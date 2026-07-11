Tính cạnh tranh từ gói thầu giao thông hơn 7,9 tỷ đồng tại xã Cẩm Mỹ

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Cẩm Mỹ (TP Đồng Nai) - Trịnh Minh Mẫn đã ký Quyết định số 197/QĐ-TTDVTH ngày 29/06/2026 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 06: Thi công xây dựng thuộc công trình Đường NN11 - Đường vào trạm trung chuyển rác. Đơn vị trúng thầu được xác định là Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Hưng Trường Phát.

Giá dự toán của gói thầu này được duyệt ở mức 8.289.404.000 đồng, trong khi giá trúng thầu của doanh nghiệp là 7.988.833.000 đồng. Như vậy, thương vụ xây lắp này mang lại giá trị tiết kiệm cho ngân sách nhà nước khoảng 300.571.000 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm đạt xấp xỉ 3,63%. Đối chiếu với các tiêu chí hiện hành về hiệu quả kinh tế trong sử dụng vốn đầu tư công, đây được đánh giá là mức tiết kiệm tốt cho một công trình giao thông quy mô cấp cơ sở. Hợp đồng giữa các bên được ký kết dưới hình thức trọn gói với thời gian thực hiện nghĩa vụ xây lắp quy định trong vòng 120 ngày.

Quyết định số 197/QĐ-TTDVTH. (Nguồn MSC)

Trước đó, danh mục kế hoạch lựa chọn nhà thầu và hồ sơ mời thầu cũng đã lần lượt được thông qua bằng các Quyết định số 154/QĐ-TTDVTH ngày 04/06/2026 và Quyết định số 160/QĐ-TTDVTH ngày 11/06/2026 do đại diện chủ đầu tư ký duyệt. Dự án hạ tầng giao thông này do UBND xã Cẩm Mỹ quản lý và phê duyệt đầu tư theo Quyết định số 717/QĐ-UBND ngày 04/06/2026 nhằm mục đích hoàn thiện hệ thống đường kết nối vào khu vực xử lý rác thải tập trung tại địa bàn ấp Cam Tiên, xã Cẩm Mỹ, TP Đồng Nai.

Mặc dù dự án được thông báo tổ chức theo phương thức đấu thầu rộng rãi qua mạng nhằm thu hút tối đa năng lực tham gia của cộng đồng doanh nghiệp, biên bản mở thầu ghi nhận tại thời điểm đóng thầu ngày 22/06/2026 chỉ xuất hiện duy nhất một nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu. Đó chính là Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Hưng Trường Phát, doanh nghiệp có mã số thuế 3603404939, đặt trụ sở chính tại số 71/3, KP 2, phường Biên Hòa, TP Đồng Nai.

Hệ thống dữ liệu đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy đây là một gương mặt có vị thế đáng chú ý khi từng tham gia khoảng 51 gói thầu, thiết lập tỷ lệ trúng thầu rất cao với 43 gói thầu, tổng giá trị trúng thầu tích lũy bao gồm cả độc lập và liên danh đạt khoảng 225.266.991.073 đồng. Riêng tại địa bàn TP Đồng Nai, doanh nghiệp này đã tham gia khoảng 41 gói thầu. Đáng chú ý, hồ sơ lịch sử cũng ghi nhận mối quan hệ quen thuộc giữa nhà thầu trúng thầu với đơn vị chịu trách nhiệm lập hồ sơ mời thầu kiêm đánh giá hồ sơ dự thầu của gói thầu này là Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Đấu thầu Đăng Khoa.

Trong lịch sử hoạt động, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Hưng Trường Phát từng tham gia khoảng 5 gói thầu do Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Đấu thầu Đăng Khoa làm bên mời thầu và trúng 4 gói với tổng giá trị đạt hơn 26 tỷ đồng. Tại dự án đường vào trạm trung chuyển rác, tổ chuyên gia chấm thầu thuộc đơn vị tư vấn gồm ông Nguyễn Quốc Phil làm tổ trưởng, cùng ông Nguyễn Đình Thịnh và ông Đào Ngọc Dương Chương đã tiến hành đánh giá hồ sơ dự thầu duy nhất này đạt toàn bộ yêu cầu về năng lực, kỹ thuật và tài chính. Kết quả sau đó được đơn vị thẩm định độc lập là Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Minh Khuê thông qua trước khi trình chủ đầu tư phê duyệt.

Phân tích sâu hơn về thực trạng các gói thầu rộng rãi nhưng chỉ thu hút một đơn vị tham gia, chuyên gia Đào Giang cho rằng hiện tượng này tương đối phổ biến ở các gói thầu hạ tầng kỹ thuật quy mô vừa và nhỏ tại tuyến cơ sở. Khi các thông tin mời thầu được đăng tải đầy đủ, công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, việc chỉ có một nhà thầu nộp hồ sơ hoàn toàn hợp pháp và chủ đầu tư có quyền tiếp tục thực hiện các bước mở, chấm thầu theo đúng trình tự tự động. Dù vậy, việc một nhà thầu có lịch sử trúng thầu liên tục tại một địa phương và có mối quan hệ đối tác thường xuyên với đơn vị tư vấn chấm thầu luôn là chủ đề nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận xã hội.

Theo chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ, tính cạnh tranh trong đấu thầu là yếu tố cốt lõi để tối ưu hóa giá trị dòng vốn ngân sách. Việc đạt được tỷ lệ tiết kiệm trên 3% tại gói thầu này là một tín hiệu tích cực cho công tác quản lý tài chính của Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Cẩm Mỹ. Tuy nhiên, nếu các gói thầu rộng rãi trong tương lai thu hút được từ hai nhà thầu trở lên tham gia đua tranh trực tiếp về cả giải pháp công nghệ lẫn giá cả, chủ đầu tư sẽ có thêm nhiều cơ sở để lựa chọn phương án tối ưu nhất, đồng thời bảo đảm tuyệt đối tính minh bạch và nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn lực đầu tư công tại địa phương.

Theo luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM), các cơ quan chức năng luôn khuyến khích việc mở rộng tối đa cơ hội tiếp cận dự án cho mọi phân khúc doanh nghiệp. Hành vi cài cắm các tiêu chí kỹ thuật riêng biệt hoặc đưa ra yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm bất hợp lý trong hồ sơ mời thầu nhằm định hướng thầu đều bị nghiêm cấm theo hành lang pháp lý hiện hành. Việc giám sát chặt chẽ từ khâu lập hồ sơ đến khâu chấm thầu sẽ giúp nâng cao uy tín của chủ đầu tư, tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng và bảo vệ dòng vốn đầu tư công phát huy giá trị thực tế cao nhất cho đời sống nhân dân.