Giải trí

Hôn nhân gây chú ý của ca sĩ Đinh Kiến Phong - Linh Lan

Ca sĩ Đinh Kiến Phong vừa tổ chức hôn lễ với Linh Lan. Trước khi gắn bó Đinh Kiến Phong, Linh Lan là người mẫu. 

Thu Cúc (tổng hợp)
Đám cưới của ca sĩ Đinh Kiến Phong và người mẫu Linh Lan diễn ra vào ngày 8/10. Ảnh: Znews.
Đám cưới của ca sĩ Đinh Kiến Phong và người mẫu Linh Lan diễn ra vào ngày 8/10. Ảnh: Znews.
Theo Znews, trong lễ cưới, Đinh Kiến Phong bày tỏ: "Để có được buổi tối hôm nay, tôi đã trải qua nhiều đêm mất ngủ để chuẩn bị". Ảnh: Người Đưa Tin.
Theo Znews, trong lễ cưới, Đinh Kiến Phong bày tỏ: “Để có được buổi tối hôm nay, tôi đã trải qua nhiều đêm mất ngủ để chuẩn bị". Ảnh: Người Đưa Tin.
Theo Người Đưa Tin, nam ca sĩ nhắn nhủ vợ trong hôn lễ: "Anh muốn nói với em một điều là chúng ta đã trải qua khoảng thời gian với nhiều đàm tiếu, lời dị nghị. Hai đứa stress rất nhiều, có những chuyện từ trên trời rơi xuống". Ảnh: Znews.
Theo Người Đưa Tin, nam ca sĩ nhắn nhủ vợ trong hôn lễ: "Anh muốn nói với em một điều là chúng ta đã trải qua khoảng thời gian với nhiều đàm tiếu, lời dị nghị. Hai đứa stress rất nhiều, có những chuyện từ trên trời rơi xuống". Ảnh: Znews.
Linh Lan là vợ cũ của cố nghệ sĩ Vân Quang Long trước khi gắn bó với Đinh Kiến Phong. Ảnh: Người Đưa Tin.
Linh Lan là vợ cũ của cố nghệ sĩ Vân Quang Long trước khi gắn bó với Đinh Kiến Phong. Ảnh: Người Đưa Tin.
Năm 2024, Đinh Kiến Phong khẳng định anh và Linh Lan đến với nhau trong thời gian cả hai độc thân. Ảnh: FB Đinh Kiến Phong.
Năm 2024, Đinh Kiến Phong khẳng định anh và Linh Lan đến với nhau trong thời gian cả hai độc thân. Ảnh: FB Đinh Kiến Phong.
"Tôi chắc chắn bản thân không làm điều gì sai trái, việc hôn nhân của Phong được pháp luật công nhận, mọi người ủng hộ, cha mẹ đồng ý", anh nói. Ảnh: FB Đinh Kiến Phong.
"Tôi chắc chắn bản thân không làm điều gì sai trái, việc hôn nhân của Phong được pháp luật công nhận, mọi người ủng hộ, cha mẹ đồng ý”, anh nói. Ảnh: FB Đinh Kiến Phong.
Theo Tiền Phong, Linh Lan chia sẻ, cô quen Đinh Kiến Phong từ năm 2019. Lúc Vân Quang Long qua đời, Đinh Kiến Phong đến chia buồn, động viên Linh Lan vượt qua biến cố. Sau 2 năm quen biết, cô đồng ý hẹn hò Đinh Kiến Phong. Ảnh: Người Đưa Tin.
Theo Tiền Phong, Linh Lan chia sẻ, cô quen Đinh Kiến Phong từ năm 2019. Lúc Vân Quang Long qua đời, Đinh Kiến Phong đến chia buồn, động viên Linh Lan vượt qua biến cố. Sau 2 năm quen biết, cô đồng ý hẹn hò Đinh Kiến Phong. Ảnh: Người Đưa Tin.
Linh Lan và Đinh Kiến Phong đăng ký kết hôn, có con chung năm 2022. Ảnh: Tiền Phong.
Linh Lan và Đinh Kiến Phong đăng ký kết hôn, có con chung năm 2022. Ảnh: Tiền Phong.
Cặp đôi tổ chức lễ đính hôn vào tháng 7/2024. Ảnh: Tiền Phong.
Cặp đôi tổ chức lễ đính hôn vào tháng 7/2024. Ảnh: Tiền Phong.
