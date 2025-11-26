Thủy điện Sông Ba Hạ chi 411 tỷ mua bảo hộ: 3 nhà thầu cạnh tranh gay cấn

Thủy điện Sông Ba Hạ đã phê duyệt đấu thầu qua mạng gói Trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân, dụng cụ an toàn cho người lao động năm 2025 với giá gói thầu 411,987,600 đồng. Ba nhà thầu tham gia.

Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ vừa trở thành tâm điểm chú ý trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia khi thực hiện gói thầu IB2500492509 – một thương vụ mua sắm thiết yếu nhằm bảo đảm an toàn cho người lao động. Gói thầu “Trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân, dụng cụ an toàn cho người lao động năm 2025” không chỉ là vấn đề tài chính mà còn là sự tuân thủ pháp lý nghiêm ngặt, đặc biệt trong bối cảnh thực thi Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản sửa đổi, bổ sung như Luật số 90/2025/QH15.

Gói thầu được Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ phê duyệt E-HSMT (Hồ sơ mời thầu qua mạng) bằng Quyết định số 2681/QĐ-SBH ngày 12 tháng 11 năm 2025. Thương vụ này nằm trong Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 17 năm 2025, sử dụng Vốn Sản xuất Kinh doanh.

Tên gói thầu: Gói thầu số 49: Trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân, dụng cụ an toàn cho người lao động năm 2025.

Chủ đầu tư: Công ty CP thủy điện Sông Ba Hạ

Giá gói thầu: 411.987.600 đồng (đã bao gồm VAT).

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh qua mạng trong nước.

Phương thức: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày.

Theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, việc đấu thầu qua mạng với hình thức chào hàng cạnh tranh yêu cầu tính minh bạch và cạnh tranh cao. Việc Công ty Thủy điện Sông Ba Hạ áp dụng quy trình chặt chẽ, phê duyệt E-HSMT chi tiết, bao gồm cả các yêu cầu kỹ thuật cụ thể cho từng hạng mục như Áo quần bảo hộ lao động (yêu cầu vải kaki dày, 100% cotton, màu cam), Giày bảo hộ lao động (chống thấm, chống trượt, mũi thép), và Mũ bảo hộ lao động (tiêu chuẩn ANSI/ISEA Z89.1-2009, chất liệu nhựa HDPE), thể hiện sự nghiêm túc trong việc đảm bảo chất lượng, không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu.

Cuộc đua tam mã

Nguồn MSC

Phiên mở thầu gói thầu IB2500492509 diễn ra vào ngày 21/11/2025 lúc 10:39. Sự kiện này chứng kiến sự tham gia của 3 nhà thầu, cho thấy tính cạnh tranh đáng kể.

STT

Mã Định Danh

Tên Nhà Thầu

Giá Dự Thầu Sau Giảm Giá (đồng)

Hiệu Lực E-HSDT (ngày)

Bảo Đảm Dự Thầu (đồng)

1

vn0401980010

CÔNG TY TNHH BẢO HỘ HSE TÍN TOÀN

199.146.700

90

6.179.000

2

vn0107605569

CÔNG TY TNHH ECO3D

250.215.000

90

6.179.000

3

vn0402096735

CÔNG TY TNHH THIÊN MINH BÁCH

314.550.000

90

6.179.000



Cả ba nhà thầu đều không áp dụng tỷ lệ giảm giá trong phiên mở thầu. Giá dự thầu thấp nhất là 199.146.700 đồng (Công ty TNHH Bảo hộ HSE Tín Toàn), và giá cao nhất là 314.550.000 đồng (Công ty TNHH Thiên Minh Bách).

Khoảng cách chào giá lớn: Mức chênh lệch giữa nhà thầu thấp nhất và cao nhất lên tới 115.403.300 đồng. Với giá gói thầu là 411.987.600 đồng, mức chênh lệch này chiếm khoảng 28% giá gói thầu, một con số không hề nhỏ trong đấu thầu mua sắm hàng hóa.

Theo Luật sư Nguyễn Thị Hương, Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh, việc chào giá dự thầu cần được Chủ đầu tư (Thủy điện Sông Ba Hạ) và Tổ chuyên gia đánh giá kỹ lưỡng, đặc biệt là các mức giá có sự chênh lệch lớn so với dự toán hoặc giá của các nhà thầu khác.

