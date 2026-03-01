Tiểu sử ông Vũ Văn Tiến, ứng cử ĐBQH khóa XVI tại Hải Phòng

Nếu trước đây, tuyên truyền chủ yếu diễn ra qua báo chí, phát thanh, truyền hình và hệ thống cơ sở, thì hiện nay, mỗi người dân đều có thể vừa là người tiếp nhận thông tin, vừa là người chia sẻ, thậm chí là người xây dựng thông tin.