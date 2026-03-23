Nội dung thỏa thuận hợp tác giữa Mặt trận Việt Nam và Mặt trận Campuchia

Ngày 23/3, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm Trưởng đoàn đã hội đàm với Đoàn đại biểu Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia do Samdech Men Sam An, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia làm Trưởng đoàn (sau đây gọi riêng là Bên và gọi chung là hai Bên).

Tại cuộc Hội đàm, hai Bên đã vui mừng thông báo cho nhau tình hình phát triển kinh tế - xã hội mỗi nước; các hoạt động của MTTQ Việt Nam và Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia; kết quả việc triển khai nội dung hợp tác giữa hai Mặt trận giai đoạn 2020 – 2025.

Bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam và bà Men Sam An - Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam trao thỏa thuận hợp tác

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mỗi Bên ký kết, phù hợp quy định pháp luật liên quan của mỗi nước và các điều ước quốc tế mà mỗi nước là thành viên; hai Bên đã trao đổi và nhất trí nội dung hợp tác giữa Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia giai đoạn 2026 - 2031 như sau:

Điều 1:

Hai Bên tiếp tục cam kết tăng cường hợp tác chặt chẽ nhằm: Tăng cường tình hữu nghị truyền thống và quan hệ hữu nghị song phương tốt đẹp; Nâng cao nhận thức của Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, về ý nghĩa và tầm quan trọng của quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia; • Gìn giữ và vun đắp những mối quan hệ gắn bó lâu đời này nhằm bảo đảm tiếp tục phát triển bền vững và lâu dài.

Điều 2 :

Hai Bên nhất trí phối hợp chặt chẽ, tăng cường trao đổi thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước, chia sẻ kinh nghiệm trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mỗi Bên, đồng thời hỗ trợ lẫn nhau, qua đó đóng góp vào phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Campuchia.

Điều 3:

Hai Bên thống nhất tiếp tục tăng cường trao đổi Đoàn, cụ thể như sau:

3.1. Hằng năm, hai Bên trao đổi 1 Đoàn lãnh đạo cấp cao do Chủ tịch/ Phó Chủ tịch sang thăm và trao đổi kinh nghiệm về công tác Mặt trận, thời gian tối đa năm 5 ngày; Đối với đoàn cấp Chủ tịch, số lượng thành viên không quá 15 người; Đối với đoàn cấp Phó Chủ tịch, số lượng thành viên không quá 10 người.

3.2. Hai năm một lần, hai Bên luân phiên tổ chức Hội nghị quốc tế/Tham vấn song phương về xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia, Campuchia - Việt Nam hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển với sự tham dự của đại diện lãnh đạo, cán bộ Mặt trận Trung ương và lãnh đạo Mặt trận cấp tỉnh có chung đường biên giới của hai nước trong thời gian khoảng 5 ngày (mỗi Đoàn khoảng 20 - 25 người).

3.3. Hằng năm, theo nhu cầu của phía Campuchia/Việt Nam, phía Việt Nam /Campuchia sẵn sàng cử chuyên gia sang báo cáo chuyên đề tại Campuchia/Việt Nam hoặc đón đoàn cán bộ Mặt trận Campuchia/Việt Nam (khoảng 15 - 20 người) sang Việt Nam/Campuchia nghiên cứu, học tập về nghiệp vụ công tác Mặt trận. Đồng thời, hai Bên phối hợp tổ chức Hội thảo chuyên đề về một trong các lĩnh vực công tác Mặt trận bằng hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp với sự tham dự của cán bộ Mặt trận cấp trung ương, tỉnh và xã. Đối với các đoàn nêu trên, Bên cử đoàn đi thông báo cho Bên đón về thành phần, thời gian, nội dung làm việc của đoàn trước ít nhất 30 ngày làm việc. Bên cử đoàn đi đảm nhận phương tiện quốc tế khứ hồi và các chi phí liên quan; Bên đón đảm nhận chi phí ăn, ở, đi lại tại chỗ.

Điều 4:

Hai Bên khuyến khích và hướng dẫn Mặt trận các địa phương, nhất là các địa phương có chung đường biên giới tăng cường hợp tác, giao lưu hữu nghị; Vận động nhân dân xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác cùng phát triển.

Điều 5:

Hai Bên phối hợp với Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước triển khai thực hiện có hiệu quả Bản Ghi nhớ chương trình hợp tác giữa MTTQ Việt Nam và Mặt trận Lào Xây dựng đất nước và Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia (giai đoạn 2024-2027) và thời gian tiếp theo. Năm 2027, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ chủ trì phối hợp với Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước tổ chức Hội nghị Chủ tịch Mặt trận 3 nước Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ 6 tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 6:

Trong năm 2027, năm Kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước (24/6/1967 - 24/6/2027), hai Bên phối hợp tổ chức các hoạt động theo chủ trương của hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam và Campuchia nói chung và của hai tổ chức Mặt trận nói riêng.

Điều 7:

Hai Bên phối hợp tiếp nhận ý kiến, nguyện vọng của nhân dân về mối quan hệ hợp tác nói chung, nhất là giữa hai tổ chức Mặt trận của hai nước nhằm đảm bảo chất lượng và hiệu quả, để đóng góp cho sự phát triển của mỗi nước, trong điều kiện hội nhập khu vực và quốc tế; đồng thời phối hợp giám sát và thúc đẩy thực hiện hiệu quả các Hiệp định, Hiệp ước, thỏa thuận, kế hoạch hợp tác của hai chính phủ của hai nước đã ký kết.

Điều 8:

Hai Bên phối hợp chặt chẽ triển khai thực hiện các nội dung liên quan được nêu tại các cam kết, thỏa thuận giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước.

Điều 9:

9.1. Thỏa thuận này không tạo ra, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ của hai Bên hoặc quốc gia của mỗi Bên theo pháp luật quốc tế.

9.2. Thỏa thuận này có thể được sửa đổi, hoặc bổ sung trên cơ sở thống nhất bằng văn bản giữa hai Bên. Các sửa đổi hoặc bổ sung là nội dung không thể tách rời của Thỏa thuận này.

9.3. Một Bên có thể chấm dứt hiệu lực của Thỏa thuận này bằng cách gửi thông báo bằng văn bản cho Bên kia ít nhất ba 3 tháng trước ngày dự định chấm dứt.

Điều 10:

Thỏa thuận này có hiệu lực trong 5 năm kể từ ngày ký. Thỏa thuận này được ký tại thủ đô Hà Nội, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, vào ngày 23 tháng 3 năm 2026, thành 2 bản gốc, mỗi bản gồm tiếng Việt, tiếng Khmer và tiếng Anh. Trong trường hợp có khác biệt về cách giải thích, văn bản tiếng Anh sẽ được dùng làm căn cứ. Mỗi bên giữ một 1 bản để thực hiện.