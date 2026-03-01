Tiểu sử bà Bùi Thị Minh Hoài, ứng cử ĐBQH khóa XVI tại Phú Thọ

Bà Bùi Thị Minh Hoài - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ứng cử đại biểu Quốc hội tại Đơn vị bầu cử số 5, tỉnh Phú Thọ.
Thị trường xe đa dụng hạng sang cỡ lớn vừa chứng kiến một bước ngoặt bất ngờ khi Porsche "quay xe" bỏ nền tảng điện trên mẫu K1, dùng động cơ V8 tăng áp.
Bà Hà Thị Nga khẳng định sẽ đồng hành, làm cầu nối giữa địa phương với Trung ương, góp phần tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Lai Châu.
Bà Nguyễn Quỳnh Liên - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV tại Đơn vị bầu cử số 7, tỉnh An Giang.
Ông Nguyễn Thái Học - Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương ứng cử Đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 1, tỉnh Đắk Lắk.
Ngày 5/3 tới, ông Vũ Văn Tiến cùng các ứng viên ĐBQH khóa XVI đơn vị bầu cử số 6 Hải Phòng tiếp xúc cử tri 20 xã, phường dưới hình thức trực tiếp, trực tuyến.
Sự kiện quy mô với nhiều hoạt động ý nghĩa, ghi nhớ công lao và di sản của Thủ tướng Phạm Văn Đồng, người học trò xuất sắc của Hồ Chí Minh.
Ông Trần Lưu Quang ứng cử Đại biểu Quốc hội Khóa XVI tại Đơn vị bầu cử số 6, TPHCM.
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức hội thảo tôn vinh cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp lớn của đồng chí Phạm Văn Đồng.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ tại Nghệ An, khẳng định quyết tâm tổ chức thành công bầu cử Quốc hội khóa XVI.
Bà Nguyễn Quỳnh Liên là một trong những gương mặt nhận được sự quan tâm lớn của cử tri tại Đơn vị bầu cử số 7, tỉnh An Giang.
Làm việc tại Nghệ An, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm bầu cử dân chủ, an toàn, đúng luật.
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng dự khai mạc Lễ hội "Vạn Xuân khai Quốc", nhân kỷ niệm 1.482 năm ngày Đức Hoàng đế Lý Nam Đế lên ngôi.
Sáng ngày 28/2, tại thành phố Hải Phòng, Quân chủng Hải quân tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (Anh hùng LLVTND) lần thứ 3.
Ông Dương Quốc Huy, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ được điều động tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai.
Ông Trịnh Việt Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai vừa được Thủ tướng tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng vừa tổ chức Hội nghị hướng dẫn người ứng cử xây dựng chương trình hành động để vận động bầu cử.
Tỉnh Lai Châu chính thức công bố lịch tiếp xúc cử tri vận động bầu cử ĐBQH khóa XVI, trong đó có ứng cử viên Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam.
Nếu trước đây, tuyên truyền chủ yếu diễn ra qua báo chí, phát thanh, truyền hình và hệ thống cơ sở, thì hiện nay, mỗi người dân đều có thể vừa là người tiếp nhận thông tin, vừa là người chia sẻ, thậm chí là người xây dựng thông tin.
Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đánh giá cao đóng góp của báo chí trong phát triển kinh tế - xã hội, vận hành chính quyền mới, mong tiếp tục đồng hành trước thềm bầu cử.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký các quyết định về nhân sự lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Viếng Khu lưu niệm, ông Nguyễn Tiến Năng đã đến dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến to lớn của Thủ tướng Phạm Văn Đồng đối với sự nghiệp cách mạng.