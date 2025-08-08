Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Doanh nghiệp

Thương hiệu Masan quy tụ tại VietFood & Beverage - Propack Việt Nam 2025

Masan Group tham gia Vietfood & Beverage - ProPack Vietnam 2025 với vai trò nhà tài trợ chính, tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu trong ngành .............

PV

Từ ngày 7/8 đến 9/8, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Công ty Cổ phần tập đoàn Masan (Masan Group) tham gia Vietfood & Beverage - ProPack Vietnam 2025 với vai trò nhà tài trợ chính, tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu trong ngành hàng tiêu dùng và nông nghiệp công nghệ cao tại Việt Nam.

khach-hang-thuong-thuc-cac-san-pham-chu-luc-va-san-pham-moi-cua-vinacfe-va-wake-up-cafe-2.jpg
Khách hàng thưởng thức các sản phẩm chủ lực và sản phẩm mới của Vinacfe và Wake-Up Cafe

Tại sự kiện năm nay, Masan mang đến không gian trải nghiệm ẩm thực và đồ uống toàn diện, giới thiệu các thương hiệu hàng đầu thuộc Masan Consumer như Chin-Su, Nam Ngư, Omachi, Vinacafé. Đây là những thương hiệu quen thuộc đã phục vụ và góp phần nâng tầng cuộc sống hàng ngày của hàng triệu gia đình Việt.

khong-gian-trien-lam-va-trai-nghiem-cua-masan-tai-vietfood-beverage-propack-2025-2.jpg
Không gian triển lãm và trải nghiệm của Masan tại Vietfood & Beverage Propack 2025

Tham gia sự kiện lần này, Masan còn giới thiệu WinEco –thương hiệu tiên phong trong hành trình xã hội hóa rau sạch tại Việt Nam. WinEco đang không ngừng ứng dụng các công nghệ nông nghiệp hiện đại vào sản xuất nhằm mang đến sản phẩm đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP cho người tiêu dùng trong và ngoài nước. Masan theo đuổi chiến lược đặt người tiêu dùng làm trọng tâm với định hướng dài hạn Make Vietnamese foods global foods – đưa ẩm thực và sản phẩm Việt vươn ra thế giới. Trong đó, nổi bật với thương hiệu nước mắm Nam Ngư đã hiện diện tại hàng loạt thị trường lớn như Mỹ, Nhật Bản, Úc, Nga, Đài Loan, Trung Quốc… và chính thức phân phối trong hệ thống đại siêu thị Costco tại Hàn Quốc nhân dịp này. Đây là minh chứng cho năng lực cạnh tranh toàn cầu của sản phẩm Việt Nam – không chỉ về chất lượng mà còn về tiêu chuẩn phát triển bền vững.

nam-ngu-chinh-thuc-len-ke-dai-sieu-thi-costco-han-quoc-3.jpg
Nam Ngư chính thức lên kệ đại siêu thị Costco Hàn Quốc

Phát biểu tại sự kiện, đại diện Masan chia sẻ:

“Chúng tôi không ngừng đổi mới để phục vụ tốt hơn cho 100 triệu người tiêu dùng Việt, nỗ lực quảng bá ẩm thực Việt nam ra thế giới để phục vụ 8 tỷ người tiêu dùng toàn cầu. Vietfood & Propack 2025 là cơ hội để Masan thể hiện cam kết đồng hành cùng sự phát triển của ngành thực phẩm – đồ uống và nông nghiệp Việt Nam theo hướng an toàn và bền vững.”

omachi-thuong-hieu-mi-khoai-tay-cao-cap-so-1-tai-viet-nam-da-co-mat-tai-nhieu-quoc-gia-tren-the-gioi-1.jpg
Omachi - thương hiệu mì khoai tây cao cấp số 1 tại Việt Nam, đã có mặt tại nhiều quốc gia trên thế giới

Tham gia triển lãm Vietfood & Beverage - ProPack Vietnam 2025 là sự khẳng định tầm nhìn chiến lược của Tập đoàn Masan trong việc quảng bá rộng rãi hình ảnh, các sản phẩm hàng đầu của công ty tới người dùng cũng như doanh nghiệp trong và ngoài nước, đẩy mạnh chiến lược “Make Vietnamese Foods Global Foods”.

Vietfood & Beverage - Propack Vietnam 2025 có quy mô 1.400 gian hàng với sự tham gia của 1.000 doanh nghiệp đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, mở ra cơ hội xúc tiến đầu tư, tăng cường hợp tác thương mại bền vững.

GIỚI THIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN

Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (“Masan” hoặc “Tập đoàn”) tin vào triết lý “doing well by doing good”. Sứ mệnh của Tập đoàn là cung cấp các sản phẩm và dịch vụ vượt trội cho 100 triệu người dân Việt Nam và trên thế giới, để họ chi trả ít hơn cho các nhu cầu cơ bản hàng ngày. Masan hiện thực hóa tầm nhìn này bằng cách thúc đẩy năng suất thông qua những phát kiến mới, áp dụng công nghệ, xây dựng thương hiệu mạnh và tập trung hiện thực hóa những cơ hội lớn gắn với cuộc sống hằng ngày của đại đa số người dân.

