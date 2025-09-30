Hà Nội

Tìm thấy thanh kiếm cổ độc lạ tại nghĩa trang người Anglo-Saxon

Kho tri thức

Tìm thấy thanh kiếm cổ độc lạ tại nghĩa trang người Anglo-Saxon

Thanh kiếm tuyệt đẹp từ thế kỷ thứ 6 với những chữ Rune được tìm thấy trong ngôi mộ người Anglo-Saxon.

Thiên Đăng (Theo ancientpages)
Tại một nghĩa trang người Anglo-Saxon gần Canterbury ở Kent, Vương quốc Anh, các nhà khảo cổ học đến từ Bảo Tàng Quốc Gia Anh đã có một khám phá quan trọng. Ảnh: @Bảo Tàng Quốc Gia Anh.
Đó là việc họ khai quật được một thanh kiếm cổ cực kỳ hiếm có từ thế kỷ thứ 6 Sau Công Nguyên. Ảnh: @Bảo Tàng Quốc Gia Anh.
Vị trí chính xác vẫn không thể tiết lộ do tính chất quý giá của hiện vật này. Ảnh: @Bảo Tàng Quốc Gia Anh.
Thanh kiếm Anglo-Saxon có chuôi kiếm bằng bạc và mạ vàng, chúng được trang trí bằng những họa tiết tinh xảo. Ảnh: @Bảo Tàng Quốc Gia Anh.
Một chiếc nhẫn trên chuôi kiếm có thể tượng trưng cho chiếc nhẫn thề, thể hiện lòng trung thành với một nhà lãnh đạo cổ xưa. Lưỡi kiếm có khắc chữ Rune, và người ta cũng tìm thấy tàn tích của bao kiếm bằng da và đế lót lông hải ly. Ảnh: @Bảo Tàng Quốc Gia Anh.
Thanh kiếm này được bảo quản cực kỳ tốt và được chế tác với kỹ thuật điêu luyện đến mức có thể so sánh với thanh kiếm Sutton Hoo nổi tiếng được tìm thấy năm 1939, với chuôi kiếm bằng vàng và đá garnet cloisonné. Ảnh: @Bảo Tàng Quốc Gia Anh.
#Thanh kiếm #nghĩa trang #người Anglo-Saxon #vũ khí #kim loại

