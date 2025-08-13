Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Tính năng mới của Instagram gây lo ngại theo dõi

Số hóa

Tính năng mới của Instagram gây lo ngại theo dõi

Instagram ra mắt bản đồ vị trí giúp kết nối bạn bè, nhưng lại khiến người dùng lo sợ bị lộ thông tin cá nhân và địa chỉ nhà riêng.

Thiên Trang (TH)
Instagram vừa giới thiệu tính năng bản đồ vị trí vào ngày 6/8 với mục đích giúp bạn bè dễ dàng gặp gỡ.
Instagram vừa giới thiệu tính năng bản đồ vị trí vào ngày 6/8 với mục đích giúp bạn bè dễ dàng gặp gỡ.
Tính năng này cho phép chia sẻ vị trí theo thời gian thực, tương tự Snap Map của Snapchat.
Tính năng này cho phép chia sẻ vị trí theo thời gian thực, tương tự Snap Map của Snapchat.
Tuy nhiên, nhiều người bất ngờ khi phát hiện vị trí, thậm chí là địa chỉ nhà riêng, bị hiển thị công khai.
Tuy nhiên, nhiều người bất ngờ khi phát hiện vị trí, thậm chí là địa chỉ nhà riêng, bị hiển thị công khai.
Ngôi sao Kelley Flanagan gọi đây là tính năng “nguy hiểm” và hướng dẫn người dùng cách tắt ngay lập tức.
Ngôi sao Kelley Flanagan gọi đây là tính năng “nguy hiểm” và hướng dẫn người dùng cách tắt ngay lập tức.
Giám đốc Instagram Adam Mosseri khẳng định tính năng này mặc định tắt và chỉ bật khi người dùng cho phép.
Giám đốc Instagram Adam Mosseri khẳng định tính năng này mặc định tắt và chỉ bật khi người dùng cho phép.
Meta cho biết người dùng có thể giới hạn chia sẻ vị trí với “Bạn thân” hoặc tắt hoàn toàn.
Meta cho biết người dùng có thể giới hạn chia sẻ vị trí với “Bạn thân” hoặc tắt hoàn toàn.
Sự hoài nghi vẫn lan rộng do Meta vừa thua kiện vì thu thập dữ liệu sức khỏe nhạy cảm của người dùng.
Sự hoài nghi vẫn lan rộng do Meta vừa thua kiện vì thu thập dữ liệu sức khỏe nhạy cảm của người dùng.
Người dùng được khuyến cáo kiểm tra lại cài đặt quyền riêng tư để tránh rò rỉ vị trí ngoài ý muốn.
Người dùng được khuyến cáo kiểm tra lại cài đặt quyền riêng tư để tránh rò rỉ vị trí ngoài ý muốn.
Mời quý độc giả xem thêm video: Công cụ quét mống mắt để xác minh là con người | VTV24
Thiên Trang (TH)
#Instagram #bản đồ vị trí #riêng tư #an ninh #chia sẻ vị trí #địa chỉ nhà

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT