TiTi nhóm HKT đáp trả khi bị chê trình diễn lỗi thời

Giải trí

TiTi nhóm HKT đáp trả khi bị chê trình diễn lỗi thời

Một số khán giả cho rằng các màn trình diễn của ca sĩ TiTi lỗi thời. Phía người trong cuộc vừa lên tiếng.

Mới đây, ca sĩ TiTi chia sẻ clip được nhiều khán giả cổ vũ khi biểu diễn.
Đồng thời, anh viết: "Có người nói TiTi đang mắc kẹt ở những năm 2000 và lỗi thời nhưng đây là minh chứng của tôi ở 2025. Khi tôi đứng trên sân khấu, hãy cho tôi thay đổi tư duy của bạn và thể hiện theo yêu cầu của giới trẻ yêu mến tôi với tư cách là một người nghệ sĩ cống hiến".
TiTi chia sẻ thêm: "Giữa nhịp trẻ, TiTi đứng đó và bất ngờ được hô vang như một phần ký ức sống dậy. Tôi yêu thương tất cả các bạn".
TiTi từng là thành viên nhóm HKT. Nhóm thành lập năm 2005. 3 thành viên trong nhóm gồm TiTi, Lý Tuấn Kiệt và Hồ Gia Hùng ăn mặc màu mè.
TiTi rời nhóm HKT vào năm 2018 và bắt đầu sự nghiệp solo. Chia sẻ trên Saostar, anh cho biết: "Không một bầu show nào muốn mời tôi đơn giản vì khán giả chỉ muốn nghe những ca khúc của HKT thôi, còn khi đứng trên sân khấu một cách riêng lẻ, họ cảm thấy thật lạ lẫm".
TiTi từng ly hôn. Anh và vợ cũ có chung một con trai. Sau chia tay, nam ca sĩ vẫn thường xuyên về thăm con và chu cấp đầy đủ. TiTi hiện tại gắn bó với Tuyết Nhung.
TiTi và Tuyết Nhung kết hôn và có con trai chung năm 2024.
Trong showbiz Việt, TiTi có mối quan hệ thân thiết với diễn viên Quốc Trường.
Quốc Trường từng dự đám cưới của TiTi và Tuyết Nhung. Khi dự hôn lễ của Đạt G, Quốc Trường và TiTi gây chú ý bởi khoảnh khắc ôm nhau không rời.
#TiTi nhóm HKT #nhóm HKT #ca sĩ TiTi #vợ chồng TiTi #con trai TiTi

