Em gái cựu cầu thủ Công Vinh khoe vòng eo con kiến cực phẩm

Cộng đồng trẻ

Em gái cựu cầu thủ Công Vinh khoe vòng eo con kiến cực phẩm

Lê Khánh Chi, em gái của cựu danh thủ Lê Công Vinh, vừa khiến người hâm mộ không thể rời mắt với loạt ảnh khoe trọn vóc dáng quyến rũ trên bãi biển.

Trầm Phương
Mặc dù không còn hoạt động nghệ thuật, thế nhưng em gái Công Vinh - Lê Khánh Chi vẫn sở hữu sức hút nhất định trên mạng xã hội. Mới đây cô nàng đăng tải loạt ảnh thả dáng trên bãi biển khiến netizen chú ý. (Ảnh: FB Lê Khánh Chi)
Trong những bức ảnh được đăng tải, Khánh Chi diện một set đồ màu hồng ngọt ngào gồm áo quây và chân váy ngắn.(Ảnh: FB Lê Khánh Chi)
Thiết kế ôm sát không chỉ tôn lên làn da trắng mịn mà còn khéo léo phô diễn đường cong chữ S đáng ngưỡng mộ, đặc biệt là vòng eo con kiến trứ danh. (Ảnh: FB Lê Khánh Chi)
Bối cảnh bãi biển cát trắng, nắng vàng càng làm nổi bật vẻ đẹp rạng rỡ và tràn đầy năng lượng của cô. (Ảnh: FB Lê Khánh Chi)
Thần thái tự tin và nụ cười rạng rỡ của Lê Khánh Chi cũng là điểm cộng lớn, thu hút mọi ánh nhìn. (Ảnh: FB Lê Khánh Chi)
Dù đã trải qua sinh nở, em gái Công Vinh vẫn giữ được vóc dáng thon gọn và nhan sắc tươi trẻ, khiến nhiều người không khỏi trầm trồ và ngưỡng mộ. (Ảnh: FB Lê Khánh Chi)
Không chỉ gây ấn tượng về ngoại hình, Khánh Chi còn sở hữu phong cách thời trang đa dạng và luôn cập nhật những xu hướng mới nhất. (Ảnh: FB Lê Khánh Chi)
Từ những bộ cánh thanh lịch, nữ tính đến những trang phục cá tính, gợi cảm, cô đều có thể "cân" một cách hoàn hảo. (Ảnh: FB Lê Khánh Chi)
Về đời tư, sau cuộc hôn nhân tan vỡ, Lê Khánh Chi chọn cách sống tích cực, dồn hết tâm sức cho công việc và nuôi dạy con gái. (Ảnh: FB Lê Khánh Chi)
Vượt qua những thăng trầm của cuộc sống, Lê Khánh Chi ngày càng trở nên xinh đẹp, quyến rũ và đầy sức sống. (Ảnh: FB Lê Khánh Chi)
Trầm Phương
#Em gái Công Vinh #Em gái Công Vinh khoe dáng #lê khánh chi #hot girl #em gái cầu thủ #thời trang biển

