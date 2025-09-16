Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Thủ tướng đề nghị thúc đẩy sức mạnh doanh nhân, tạo ra sức mạnh của dân tộc

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị, doanh nhân tư nhân đoàn kết, thể hiện sức mạnh doanh nhân, góp phần thúc đẩy, truyền cảm hứng, tạo ra sức mạnh của dân tộc.

Theo Thành Trung-Lại Hoa/VOV

Chiều 16/9, gần 1.000 đại biểu là lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức quốc tế, các chuyên gia, nhà khoa học và cộng đồng doanh nhân tư nhân cả nước đã dự Phiên đối thoại cấp cao trong khuôn khổ của Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025.

Phát biểu tại Phiên đối thoại cấp cao, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị, doanh nhân tư nhân đoàn kết, thể hiện sức mạnh doanh nhân, góp phần thúc đẩy, truyền cảm hứng, tạo ra sức mạnh của dân tộc.

4-5850.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Phiên đối thoại cấp cao Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025.

Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 được tổ chức trong suốt hơn 3 tháng qua, với 12 phiên đối thoại địa phương và 4 phiên đối thoại chuyên đề "Thể chế kiến tạo - Doanh nghiệp vươn mình", "Khoa học công nghệ - Đổi mới sáng tạo - Sức bật để vươn mình", "Mài sắc các mũi nhọn chiến lược - Vươn tầm quốc tế" và "Vươn tầm nội lực để vươn mình đột phá". Hàng nghìn ý kiến đóng góp của doanh nghiệp, doanh nhân và các chuyên gia đã được ghi nhận.

Dù còn những băn khoăn, nhưng với những Nghị quyết của Đảng vừa ban hành, đặc biệt là Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đang mang đến nguồn cảm hứng mạnh mẽ, sự nỗ lực, quyết tâm và tinh thần tự lực, tự cường của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên cả nước.

3-4545.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025.

Bà Nguyễn Thị Khuyên, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lào Cai chia sẻ: "Chúng tôi rất tin tưởng và mong muốn những chính sách của Đảng và Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, với tác động tới các doanh nghiệp, như đất đai, về thủ tục hành chính, vay vốn hay về khoa học công nghệ đều sẽ được thực thi sớm. Khi doanh nghiệp chúng tôi được hưởng những chính sách đó, thì sẽ tạo thành động lực phát triển cho doanh nghiệp của mình, cũng như cho cộng đồng doanh nghiệp tư nhân Việt Nam".

Các doanh nghiệp, doanh nhân dự diễn đàn đã thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm, đưa ra các sáng kiến để xây dựng thương hiệu quốc gia, xúc tiến thương mại trọng tâm, phát triển hạ tầng logistics xanh đến chiến lược quốc gia về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

1-9541.jpg
Các đại biểu nêu ý kiến tại Phiên đối thoại.

Tại phiên cấp cao của Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam, lãnh đạo các doanh nghiệp đầu ngành, các chuyên gia, nhà khoa học đã "hiến kế" nhiều giải pháp khả thi để hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy phát triển của doanh nghiệp tư nhân, để kinh tế tư nhân đóng góp xứng đáng vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Chuyên gia kinh tế, TS. Cấn Văn Lực nêu ý kiến: "Môi trường kinh doanh của nước ta có nhiều cải tiến, có nhiều quyết tâm, quyết liệt, nhưng vẫn còn nhiều vướng mắc, đôi khi chưa kịp thời tháo gỡ. Hộ kinh doanh cũng đặt ra nhiều câu hỏi. Tôi rất mong muốn, thời gian tới, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các địa phương tiếp tục quan tâm đến những vấn đề của hộ kinh doanh để kịp thời tháo gỡ, bởi đây là cấu phần rất quan trọng cho tăng trưởng kinh tế".

2-6807.jpg
Các đại biểu doanh nhân tại Phiên đối thoại.

Phát biểu tại Phiên đối thoại cấp cao, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa truyền cảm hứng, vừa nêu câu hỏi với các doanh nhân và nhận được sự hưởng nhiệt tình từ những tràng vỗ tay kéo dài. Thủ tướng bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp, doanh nhân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, thể hiện đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội; đồng hành cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân kiên trì đường lối độc lập dân tộc, CNXH.

"Tôi mong muốn là các bạn tạo ra động lực, truyền cảm hứng cho tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Hãy thể hiện sức mạnh doanh nhân, thúc đẩy sức mạnh của nhân dân, sức mạnh của dân tộc, sức mạnh của đất nước. Tiếp tục đổi mới tư duy và hành động quyết liệt, vì lợi ích của quốc gia, dân tộc, vì lợi ích của chính các bạn. Phải nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn, phát triển nhanh, nhưng phải bền vững. Tôi tặng diễn đàn 20 chữ "Tự hào, trí tuệ, nhân văn, đạo đức, hội nhập, phát triển và đột phá", Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Về nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng đề nghị thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Đại hội 13, các nghị quyết của Bộ Chính trị vừa ban hành, trong đó coi trọng ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo để củng cố, phát triển các động lực tăng trưởng mới với tinh thần "không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm".

Thủ tướng tin tưởng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đồng hành cùng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược theo hướng "thể chế thông thoáng - hạ tầng thông suốt - doanh nhân thông minh"; Không ngừng cải tiến giải pháp, nắm bắt thời cơ, đặt ra hướng đi mạnh dạn, đột phá, sáng tạo, không chỉ để tự lớn mạnh mà còn đóng góp vào sự phát triển của đất nước; Triển khai mạnh mẽ các chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; tổ chức thành phong trào cách mạng làm giàu chính đáng trong thanh niên gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho kỷ nguyên số.

#Thủ tướng Phạm Minh Chính

Bài liên quan

Chính trị

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo Ngành Tư pháp phải tăng tốc, bứt phá

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu, ngành Tư pháp phải tăng tốc, bứt phá, gương mẫu, đi đầu, tiên phong trong xây dựng và thực thi pháp luật.

Sáng 25/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp (28/8/1945 - 28/8/2025) và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ VI.

Với những đóng góp tích cực cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, nhiều tập thể và cá nhân của ngành Tư pháp đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng những danh hiệu và phần thưởng cao quý. Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng và những thành tích quan trọng của Bộ Tư pháp, toàn ngành Tư pháp trong suốt 80 năm qua, đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Xem chi tiết

Xã hội

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Thiên Tân, dự Hội nghị thượng đỉnh SCO 2025

0h ngày 31/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn Việt Nam tới Thiên Tân, bắt đầu dự Hội nghị thượng đỉnh SCO 2025 và làm việc tại Trung Quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Thiên Tân, bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2025. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Thiên Tân, bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2025. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu Việt Nam tại sân bay có Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Trung Quốc Lưu Vĩ; Chủ nhiệm Uỷ ban Thường vụ Nhân đại thành phố Thiên Tân Dụ Vân Lâm; Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình; cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc.

Xem chi tiết

Xã hội

Thủ tướng Phạm Minh Chính trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó bão số 5 Kajiki

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp, trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 5 tại Nghệ An.

Chiều 24/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có mặt tại Sở Chỉ huy tiền phương của Chính phủ đặt tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4 (tỉnh Nghệ An), trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 5.

Dự cuộc họp có đồng chí Trần Đức Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu 4; Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

2 phương án tổ chức kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV

2 phương án tổ chức kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV

Với khối lượng nội dung rất lớn, Văn phòng Quốc hội dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10 là khoảng 42 ngày, đồng thời xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phương án bố trí thời gian.