Thủ tướng Lê Minh Hưng lên đường tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Philippines

Nhận lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr, Chủ tịch ASEAN năm 2026, ngày 7/5, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines từ ngày 7 đến 8/5/2026.

Thủ tướng Lê Minh Hưng lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines. Ảnh: TTXVN.

Tham gia Đoàn, có các đồng chí: Đặng Xuân Phong, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Quốc phòng; Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Công an; Đôn Tuấn Phong, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Đặng Hoàng Giang, Thứ trưởng Ngoại giao, Trưởng SOM ASEAN Việt Nam; Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Công thương; Trần Anh Tuấn, Trợ lý Thủ tướng Chính phủ.

Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình; Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại ASEAN Tôn Thị Ngọc Hương tham gia Đoàn.

Chính trị

Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hương tưởng niệm tại Ngã ba Đồng Lộc

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc.

Ngày 19/4, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn công tác đã tới dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (tỉnh Hà Tĩnh).

Thủ tướng chính phủ Lê Minh Hưng đặt vòng hoa tại Khu mộ 10 nữ anh hùng Thanh niên xung phong Đồng Lộc.
Chính trị

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Tên gọi 'Cảnh sát hình sự' mãi là niềm tin cậy của Nhân dân

Sáng 18/4, tại Thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, Bộ Công an (18/4/1946 - 18/4/2026) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh do Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Dự sự kiện có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang; lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi Thư và lẵng hoa chúc mừng.

Chính trị

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự khởi công đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh

Sáng 12/4, tại Quảng Ninh, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự lễ khởi công dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội-Quảng Ninh.

Sáng 12/4, Lễ khởi công Dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh được long trọng tổ chức tại tỉnh Quảng Ninh.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự lễ khởi công dự án. Cùng dự sự kiện có nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Hòa Bình, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương, đại diện nhà đầu tư, doanh nghiệp. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lẵng hoa chúc mừng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi

Theo đặc phái viên TTXVN, ngày 6/5, sau Lễ đón cấp Nhà nước, do Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đồng chủ trì, được cử hành trọng thể tại Phủ Tổng thống ở thủ đô New Delhi theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiến hành hội đàm với Thủ tướng Narendra Modi.

