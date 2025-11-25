Tiktoker Mèo Trái Đất chào tuổi mới với bộ ảnh đẹp 'rụng tim'

Hà Nội

Cộng đồng trẻ

Trong bộ ảnh mừng tuổi mới, Mèo Trái Đất đã khoe trọn vẻ đẹp trưởng thành, quyến rũ nhưng vẫn giữ được nét ngọt ngào, tươi tắn.

Trầm Phương
Mới đây, cộng đồng mạng đã không khỏi xuýt xoa trước loạt ảnh sinh nhật tuyệt đẹp của Tiktoker Mèo Trái Đất (tên thật là Dương Thị Phương, sinh năm 1999). (Ảnh: IGNV)
Cô nàng vốn đã được biết đến với vẻ ngoài xinh xắn, cuốn hút cùng sự năng động, sáng tạo trong các nội dung trên TikTok và cả công việc livestream bán hàng. (Ảnh: IGNV)
Trong bộ ảnh, nữ Tiktoker diện một chiếc váy hai dây dáng dài với chất liệu lụa satin màu hồng đất có độ rủ nhẹ nhàng. (Ảnh: IGNV)
Thiết kế xẻ tà cao cùng phần vai dây dài buông lơi tạo nên sự bay bổng, lãng mạn và khoe khéo đôi chân dài thon gọn. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng kết hợp với đôi giày cao gót màu trắng có dây buộc quanh cổ chân, mang đến vẻ ngoài vừa thanh lịch vừa cá tính. (Ảnh: IGNV)
Điểm nhấn nổi bật của bộ ảnh là sự kết hợp giữa chiếc váy hồng mềm mại và không gian trang trí tối giản với tông màu đen chủ đạo. (Ảnh: IGNV)
Những chùm bong bóng đen cỡ lớn cùng chiếc kệ trang trí màu đen tạo nên sự đối lập đầy nghệ thuật, làm nổi bật nhan sắc và trang phục của nhân vật chính. (Ảnh: IGNV)
Ở phần bình luận, nhiều người không ngớt dành những lời khen ngợi có cánh dành cho nữ Tiktoker: "Tiên nữ", "chúc Mèo sinh nhật vui vẻ, luôn thành công và tỏa sáng nhen, bộ ảnh dịu dàng mà sang quá". (Ảnh: IGNV)
Mèo Trái Đất (trước đây là Mèo Sao Hỏa), là một gương mặt quen thuộc với cộng đồng mạng.Cô bắt đầu nổi tiếng trong vai trò streamer game, đặc biệt là tựa game Liên Minh Huyền Thoại. (Ảnh: IGNV)
Sau một thời gian, cô tập trung phát triển kênh TikTok và công việc livestream bán hàng. Hiện tại, Mèo Trái Đất sở hữu lượng người theo dõi lớn trên các nền tảng mạng xã hội, khẳng định được sức hút và khả năng sáng tạo của mình. (Ảnh: IGNV)
#Mèo Trái Đất #TikTok #sinh nhật #gương mặt nổi bật #bộ ảnh sinh nhật #tiktoker mèo sao hỏa