Các Công ty thành viên và liên kết của Tập đoàn Masan là những Công ty dẫn đầu các lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh, thịt có thương hiệu, bán lẻ, chuỗi F&B, dịch vụ tài chính, viễn thông và sản xuất vật liệu công nghiệp có giá trị gia tăng. Đây là những lĩnh vực đang tăng trưởng cao của nền kinh tế Việt Nam.

#MASAN #VietFood & Beverage

Bài liên quan

Chủ tịch Masan trở lại danh sách tỷ phú USD, Việt Nam có 6 đại diện

Theo thống kê từ Forbes, ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch Masan - đã trở lại danh sách tỷ phú USD, với khối tài sản 1 tỷ USD. Tài sản các tỷ phú Việt có xu hướng tăng.

Tính đến sáng nay (23/1), Việt Nam có 6 đại diện trong danh sách tỷ phú Forbes, gồm: Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch VietJet Air Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long, Chủ tịch Thaco Trần Bá Dương cùng gia đình, Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang.

Danh sách này có sự thay đổi so với tuần trước, ghi nhận sự trở lại của Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang. Thời gian gần đây, khối tài sản của ông Quang liên tục ghi nhận biến động quanh mốc 1 tỷ USD, nhiều thời điểm về dưới 1 tỷ USD theo tính toán của Forbes.

Xem chi tiết

Masan Consumer được Vinh Danh tại lễ Tôn Vinh 50 Doanh Nghiệp

Nhân kỷ niệm 50 năm giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, ngày 15/4/2025, tại hội trường Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi lễ trang trọng vinh danh 50 doanh nghiệp - đơn vị tiêu biểu TP.HCM.

Các đơn vị được vinh danh không chỉ đại diện cho thành công trong sản xuất, thương mại, dịch vụ, đổi mới sáng tạo mà còn thể hiện khát vọng xây dựng thương hiệu Việt vươn tầm thế giới.

Masan Consumer duoc Vinh Danh tai le Ton Vinh 50 Doanh Nghiep

Bà Lê Thị Nga – Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer) đại diện lên nhận giải. 
Xem chi tiết

Masan Consumer cùng Liên hoan Ẩm thực Quốc tế quảng bá ẩm thực Việt

Liên hoan Ẩm thực Quốc tế 2024 vừa diễn ra tại Hà Nội, trở thành sự kiện thu hút sự quan tâm đông đảo của người tiêu dùng trong và ngoài nước dịp cuối năm nay.

Trong hai ngày 07/12 - 08/12/2024, Liên hoan Ẩm thực Quốc tế lần thứ 12 đã diễn ra tại Khu Ngoại giao Đoàn, Hà Nội. Đây là sự kiện thường niên về văn hóa-ẩm thực-ngoại giao quốc tế với sự tham gia của Đại sứ quán các nước, Trung tâm văn hóa nước ngoài, Sở Ngoại vụ địa phương, cùng sự đồng hành của các doanh nghiệp, hiệp hội, nhà tài trợ và các cơ quan trực thuộc Bộ Ngoại giao.

Masan Consumer cung Lien hoan Am thuc Quoc te quang ba am thuc Viet
Sự kiện chào đón sự xuất hiện đặc biệt của Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm - bà Ngô Phương Ly, Phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang - bà Mai Thị Hạnh, và các nhà ngoại giao. 
Với chủ đề Gastronomy of Unity - Ẩm thực Kết nối, Liên hoan Ẩm thực Quốc tế 2024 quy tụ hơn 130 gian hàng, mở ra một không gian văn hóa ẩm thực đa sắc màu. Thực khách đã được tham gia những hoạt động quảng diễn, trải nghiệm ẩm thực ấn tượng do các nghệ nhân, đầu bếp chuyên nghiệp Việt Nam cùng các vị khách nước ngoài tham gia thực hiện như: bánh mì khổng lồ ăn kèm tương ớt Chin-su, bánh chưng Tây Bắc từ bản làng Thái Hải, phở cuốn sắc màu dài 12 mét…
Masan Consumer cung Lien hoan Am thuc Quoc te quang ba am thuc Viet-Hinh-2
Quảng diễn bánh mì đặc sắc 3 miền thu hút thực khách đến tham quan và trải nghiệm. 
Masan Consumer cung Lien hoan Am thuc Quoc te quang ba am thuc Viet-Hinh-3
Quảng diễn phở cuốn sắc màu dài 12 mét khiến khách tham quan không khỏi thích thú. 
Gian hàng của Chin-su hút khách tham quan
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới