Hôn nhân gây chú ý của ca sĩ Đinh Kiến Phong - Linh Lan

Ca sĩ Đinh Kiến Phong vừa tổ chức hôn lễ với Linh Lan. Trước khi gắn bó Đinh Kiến Phong, Linh Lan là người mẫu.
Khác với sự chỉn chu khi thi đấu với lớp trang điểm đậm từng gây nhiều tranh cãi, hình ảnh Wu Yanni đời thường nhẹ nhàng, giản dị khiến nhiều người bất ngờ.
Khác với sự chỉn chu khi thi đấu với lớp trang điểm đậm từng gây nhiều tranh cãi, hình ảnh Wu Yanni đời thường nhẹ nhàng, giản dị khiến nhiều người bất ngờ.
Benda Chinchilla 500 2025 – mẫu xe môtô cruiser cổ điển pha lẫn hiện đại mang thương hiệu Trung Quốc vừa chính thức được giới thiệu tại thị trường Việt Nam.
Dù chưa rõ danh tính bạn trai của Võ Ngọc Trân là ai nhưng chuyện tình của cô nàng khiến nhiều người theo dõi không khỏi xuýt xoa, ngưỡng mộ.
Trong đêm 4, rạng sáng ngày 5/10, Nga dồn dập tấn công vào khu vực miền Tây Ukraine bằng vũ khí tầm xa; thị trưởng Lviv vô tình tiết lộ mục tiêu cho Nga.
Trong căn chung cư tại Hà Nội, vợ chồng NSND Tự Long trồng rau xanh, hoa và trang trí ban công đầy chất thơ.
Với giao diện 'girl phố trà bánh' vừa lộng lẫy vừa mong manh, hot girl Khúc Thị Hương mới đây khiến cộng đồng mạng chao đảo bởi nhan sắc và thần thái cuốn hút.
Phương Trinh Jolie đón sinh nhật bên chồng con. Hoa hậu Ý Nhi tận hưởng thời tiết dễ chịu ở Australia.
Vận may tài lộc bùng nổ, ba con giáp này bước vào giai đoạn vàng son, tiền bạc kéo đến ào ào, chuẩn bị đón Tết 2026 sung túc và đủ đầy.
Các chuyên gia khảo cổ kinh ngạc khi phát hiện trong biệt thự La Mã cổ đại có hàng loạt rìu cúng tế thu nhỏ và cuộn chì nguyền rủa mang bí ẩn rợn người.
Bức tranh tường cổ xưa khắc họa sinh vật hai mặt bí ẩn và siêu nhiên ở Peru khiến các nhà khoa học xôn xao giải mã.
Một con chim hồng hoàng đã bay lạc vào sân vườn một người dân ở xã Tân Kỳ, Nghệ An. Sau đó, nó được người dân bàn giao cho cơ quan chức năng để thả về tự nhiên.
OpenAI cho phép các nhà phát triển tạo ứng dụng hoạt động trực tiếp trong ChatGPT, mở ra kỷ nguyên mới nơi chatbot trở thành trung tâm kết nối mọi dịch vụ số.
HMD Touch 4G hồi sinh phong cách Nokia Asha huyền thoại, kết hợp thiết kế cổ điển với tính năng thông minh, giá chỉ khoảng 1,2 triệu đồng.
Một đại lý bán chiếc Corvette mui trần đời 1986 với odo xe chỉ mới chạy 16.000 miles (khoảng 25.750 km), xe mang màu trắng kết hợp cùng nội thất màu đỏ đẹp mắt.
Lockheed Martin cho biết, Vectis - UAV tàng hình mô-đun thế hệ mới hứa hẹn trở thành ‘đòn bẩy’ chiến lược, thay đổi diện mạo không chiến tương lai.
Theo Cục CSGT, việc xử phạt các phương tiện vi phạm bằng camera AI vẫn còn gặp phải nhiều khó khăn.
Mẫu coupe hai cửa huyền thoại Honda Prelude đã chính thức trở lại và canh bạc đặt niềm tin vào hoài niệm kèm công nghệ hybrid đang thành công ngoài mong đợi.
Midu gây chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện có sự góp mặt của nhiều người nổi tiếng trong showbiz, nữ giảng viên diện áo dài màu xanh, trang điểm nhẹ nhàng.
Những người thợ đóng giày ở Mosul (Iraq) đang cố gắng "hồi sinh" nghề thủ công xưa, tạo ra việc làm và hy vọng sau nhiều năm xung đột.
Nga đã kiểm soát được quận Lazurny của Pokrovsk, còn quận Shakhtyorsky và Yuzhny đang bị tấn công; đồng thời vượt qua tuyến phòng thủ Donbass mới của Kiev.