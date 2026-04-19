Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hương tưởng niệm tại Ngã ba Đồng Lộc

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc.

Hạo Nhiên

Ngày 19/4, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn công tác đã tới dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (tỉnh Hà Tĩnh).

Thủ tướng chính phủ Lê Minh Hưng đặt vòng hoa tại Khu mộ 10 nữ anh hùng Thanh niên xung phong Đồng Lộc.

Dự lễ dâng hương còn có đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và tỉnh Hà Tĩnh.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn công tác đã đến dâng hương, đặt vòng hoa tại Nhà bia tưởng niệm Liệt sĩ thanh niên xung phong toàn quốc - nơi ghi danh hơn 4.000 liệt sĩ thanh niên xung phong trong cả nước; dâng hương, dâng hoa tại khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn công tác dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các thành viên Đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hiến trọn tuổi thanh xuân, hy sinh vì độc lập dân tộc, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Đồng thời, nguyện tiếp tục phát huy truyền thống của các thế hệ cha anh, nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, thịnh vượng, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.

Bộ Nội vụ khẩn trương tham mưu sắp xếp thôn, tổ dân phố trong quý II

Thủ tướng giao Bộ Nội vụ khẩn trương tham mưu việc sắp xếp thôn, tổ dân phố trong cả nước và sử dụng đội ngũ cán bộ không chuyên trách, hoàn thành trong quý II.

Sáng 17/4, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Nội vụ, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Thanh tra Chính phủ về tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác thời gian tới và giải quyết một số đề xuất, kiến nghị của các bộ, cơ quan.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của ba cơ quan thời gian qua trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai nhiệm vụ chuyên môn; đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của cả nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Tập trung cao nhất vào 5 định hướng lớn trọng tâm

Phát biểu nhậm chức, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết Chính phủ sẽ tập trung cao nhất vào năm định hướng lớn trọng tâm.

Chiều 7/4, sau khi được Quốc hội khóa XVI bầu làm Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026 – 2031, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã thực hiện nghi lễ tuyên thệ theo quy định của Hiến pháp và phát biểu nhậm chức trước toàn thể Quốc hội, đồng bào, cử tri cả nước.

"Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước, tôi – Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó", Thủ tướng Lê Minh Hưng thực hiện nghi lễ tuyên thệ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tuyên thệ và phát biểu nhậm chức

Ông Lê Minh Hưng chính thức trở thành người kế nhiệm ông Phạm Minh Chính để đảm nhận chức vụ Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ mới.

Chiều 7/4, Quốc hội khóa XVI tiếp tục công tác nhân sự với quy trình bầu Thủ tướng. Đây là chức danh lãnh đạo chủ chốt thứ ba được kiện toàn tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI, sau khi Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch nước.

Nghị quyết bầu ông Lê Minh Hưng giữ chức Thủ tướng được thông qua với 495/495 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (100% đại biểu có mặt, 99% tổng số đại biểu Quốc hội).

Tuyên bố chung giữa Việt Nam và Trung Quốc

Tuyên bố chung giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về việc tiếp tục làm sâu sắc quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới.