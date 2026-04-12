Toàn cảnh hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 7 của UBTƯMTTQ Việt Nam

Ngày 23/3, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm Trưởng đoàn đã hội đàm với Đoàn đại biểu Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia do Samdech Men Sam An, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia làm Trưởng đoàn (sau đây gọi riêng là Bên và gọi chung là hai Bên).

Tại cuộc Hội đàm, hai Bên đã vui mừng thông báo cho nhau tình hình phát triển kinh tế - xã hội mỗi nước; các hoạt động của MTTQ Việt Nam và Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia; kết quả việc triển khai nội dung hợp tác giữa hai Mặt trận giai đoạn 2020 – 2025.