Luật sư Hương nhấn mạnh: “Trong bối cảnh áp dụng Luật Đấu thầu 2023, việc đánh giá giá dự thầu không chỉ là chọn giá thấp nhất mà còn phải đảm bảo tính hợp lý và khả thi. Giá quá thấp so với giá gói thầu (411.987.600 đồng) như mức 199.146.700 đồng của Nhà thầu Tín Toàn, cần được xem xét cẩn trọng về mặt kỹ thuật, chất lượng, và khả năng thực hiện hợp đồng trong thời gian 60 ngày. Nếu giá quá thấp dẫn đến nhà thầu không đáp ứng được yêu cầu về chất lượng hàng hóa (như chất liệu vải, tiêu chuẩn an toàn) hoặc năng lực tài chính để thực hiện, thì rủi ro sẽ thuộc về Chủ đầu tư và ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn lao động.”

Bên cạnh đó, việc các nhà thầu đều cam kết Bảo đảm dự thầu ở mức 6.179.000 đồng, phù hợp với quy định về bảo đảm trách nhiệm của nhà thầu. Tuy nhiên, trọng tâm của gói thầu này là hàng hóa phục vụ an toàn (phương tiện bảo vệ cá nhân, dụng cụ an toàn), nên yêu cầu về chất lượng phải được đặt lên hàng đầu, như quy định tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật, đặc biệt là các yêu cầu về Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) và Chứng chỉ chất lượng (C/Q) đối với hàng hóa đánh dấu (#).

Gói thầu IB2500492509 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đã hoàn tất bước mở thầu với sự tham gia nhiệt tình của 3 nhà thầu. Sự chênh lệch lớn về giá giữa các hồ sơ dự thầu đã đặt ra một bài toán cho Tổ chuyên gia: Liệu giá thấp nhất có đi đôi với chất lượng, đặc biệt là các yêu cầu kỹ thuật chi tiết đã được Chủ đầu tư phê duyệt?.

Đây là giai đoạn quan trọng để Chủ đầu tư tiến hành đánh giá chi tiết E-HSDT, đối chiếu các thông số kỹ thuật, nguồn gốc xuất xứ và năng lực của từng nhà thầu. Kết quả lựa chọn nhà thầu cuối cùng sẽ là câu trả lời xác đáng nhất cho câu hỏi về sự cân bằng giữa giá trị kinh tế và chất lượng kỹ thuật trong hoạt động đấu thầu mua sắm công cụ bảo hộ lao động.

Năng lực nhà thầu

Công ty TNHH Thiên Minh Bách có địa chỉ tại Phường Hòa Khánh, Đà Nẵng; thành lập năm 2021 do Lê văn Phi làm đại diện pháp luật. Từ tháng 5/2021 đến nay (26/11/2025) nhà thầu đã tham gia và trúng 51/161 gói thầu, trượt 98 gói, 4 gói chưa có kết quả, 8 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu bao gồm cả liên danh hơn 28,326 tỷ đồng, trong đó với vai trò độc lập gần 21 tỷ đồng, còn lại là liên danh. Nhà thầu là khách hàng của một số bên mời thầu như: Công ty CP thủy điện A Vương trúng 7/28 gói thầu; Công ty CP thủy điện sông Ba Hạ trúng 7/25 gói thầu; Công ty CP thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi trúng 5/19 gói...

Trước đó 31/10 nhà thầu trúng Gói thầu số 45MSHH-SXKD-2025: Cung cấp vật tư sửa chữa hệ thống phao neo mảng phao Nhà máy Điện mặt trời Đa Mi với giá hơn 1,032 tỷ đồng do Công ty CP thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi làm chủ đầu tư.

Ngày 10/10 trúng Gói thầu số 90: Lắp đặt lưới nhựa tường chắn gió kho than A, B và lắp đặt phao chắn bọt đầu ra nước làm mát của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 trị giá hơn 2,328 tỷ đồng với vai trò thành viên liên danh do Nhà máy nhiệt điện Vĩnh tân 4- CHi nhánh tập đoàn điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư....

Công ty TNHH ECO3D có địa chỉ tại phường Tương Mai, Hà Nội. Thành lập năm 2016 do Trần Sỹ Dũng làm đại diện pháp luật. Từ tháng 6/2020 đến nay đã tham gia và trúng 3/23 gói, trượt 15 gói, 4 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu hơn 1,3 tỷ đồng hoàn toàn với vai trò độc lập

Công ty TNHH Bảo hộ HSE Tín Toàn có địa chỉ tại phường Hòa Khánh, Đà Nẵng; Thành lập năm 2019 do ông Trần Văn Sơn làm đại diện pháp luật. Từ tháng 12/2019 đến nay đã tham gia và trúng 21/51 gói, trượt 28 gói, 2 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu hơn 4,258 tỷ đồng hoàn toàn với vai trò nhà thầu độc lập...