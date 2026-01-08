Hà Nội

"Cô chủ tiệm nail" Huyền My mừng tuổi 30 bằng bộ ảnh với nhan sắc đỉnh cao

"Cô chủ tiệm nail" Huyền My mừng tuổi 30 bằng bộ ảnh với nhan sắc đỉnh cao

Mới đây, “cô chủ tiệm nail” Huyền My khiến nhiều người không khỏi trầm trồ khi tung bộ ảnh mới nhân dịp bước sang tuổi 30.

Mới đây, Huyền My – được cộng đồng mạng quen gọi với biệt danh “cô chủ tiệm nail” – đã khiến nhiều người không khỏi trầm trồ khi tung bộ ảnh mới nhân dịp bước sang tuổi 30.
Xuất hiện trong không gian hiện đại với phông nền thành phố, Huyền My ghi điểm tuyệt đối nhờ thần thái sang trọng, nhan sắc rạng rỡ cùng vóc dáng thon gọn đáng ngưỡng mộ dù đã trải qua sinh nở.
Trong loạt ảnh, Huyền My lựa chọn thiết kế váy tông hồng pastel nhẹ nhàng nhưng tinh tế. Trang phục có phom dáng gọn gàng, giúp tôn lên vòng eo săn chắc và vóc dáng cân đối.
Điểm nhấn của bộ ảnh nằm ở thần thái tự tin, đĩnh đạc – vẻ đẹp của một người phụ nữ trưởng thành, viên mãn cả về sự nghiệp lẫn cuộc sống gia đình của Huyền My.
Nhiều khán giả nhận xét, khó có thể tin Huyền My đã là mẹ một con khi nhìn vào hình ảnh hiện tại.
Về nhan sắc, “cô chủ tiệm nail” tiếp tục nhận mưa lời khen với gương mặt hài hòa, làn da trắng mịn cùng đường nét mềm mại, ngọt ngào. Cách trang điểm nhẹ nhàng, trong trẻo càng làm nổi bật vẻ đẹp tự nhiên, giúp cô trông trẻ trung hơn tuổi thật.
Ở tuổi 30, Huyền My được đánh giá là ngày càng mặn mà, cuốn hút, không còn nét non nớt mà thay vào đó là sự chín muồi, tự tin của người phụ nữ đã có gia đình và con nhỏ.
Không chỉ gây chú ý bởi ngoại hình, cuộc sống của Huyền My cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Cô là hot girl gốc Nghệ An, được biết đến rộng rãi trên mạng xã hội nhờ ngoại hình xinh đẹp và phong cách sống hiện đại.
Trước khi lập gia đình, Huyền My từng vướng tin đồn tình cảm với một nam cầu thủ vào năm 2020, thu hút nhiều sự chú ý của dư luận. Tuy nhiên, sau đó cô lựa chọn cuộc sống kín tiếng hơn và xây dựng tổ ấm riêng.
Hiện tại, Huyền My là vợ của Anh Tú – nam diễn viên hài từng ghi dấu ấn tại chương trình Cười xuyên Việt.
