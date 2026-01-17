Tiêu thụ thường xuyên chất phụ gia hại sức khỏe thế nào?

Tiêu thụ các chất phụ gia quá mức có thể gây ung thư, tiểu đường và rối loạn tiêu hóa. Người tiêu dùng cần thận trọng và chọn mua sản phẩm rõ nguồn gốc.

Việc tiêu thụ thường xuyên các chất phụ gia có hại có thể dẫn đến tích lũy trong cơ thể, gây tổn thương lâu dài như tăng nguy cơ ung thư, đột biến gen, suy giảm chức năng gan thận, rối loạn tiêu hóa (viêm loét, tiêu chảy), hen suyễn và ảnh hưởng đến thần kinh (trí tuệ giảm sút, tăng động ở trẻ em), đặc biệt nguy hiểm với phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ.

Theo phunuonline.com.vn, 2 nghiên cứu quy mô lớn công bố vào đầu tháng 1/2026 vừa gióng lên hồi chuông cảnh báo về các chất bảo quản thực phẩm phổ biến và nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng.

Dựa trên dữ liệu theo dõi hơn 100.000 người tại Pháp, các nhà khoa học phát hiện ra rằng việc tiêu thụ thường xuyên các chất phụ gia - đặc biệt là nhóm nitrit và nitrat thường thấy trong thịt nguội, xúc xích, thịt xông khói - có mối liên quan mật thiết đến tỷ lệ mắc ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt.

Một nghiên cứu khác cũng chỉ ra mối liên hệ giữa việc tiêu thụ phụ gia thực phẩm và sự gia tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2.

Cụ thể, nghiên cứu đăng trên tạp chí y khoa BMJ cho thấy natri nitrit có liên quan đến việc làm tăng nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt lên khoảng 1/3 lần. Trong khi đó, theo kết quả từ báo cáo trên tạp chí Nature Communications, kali sorbat - một chất thường được sử dụng để ức chế nấm mốc và vi khuẩn trong đồ uống và thực phẩm - lại có liên quan đến việc tăng gấp đôi nguy cơ mắc tiểu đường loại 2.

Tuy nhiên, các tác giả cũng lưu ý rằng đây là 2 nghiên cứu quan sát và không khẳng định mối quan hệ nhân quả trực tiếp, bởi những yếu tố nguy cơ khác như lối sống, việc sử dụng rượu bia hay bản thân loại thịt chế biến sẵn cũng đóng vai trò không nhỏ.

Hiện tại, lời khuyên từ chuyên gia dành cho người tiêu dùng là nên thận trọng. Nhà dịch tễ học Mathilde Touvier từ Viện Nghiên cứu Y tế và Sức khỏe quốc gia Pháp, người giám sát 2 nghiên cứu trên, nhấn mạnh rằng: Tuy thói quen ăn thực phẩm chứa chất bảo quản không khiến bạn mắc bệnh ngay lập tức, việc hạn chế tiếp xúc là vô cùng cần thiết.

Chất phụ gia cần được chứng minh về độ an toàn trước khi được phép sử dụng. Ảnh minh họa/vinmec.com

Trước đó, báo nhandan.vn thông tin, thực tế, để được phép sử dụng trong thực phẩm, các chất phụ gia phải được nghiên cứu sâu, rộng và chứng minh về tính an toàn. Ủy ban Tiêu chuẩn Thực phẩm Codex Quốc tế (Codex Alimentarius Commission-CAC) đã có quy định Danh mục phụ gia thực phẩm, được xây dựng trên nguyên tắc bảo đảm an toàn đối với sức khỏe con người, hài hòa với các tiêu chuẩn quốc tế.

Tại các quốc gia phát triển, cơ quan quản lý cũng kiểm soát chặt chẽ dựa trên các quy định của mình. Ở Việt Nam có “Quy định về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm” kèm theo Thông tư số 24/2019/TT-BYT của Bộ Y tế. Song, vì lợi nhuận, vì mưu sinh và cả vì thiếu hiểu biết, không ít cá nhân, tập thể đã bất chấp hậu quả, bất chấp quy định pháp luật có hành vi sử dụng, ngâm tẩm hóa chất vào các loại thực phẩm rồi đưa ra thị trường tiêu thụ.

Trên thực tế, việc sử dụng hóa chất vượt quá tiêu chuẩn cho phép, thậm chí dùng cả các hóa chất bị “cấm sử dụng” trong sản xuất thực phẩm đang là vấn đề nhức nhối hiện nay. Do đó, việc nhận diện và có hiểu biết cơ bản về những thuộc tính độc hại của các loại hóa chất, dù chỉ sơ đẳng cũng phần nào hạn chế tác động tiêu cực của nó đến sức khỏe và cuộc sống thường ngày. Vì vậy, người tiêu dùng cần cân nhắc kỹ, chọn mua sản phẩm của các nhà sản xuất uy tín, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng và trên cơ sở hiểu rõ tình trạng sức khỏe của bản thân.

Nên lựa chọn phẩm màu tự nhiên để chế biến thực phẩm. Ảnh SKĐS

Hãy luôn ghi nhớ, cần đọc kỹ thành phần trên bao bì của thực phẩm và hiểu cả những gì ẩn sau những ký hiệu hóa học, những tên gọi của các chất phụ gia.