem là một bước tiến quan trọng, quy định một cách bài bản, toàn diện về mục đích, yêu cầu, nguyên tắc, nội dung, phương thức cũng như trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và từng đảng viên trong công tác cốt lõi này. Với tính chất bao quát, Quy định áp dụng đối với tất cả các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên đang sinh hoạt trong Đảng.
Nội dung thỏa thuận hợp tác giữa Mặt trận Việt Nam và Mặt trận Campuchia
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia vừa hội đàm sáng 23/3.
Ngày 23/3, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm Trưởng đoàn đã hội đàm với Đoàn đại biểu Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia do Samdech Men Sam An, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia làm Trưởng đoàn (sau đây gọi riêng là Bên và gọi chung là hai Bên).
Tại cuộc Hội đàm, hai Bên đã vui mừng thông báo cho nhau tình hình phát triển kinh tế - xã hội mỗi nước; các hoạt động của MTTQ Việt Nam và Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia; kết quả việc triển khai nội dung hợp tác giữa hai Mặt trận giai đoạn 2020 – 2025.
Tổng Bí thư Tô Lâm vừa ký ban hành một văn kiện mang tầm vóc chiến lược, đặt ra những chuẩn mực toàn diện, khắt khe và sâu sắc nhằm nâng tầm công tác chính trị, tư tưởng, bảo đảm vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.