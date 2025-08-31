Hà Nội

Tìm thấy 5 khung gương quái dị trong biệt thự La Mã cổ, chuyên gia bối rối

Giải mã

Tìm thấy 5 khung gương quái dị trong biệt thự La Mã cổ, chuyên gia bối rối

Có 5 khung gương độc lạ, bí ẩn được tìm thấy trong biệt thự La Mã cổ đại, nó thu hút giới chuyên gia ngay cái nhìn đầu tiên.

Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
Ngôi biệt thự La Mã gần thị trấn Pavlikeni, miền bắc Cộng Hòa Bulgaria được cho là thuộc sở hữu của một cựu chiến binh La Mã, nó được xây dựng lần đầu tiên vào cuối thế kỷ 1, đầu thế kỷ 2 Sau Công Nguyên. Ảnh: @Bảo tàng Cộng Hòa Bulgaria.
Ngoài việc là một điền trang ở nông thôn, biệt thự này còn được sử dụng để sản xuất gốm sứ trong suốt thời gian tồn tại tương đối ngắn ngủi của nó. Khu phức hợp này tồn tại chưa đầy một thế kỷ thì bị cướp phá và san phẳng bởi quân Costoboci xâm lược trong Chiến tranh Marcomannic. Ảnh: @Bảo tàng Cộng Hòa Bulgaria.
Gần đây, khi tiến hành khai quật tại tàn tích biệt thự La Mã cổ đại này, các chuyên gia đến từ Bảo tàng Cộng Hòa Bulgaria bất ngờ tìm thấy nhiều vật thể lạ. Ảnh: @Bảo tàng Cộng Hòa Bulgaria.
Đó là 5 chiếc khung gương làm bằng chất liệu chì, 3 chiếc có kích cỡ lớn đều nhau, 2 chiếc còn lại ﻿ nhỏ hơn. Ảnh: @Bảo tàng Cộng Hòa Bulgaria.
Trên khung gương này, nhà khảo cổ học Chakarov lúc đầu đoán rằng, dòng chữ khắc trên nó là “ТYXH KAΛH”, thể hiện mong muốn chủ nhân của chúng gặp nhiều may mắn. Tuy nhiên, sau khi lau chùi và kiểm tra kỹ hơn, Chakarov phát hiện dòng chữ chính xác là ΨΥΧΗ ΚΑΛΗ, chứ không phải “ТYXH KAΛH”. Ảnh: @Bảo tàng Cộng Hòa Bulgaria.
Dựa trên các tài liệu lịch sử cổ xưa để lại thì ΨΥΧΗ ΚΑΛΗ có nghĩa là một 'linh hồn tốt'. Dòng chữ này cũng thường được tìm thấy trong các đền thờ. Vậy nên, nhiều khả năng, biệt thự La Mã phức hợp này cũng từng là một ngôi đền để thực hiện các nghi lễ tâm linh bí ẩn. Ảnh: @Bảo tàng Cộng Hòa Bulgaria.
Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
#khung gương #lâu đài #la mã #nghi lễ #binh sĩ

