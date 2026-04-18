Thủ tướng Lê Minh Hưng: Tên gọi 'Cảnh sát hình sự' mãi là niềm tin cậy của Nhân dân

Sáng 18/4, tại Thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, Bộ Công an (18/4/1946 - 18/4/2026) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh do Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Dự sự kiện có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang; lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi Thư và lẵng hoa chúc mừng.

Sau thắng lợi Cách mạng tháng Tám năm 1945, trong bối cảnh chính quyền cách mạng non trẻ đối mặt với vô vàn khó khăn, thách thức, ngày 18/4/1946, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) ban hành Nghị định số 121-NV/NĐ quy định về tổ chức bộ máy Việt Nam Công an vụ. Theo đó, lực lượng Cảnh sát hình sự được hình thành và hoạt động tại cả Trung ương và các địa phương.

Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, lực lượng Cảnh sát hình sự luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, lực lượng Cảnh sát hình sự đã kề vai, sát cánh với các lực lượng trong Công an nhân dân kiên cường đấu tranh với các loại tội phạm, bảo vệ hậu phương, giữ gìn an ninh, trật tự, góp phần cùng quân và dân cả nước đánh thắng kẻ thù xâm lược, bảo vệ chính quyền cách mạng, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Trong sự nghiệp đổi mới, lực lượng Cảnh sát hình sự đã chủ động đổi mới toàn diện các mặt công tác, các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp chặt chẽ giữa truyền thông với hiện đại, giữa nghiệp vụ trinh sát, điều tra với phân tích dữ liệu, giám định kỹ thuật số và phối hợp liên ngành, liên lực lượng; không ngừng nâng cao trình độ pháp luật, nghiệp vụ, khả năng làm chủ khoa học, công nghệ, dữ liệu và mở rộng hợp tác quốc tế.

Nhiều chuyên án lớn được xác lập, triệt phá; nhiều băng, ổ nhóm tội phạm nguy hiểm bị bóc gỡ; nhiều đối tượng gây án đặc biệt nghiêm trọng bị truy bắt nhanh chóng; nhiều phương thức, thủ đoạn phạm tội mới được nhận diện, đấu tranh kịp thời. Nhờ đó, tội phạm về trật tự xã hội liên tục được kéo giảm, nhất là các loại tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, các hành vi phạm tội có tổ chức, có tính côn đồ, manh động, sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm, gây bức xúc trong xã hội.

Trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự, nhiều cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát hình sự anh dũng hy sinh, bị thương trong khi làm nhiệm vụ. Những thành tích, cống hiến của lực lượng Cảnh sát hình sự đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao và tặng nhiều phần thưởng cao quý. Bước vào kỷ nguyên mới, lực lượng Cảnh sát hình sự tiếp tục xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện, thật sự sắc bén, tinh nhuệ, hiện đại, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ đấu tranh phòng, chống tội phạm vì sự bình yên cuộc sống của nhân dân và vì đất nước phát triển giàu mạnh, văn minh, phồn vinh hạnh phúc.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Tại Lễ kỷ niệm, đại diện các thế hệ cán bộ Cảnh sát hình sự phát biểu ôn lại những dấu ấn, chiến công và những cống hiến thầm lặng trong hành trình 80 năm lịch sử xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; quyết tâm tiếp nối và phát huy truyền thống, tiếp tục đổi mới tư duy, phương pháp, gương mẫu tiên phong trong rèn luyện bản lĩnh, nâng cao năng lực, siết chặt kỷ luật, làm chủ công nghệ, chủ động tấn công tội phạm, góp phần giữ vững kỷ cương xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Tại Lễ kỷ niệm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Lực lượng Cảnh sát hình sự, Bộ Công an; trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân tặng 6 tập thể, cá nhân thuộc Lực lượng Cảnh sát hình sự. Nhân dịp này, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an được trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất; 80 đại biểu điển hình tiêu biểu của Lực lượng Cảnh sát hình sự trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về trật tự xã hội được biểu dương, tôn vinh, trao tặng các phần thưởng cao quý khác.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cho biết, trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát hình sự đã viết nên bản hùng ca bằng lòng tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, tận tụy phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; bằng mồ hôi, trí tuệ, bản lĩnh, sự dấn thân, hy sinh; vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc.

Điểm lại những chiến công, đóng góp quan trọng trong suốt 80 năm qua của lực lượng Cảnh sát hình sự vì sự bình yên cuộc sống của nhân dân, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng, làm nên những chiến công, thành tích vẻ vang ấy là biết bao gian khổ, hiểm nguy; đối mặt trực diện với tội phạm manh động, liều lĩnh, có vũ khí, sẵn sàng chống trả; phải hy sinh tình cảm cá nhân và gia đình. Để có được sự bình yên cho cuộc sống, nhiều cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát hình sự đã anh dũng hy sinh, mang thương tật. Sự hy sinh, mất mát đó là biểu tượng sinh động của tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân anh hùng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Huân chương Hồ Chí Minh cho lực lượng Cảnh sát hình sự. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những thành tích, kết quả đặc biệt xuất sắc mà lực lượng Cảnh sát hình sự đã đạt được trong chặng đường lịch sử 80 năm qua, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh, đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên mới; đồng thời thực hiện nhiều nhiệm vụ chiến lược, vừa phát triển nhanh và bền vững, giữ vững ổn định chính trị, xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, giữ gìn an ninh, trật tự, tạo lập môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước.

Theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, tình hình tội phạm đang thay đổi nhanh chóng, phức tạp hơn, đe dọa niềm tin xã hội, trật tự, an ninh con người và sự ổn định chính trị, xã hội; phương thức hoạt động ngày càng tinh vi, có tổ chức, ẩn danh, xuyên biên giới, sử dụng công nghệ cao; manh động, liều lĩnh hơn trong đối phó với các lực lượng chức năng. Nhiệm vụ đặt ra đối với lực lượng Cảnh sát hình sự càng khó khăn, nặng nề hơn; không chỉ là điều tra thật giỏi, phá án thật nhanh, bắt, xử lý tội phạm thật nghiêm minh; mà còn phải dự báo thật đúng, tham mưu thật trúng, phòng ngừa thật hiệu quả, góp phần kiến tạo một xã hội an toàn hơn, kỷ cương hơn, nhân văn hơn.

Trên cơ sở đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu lực lượng Cảnh sát hình sự tập trung quán triệt, cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các quan điểm mới về an ninh của Đại hội Đảng lần thứ XIV. Đổi mới mạnh mẽ tư duy, nhận thức về an ninh, trật tự, vừa phòng ngừa, trấn áp tội phạm để bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân, vừa tạo thuận lợi tối đa cho phát triển kinh tế - xã hội.

Cảnh sát hình sự phải nâng cao chất lượng nghiên cứu, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình; chủ động nhận diện sớm các xu hướng, phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm; kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước hoàn thiện chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tội phạm, nhất là các loại tội phạm mới, tội phạm phi truyền thống, tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia... Phát hiện sơ hở, thiếu sót trong quản lý nhà nước, quản lý xã hội để kiến nghị đề xuất sửa đổi, hoàn thiện các quy định, không tạo kẽ hở cho hoạt động tội phạm.

Lực lượng Cảnh sát hình sự gương mẫu, đi đầu trong thực hiện tinh thần hành động, “kỷ luật trách nhiệm”, “kỷ luật thực thi”, “lựa chọn đúng - triển khai nhanh - làm đến nơi đến chốn - đo lường bằng kết quả cụ thể”; quyết tâm kéo giảm bền vững tội phạm theo phương châm “chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở”; “lấy phòng ngừa là cơ bản, chiến lược, lâu dài; đấu tranh là trọng tâm, thường xuyên, cấp bách”. Phát huy tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong phòng, chống tội phạm.

Cùng với đó, tập trung chuyển đổi phương thức hoạt động của lực lượng Cảnh sát hình sự từ thủ công sang ứng dụng khoa học, công nghệ, kết hợp nhuần nhuyễn, chặt chẽ giữa truyền thống và hiện đại với hạ tầng đồng bộ, hiện đại, bảo mật cao. Kiên quyết không để bị động, bất ngờ trước mọi loại hình tội phạm, kể cả tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang trao Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Cục Cảnh sát hình sự. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Cảnh sát hình sự tiếp tục đẩy mạnh xây dựng lực lượng Cảnh sát hình sự thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại như chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: “Xây dựng Cảnh sát hình sự Việt Nam trong giai đoạn mới vững chính trị, sắc nghiệp vụ, tinh thông pháp luật, làm chủ công nghệ; sẵn sàng dấn thân vì đất nước, vì Nhân dân”.

“Người chiến sĩ Cảnh sát hình sự phải có trái tim nóng để yêu dân, thương dân, bảo vệ dân; có cái đầu lạnh để tỉnh táo, khách quan, thượng tôn pháp luật, nhân văn; có bàn tay sạch để giữ vững liêm chính, danh dự; có đôi chân vững chắc để bám địa bàn, bám thực tiễn; có trí tuệ mở để làm chủ công nghệ, pháp luật, ngoại ngữ”, Thủ tướng lưu ý.

Thủ tướng chỉ rõ, lực lượng Cảnh sát hình sự cần tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm, trước hết là với các nước láng giềng, các nước có quan hệ truyền thống, các nước trong khu vực ASEAN, các nước có đông cộng đồng người Việt Nam sinh sống. Tăng cường vai trò, vị thế của lực lượng Cảnh sát hình sự Việt Nam trong Cộng đồng Cảnh sát các nước trên thế giới. Tổ chức thực hiện hiệu quả các Công ước quốc tế, Hiệp định tương trợ tư pháp, Hiệp định hợp tác phòng, chống tội phạm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng với các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Khẳng định, Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn đặt niềm tin rất lớn vào lực lượng Công an nhân dân, trong đó có lực lượng Cảnh sát hình sự, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng mong muốn lực lượng Cảnh sát hình sự tiếp tục là lực lượng tiên phong, sắc bén, mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; không chỉ giỏi đánh án, mà còn giỏi phòng ngừa, giỏi tham mưu, giỏi vận động quần chúng, giỏi giữ gìn hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân mẫu mực, nhân văn, chính trực trong lòng dân. Tên gọi “Cảnh sát hình sự” mãi là niềm tin cậy của Nhân dân, là sự nghiêm minh của pháp luật, là nỗi khiếp sợ của cái ác, cái xấu, của tội phạm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng, với truyền thống anh hùng, với bản lĩnh đã được tôi luyện, với khí thế mới, quyết tâm mới, tư duy mới và phương thức mới, lực lượng Cảnh sát hình sự tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thử thách, lập nhiều chiến công xuất sắc, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân, vì một Việt Nam ổn định, kỷ cương, an toàn, phát triển và trường tồn./.