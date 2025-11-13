Hà Nội

Sống Khỏe

Thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Gel Panda baby Bạch Liên - Hộp 1 tuýp 30g

Cục Quản lý Dược vừa ban hành công văn đình chỉ lưu hành, thu hồi, tiêu hủy trên toàn quốc lô mỹ phẩm Gel Panda baby Bạch Liên của Công ty Nam dược Hải Long.

Bình Nguyên

Ngày 13/11/2025, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ban hành Công văn số 4037/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm không đạt chất lượng của Công ty Cổ phần Nam dược Hải Long.

Cụ thể, đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Gel Panda baby Bạch Liên - Hộp 1 tuýp 30g. Trên nhãn ghi số tiếp nhận Phiếu công bố 129/20/CBMPHD, số lô 310525P1, NSX 31/5/2025, HSD 31/5/2028. Công ty Cổ phần Nam dược Hải Long, địa chỉ: 58 Trương Hán Siêu, phường Nhị Châu, TP Hải Dương, nay là 58 Trương Hán Siêu, phường Hải Dương, TP Hải Phòng là đơn vị sản xuất và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

1-7330.jpg
Công văn của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi sản phẩm /Ảnh chụp màn hình

Lý do thu hồi do mẫu kiểm nghiệm không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật.

Theo đó, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm Gel Panda baby Bạch Liên - Hộp 1 tuýp 30g nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm; Tiến hành thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm vi phạm nêu trên; Kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; Xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

Đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm “Gel Panda baby Bạch Liên” không đạt chất lượng/Ảnh thuonghieucongluan.com.vn
Đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm “Gel Panda baby Bạch Liên” không đạt chất lượng/Ảnh thuonghieucongluan.com.vn

Công ty Cổ phần Nam dược Hải Long phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng lô sản phẩm Gel Panda baby Bạch Liên - Hộp 1 tuýp 30g nêu trên; Tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi, tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm không đáp ứng quy định. Gửi báo cáo thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm Gel Panda baby Bạch Liên - Hộp 1 tuýp 30g nêu trên về Cục Quản lý Dược trước ngày 12/12/2025.

fd5bbb9e05ba80b391d5edc2d2b97a79.jpg
Thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Gel Panda baby Bạch Liên - Hộp 1 tuýp 30g. Ảnh phapluatxahoi

Cục cũng đề nghị Sở Y tế TP Hải Phòng giám sát Công ty Cổ phần Nam dược Hải Long trong việc thực hiện thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm Gel Panda baby Bạch Liên - Hộp 1 tuýp 30g không đáp ứng quy định. Đồng thời kiểm tra công ty này việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm; Xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành. Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát về Cục Quản lý Dược trước ngày 27/12/2025.

Công ty Cổ phần Nam Dược Hải Long được thành lập vào ngày 12/05/2006. Ngành nghề kinh doanh chính là Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh.

