Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hương tưởng niệm tại Ngã ba Đồng Lộc

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc.

Ngày 19/4, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn công tác đã tới dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (tỉnh Hà Tĩnh).

Thủ tướng chính phủ Lê Minh Hưng đặt vòng hoa tại Khu mộ 10 nữ anh hùng Thanh niên xung phong Đồng Lộc.

Dự lễ dâng hương còn có đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và tỉnh Hà Tĩnh.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn công tác đã đến dâng hương, đặt vòng hoa tại Nhà bia tưởng niệm Liệt sĩ thanh niên xung phong toàn quốc - nơi ghi danh hơn 4.000 liệt sĩ thanh niên xung phong trong cả nước; dâng hương, dâng hoa tại khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn công tác dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các thành viên Đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hiến trọn tuổi thanh xuân, hy sinh vì độc lập dân tộc, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Đồng thời, nguyện tiếp tục phát huy truyền thống của các thế hệ cha anh, nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, thịnh vượng, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.