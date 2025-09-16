Thủ tướng đề nghị thúc đẩy sức mạnh doanh nhân, tạo ra sức mạnh của dân tộc

Chiều 16/9, gần 1.000 đại biểu là lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức quốc tế, các chuyên gia, nhà khoa học và cộng đồng doanh nhân tư nhân cả nước đã dự Phiên đối thoại cấp cao trong khuôn khổ của Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025.

Phát biểu tại Phiên đối thoại cấp cao, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị, doanh nhân tư nhân đoàn kết, thể hiện sức mạnh doanh nhân, góp phần thúc đẩy, truyền cảm hứng, tạo ra sức mạnh của dân tộc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Phiên đối thoại cấp cao Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025.

Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 được tổ chức trong suốt hơn 3 tháng qua, với 12 phiên đối thoại địa phương và 4 phiên đối thoại chuyên đề "Thể chế kiến tạo - Doanh nghiệp vươn mình", "Khoa học công nghệ - Đổi mới sáng tạo - Sức bật để vươn mình", "Mài sắc các mũi nhọn chiến lược - Vươn tầm quốc tế" và "Vươn tầm nội lực để vươn mình đột phá". Hàng nghìn ý kiến đóng góp của doanh nghiệp, doanh nhân và các chuyên gia đã được ghi nhận.

Dù còn những băn khoăn, nhưng với những Nghị quyết của Đảng vừa ban hành, đặc biệt là Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đang mang đến nguồn cảm hứng mạnh mẽ, sự nỗ lực, quyết tâm và tinh thần tự lực, tự cường của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên cả nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025.

Bà Nguyễn Thị Khuyên, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lào Cai chia sẻ: "Chúng tôi rất tin tưởng và mong muốn những chính sách của Đảng và Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, với tác động tới các doanh nghiệp, như đất đai, về thủ tục hành chính, vay vốn hay về khoa học công nghệ đều sẽ được thực thi sớm. Khi doanh nghiệp chúng tôi được hưởng những chính sách đó, thì sẽ tạo thành động lực phát triển cho doanh nghiệp của mình, cũng như cho cộng đồng doanh nghiệp tư nhân Việt Nam".

Các doanh nghiệp, doanh nhân dự diễn đàn đã thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm, đưa ra các sáng kiến để xây dựng thương hiệu quốc gia, xúc tiến thương mại trọng tâm, phát triển hạ tầng logistics xanh đến chiến lược quốc gia về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Các đại biểu nêu ý kiến tại Phiên đối thoại.

Tại phiên cấp cao của Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam, lãnh đạo các doanh nghiệp đầu ngành, các chuyên gia, nhà khoa học đã "hiến kế" nhiều giải pháp khả thi để hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy phát triển của doanh nghiệp tư nhân, để kinh tế tư nhân đóng góp xứng đáng vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Chuyên gia kinh tế, TS. Cấn Văn Lực nêu ý kiến: "Môi trường kinh doanh của nước ta có nhiều cải tiến, có nhiều quyết tâm, quyết liệt, nhưng vẫn còn nhiều vướng mắc, đôi khi chưa kịp thời tháo gỡ. Hộ kinh doanh cũng đặt ra nhiều câu hỏi. Tôi rất mong muốn, thời gian tới, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các địa phương tiếp tục quan tâm đến những vấn đề của hộ kinh doanh để kịp thời tháo gỡ, bởi đây là cấu phần rất quan trọng cho tăng trưởng kinh tế".

Các đại biểu doanh nhân tại Phiên đối thoại.

Phát biểu tại Phiên đối thoại cấp cao, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa truyền cảm hứng, vừa nêu câu hỏi với các doanh nhân và nhận được sự hưởng nhiệt tình từ những tràng vỗ tay kéo dài. Thủ tướng bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp, doanh nhân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, thể hiện đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội; đồng hành cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân kiên trì đường lối độc lập dân tộc, CNXH.

"Tôi mong muốn là các bạn tạo ra động lực, truyền cảm hứng cho tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Hãy thể hiện sức mạnh doanh nhân, thúc đẩy sức mạnh của nhân dân, sức mạnh của dân tộc, sức mạnh của đất nước. Tiếp tục đổi mới tư duy và hành động quyết liệt, vì lợi ích của quốc gia, dân tộc, vì lợi ích của chính các bạn. Phải nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn, phát triển nhanh, nhưng phải bền vững. Tôi tặng diễn đàn 20 chữ "Tự hào, trí tuệ, nhân văn, đạo đức, hội nhập, phát triển và đột phá", Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Về nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng đề nghị thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Đại hội 13, các nghị quyết của Bộ Chính trị vừa ban hành, trong đó coi trọng ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo để củng cố, phát triển các động lực tăng trưởng mới với tinh thần "không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm".

Thủ tướng tin tưởng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đồng hành cùng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược theo hướng "thể chế thông thoáng - hạ tầng thông suốt - doanh nhân thông minh"; Không ngừng cải tiến giải pháp, nắm bắt thời cơ, đặt ra hướng đi mạnh dạn, đột phá, sáng tạo, không chỉ để tự lớn mạnh mà còn đóng góp vào sự phát triển của đất nước; Triển khai mạnh mẽ các chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; tổ chức thành phong trào cách mạng làm giàu chính đáng trong thanh niên gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho kỷ nguyên số.